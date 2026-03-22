O Onix Plus 1.0 aspirado com câmbio manual evoluiu. Renovada, a configuração de entrada do sedã compacto Chevrolet, acompanha a identidade visual da marca, avança no interior e mantém o eficiente conjunto propulsor com baixo consumo de combustível.
Racional, eficiente se seguro, rodamos com o Chevrolet Onix Plus 1.0 MT 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 108.900.
Líder do segmento
Produzido em Gravataí (RS), o Chevrolet Onix Plus liderou a venda dos sedãs e ficou na 17ª posição geral com 52.959 unidades registradas em suas cinco versões.
Com 4,480 metros de comprimento, 1.746 m de largura e 1,473 m de altura, a distância entre eixos é de 2,600 m. O porta-malas leva 500 litros.
Design atualizado
A grade frontal bipartida, o para-choque redesenhado e o conjunto óptico com faróis halógenos e luzes diurnas (DRL) acompanham a identidade visual Chevrolet.
As rodas de aço aro 15 com calotas exclusivas e pneus 185/65 R15 marcam as laterais. As novas lanternas traseiras são translúcidas.
Conforto e conectividade
Acesso por aproximação, partida por botão e direção elétrica, o interior remete a outros modelos Chevrolet e revestimento interno traz novas texturas combinadas com plástico. Os bancos tem espuma de densidade variável.
A central MyLink com tela de oito polegadas sensível ao toque é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. O Wi-Fi nativo por assinatura conecta até sete dispositivos. A atualização do multimídia é remota. O ar-condicionado é de série.
Propulsão e segurança
O motor de três cilindros aspirado 1.0 flex de 80 cv de potência e força (torque) de 10,2 kgfm (gasolina) a 82 cv e 10,6 kgfm (etanol) atua com o câmbio manual de seis marchas e tração dianteira. A suspenção dianteira é tipo McPherson e a traseira por eixo de torção.
O Onix Plus 1.0 aspirado acelera de 0 a 100 km/h em 12,9 segundos e chega a velocidade máxima de 176 km/h.
Com seis airbags, o sedã compacto conta com controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente da partida em rampa, e sistema Isofix, entre outros.
Consumo adequado
O consumo de combustível do sedã compacto pelo Imnetro com gasolina na cidade é de 13,9 km/l e de 17,1 km/h em rodovia, e com etanol de 9,8 km/l e 12,1 km/l.
Durante nosso teste, sempre com gasolina, as médias foram de 11,3 km/l a 14,1 km/l no trânsito urbano e de 13,8 km/l a 17,9 k,/l a 80 km/h e de 14,6 km/l a 16,2 km/l a 110 km/l. A média geral para mil quilômetros incluindo percursos urbanos e rodoviários foi de 16,7 km/l.
Racional e prático
Um conjunto mecânico simples e confiável, consumo de combustível reduzido e interior adequado a um modelo de entrada valorizam a relação custo beneficio do Onix Plux 1.0 aspirado manual.
Fatores que justificam a liderança do compacto Chevrolet no segmento de sedãs e a preferência por quem precisa de um carro racional, econômico e com espaço sem comprometer o conforto.
A direção, leve nas ruas, ajudou no trânsito congestionado e nas manobras de estacionamento. O conjunto propulsor atendeu as necessidades do Onix Plus dentro das limitações do motor 1.0 aspirado.
A combinação da transmissão manual com o motor foi perfeita com trocas de marchas fáceis, rápidas e seguras. Positivo para quem gosta de comandar na mão a potência e força força do conjunto propulsor.
Com condutor e acompanhante o sedã compacto acompanhou o fluxo urbano e o trânsito nas rodovias com retomadas de velocidades que permitiram ultrapassagens seguras. Com cinco ocupantes e bagagem, claro que sentiu o peso.
Conclusão
Cinco lugares, eficiente e racional sem comprometer o conforto, a versão de entrada do Onix Plus combina a eficiência, como o baixo consumo de combustível, com conectividade e recursos básicos de segurança.
Acabamento simples, o conjunto propulsor e os recursos de segurança garantem a dirigibilidade nas ruas e estradas. Características que atendem que precisa de um veículo para o uso pessoal, familiar ou profissional.
Como sempre, na decisão de compra, deve ser avaliado o uso e a relação ao custo/benefício do sedã compacto 1.0 aspirado manual com as demais configurações do Onix Plus. Também com versões dos principais concorrentes do seu segmento, o Fiat Cronos, o Hyundai HB20S e o Volkswagen Virtus.