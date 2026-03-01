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Stellantis começa produção do seu primeiro híbrido leve flex MHRV 48V. Jeep / Divulgação

O primeiro híbrido leve flex MHEV 48V Stellantis será produzido no Polo de Goiana (PE). O veículo será lançado no primeiro semestre e deverá ser configuração atualizada do Jeep Renegade.

O modelo MHEV 48V integra o programa Bio-Hybrid, estratégia de eletrificação da Stellantis desenvolvida para o mercado brasileiro com foco no uso de etanol.

Montagem compartilhada

Planta de Goiana foi atualizada para compartilhar a montagem de modelos Bio-Hybrid e com motores de combustão.

A tecnologia híbrida‑leve desenvolvida pela Stellantis em Goiana combina o motor térmico flex a uma máquina elétrica multifuncional que substitui o alternador e o motor de partida tradicionais. A unidade atua como gerador e também como motor auxiliar com força (torque) adicional nas acelerações.

A energia recuperada nas desacelerações recarrega a bateria de íons de lítio de 48 volts que opera paralelamente ao sistema elétrico convencional do veículo. A gestão eletrônica controla a operação entre os modos de condução e otimiza a eficiência e economia, principalmente no uso urbano .

Planta atualizada

Polo de Pernambuco produz veículos Fiat e Jeep e montará também a marca Leapmotor ainda neste ano.

A fábrica de Pernambuco produzirá quatro modelos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid ainda em 2026. Além dos veículos Fiat e Jeep, planta montará também a marca Leapmotor.

A planta de Goiana foi atualizada para a chegada dos novos modelos eletrificados. Áreas de funilaria, prensas e montagem receberam as modificações necessárias para compartilhar a montagem na mesma estrutura modelos Bio-Hybrid e com motores de combustão interna.

Veículos eletrificados

Fiat Pulse híbrido leve MHEV 12V lançado em 2025. GILBERTO LEAL

Em 2025 a Stellantis lançou a tecnologia híbrida-leve MHEV 12V de baixa voltagem e baixo custo. No ano passado, comercializou mais de 24.900 mil veículos dos modelos Fiat Pulse e Fastback, e Peugeot 208 e 2008.