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Primeiro hibrido leve flex MHEV 48V Stellantis sairá do Polo de Goiana

Veículo será lançado no primeiro semestre deste ano e deverá ser configuração atualizada do Renegade

Gilberto Leal

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