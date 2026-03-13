Produção, venda e exportação de motos crescem no bimestre

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Produção de motos no bimestre foi a melhor dos últimos 15 anos e a venda a maior na história do setor. Honda / Divulgação

A produção, venda e exportação de motocicletas crescem no bimestre. O volume acumulado produzido foi o melhor dos últimos 15 anos, mas considerando apenas fevereiro, o resultado foi negativo. A venda foi a maior na história do setor.

Janeiro registrou retomada gradual após a parada de fim de ano. A retração de fevereiro ocorreu pelo menor número de dias úteis a menos neste ano, considerando que o Carnaval caiu em março em 2025.

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Transporte, serviço e lazer

Linhas de montagem trabalham com volumes relevantes. Honda / Divulgação

O uso da moto como meio de transporte diário segue crescendo. Aplicações profissionais, como entregas e serviços, influenciaram os resultados.

As linhas de montagem operaram com volumes relevantes para atender a demanda aquecida por veículos de duas rodas.

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Bimestre em alta

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As 348.732 motocicletas que saíram das linhas de montagem do país nos primeiros dois meses do ano, crescem 1,7% na comparação com o mesmo período de 2025. Foi o melhor resultado desde desde 2011.

A produção de fevereiro de 164.104 unidades caiu 7,1% em relação a janeiro e 11,1% sobre o mesmo mês do ano passado. O começo do ano é marcado por ajustes de estoque e planejamento industrial.

Mesmo assim, as linhas de montagem operaram com volumes relevantes.

Os modelos de baixa e média cilindrada concentram a produção e venda. Honda / Divulgação

O desempenho do bimestre para o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Bento, reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas.

- O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado - afirma o executivo.

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Produção por categoria

Uso da motocicleta cresce como meio de transporte, serviço e lazer. BMW / Divulgação

O uso da moto como meio de transporte diário continua em alta puxado por aplicações profissionais, como entregas e serviços. Os modelos de baixa e média cilindrada concentraram a produção e venda.

A Street foi a categoria mais produzida no primeiro bimestre. As 180.488 unidades que saíram das linhas de montagem, representaram 51,8% do volume fabricado. A Trail, com 19,4% do total e a motoneta, com 13,3% seguiram a ranking.

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Os modelos de baixa cilindrada, com 270.919 motos produzidas, ficaram com 77,7% do total fabricado. As medias ficam com 19,5% da produção.

As posições foram mantidas no resultado mensal com 126.123 motocicletas e 76,9% do volume produzido pelos modelos de baixa cilindrada. As médias ficaram com 20,2% e as de alta com 2,9%.

A produção de motos de alta cilindrada cresceu 22% no primeiro bimestre com 9.725 unidades que corresponderam a 2,8% do volume total.

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Volume recorde

A produção e venda motocicletas começam o ano em alta. GILBERTO LEAL

Os licenciamentos de motocicletas atingiram o maior volume da história para o primeiro bimestre e para o mês de fevereiro. No bimestres foram 350.110 emplacamentos, salto de 13,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os modelos de baixa e média cilindrada concentram a produção e venda. Honda / Divulgação

As 171.548 unidades em fevereiro cresceram 10% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas caíram 3,9% na comparação com fevereiro. O resultado foi decorrência do menor número de dias úteis - 21 dias em janeiro, contra 18 em fevereiro. A média diária de vendas foi de 9.530 unidades.

Mercado externo

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