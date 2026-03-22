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Renovada, configuração de entrada do Onix Plus é racional sem comprometer o conforto. GILBERTO LEAL

O Onix Plus 1.0 aspirado com câmbio manual evoluiu. Renovada, a configuração de entrada do sedã compacto Chevrolet, acompanha a identidade visual da marca, avança no interior e mantém o eficiente conjunto propulsor com baixo consumo de combustível.

Racional, eficiente se seguro, rodamos com o Chevrolet Onix Plus 1.0 MT 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 108.900.

Líder do segmento

As cinco versões do Onix Plus venderam 52.959 unidades em 2025.

Produzido em Gravataí (RS), o Chevrolet Onix Plus liderou a venda dos sedãs e ficou na 17ª posição geral com 52.959 unidades registradas em suas cinco versões.

Com 4,480 metros de comprimento, 1.746 m de largura e 1,473 m de altura, a distância entre eixos é de 2,600 m. O porta-malas leva 500 litros.

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Design atualizado

Ampla grade separa o conjunto óptico com faróis halógenos.

A grade frontal bipartida, o para-choque redesenhado e o conjunto óptico com faróis halógenos e luzes diurnas (DRL) acompanham a identidade visual Chevrolet.

As rodas de aço aro 15 com calotas exclusivas e pneus 185/65 R15 marcam as laterais. As novas lanternas traseiras são translúcidas.

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Conforto e conectividade

Direção elétrica revestimento interno com novas texturas.

Acesso por aproximação, partida por botão e direção elétrica, o interior remete a outros modelos Chevrolet e revestimento interno traz novas texturas combinadas com plástico. Os bancos tem espuma de densidade variável.

Partida por botão e multimídia com tela de 8" e interação com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

A central MyLink com tela de oito polegadas sensível ao toque é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. O Wi-Fi nativo por assinatura conecta até sete dispositivos. A atualização do multimídia é remota. O ar-condicionado é de série.

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Propulsão e segurança

Suspensão bem calibrada absorve as irregularidades do piso.

O motor de três cilindros aspirado 1.0 flex de 80 cv de potência e força (torque) de 10,2 kgfm (gasolina) a 82 cv e 10,6 kgfm (etanol) atua com o câmbio manual de seis marchas e tração dianteira. A suspenção dianteira é tipo McPherson e a traseira por eixo de torção.

O Onix Plus 1.0 aspirado acelera de 0 a 100 km/h em 12,9 segundos e chega a velocidade máxima de 176 km/h.

Direção elétrica, volante multifuncional e ar-condicionado.

Com seis airbags, o sedã compacto conta com controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente da partida em rampa, e sistema Isofix, entre outros.

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Consumo adequado

As novas lanternas traseiras são translúcidas.

O consumo de combustível do sedã compacto pelo Imnetro com gasolina na cidade é de 13,9 km/l e de 17,1 km/h em rodovia, e com etanol de 9,8 km/l e 12,1 km/l.

Motor 1.0 aspirado combinado com o câmbio manual de seis marchas reduzem o consumo de combustível.

Durante nosso teste, sempre com gasolina, as médias foram de 11,3 km/l a 14,1 km/l no trânsito urbano e de 13,8 km/l a 17,9 k,/l a 80 km/h e de 14,6 km/l a 16,2 km/l a 110 km/l. A média geral para mil quilômetros incluindo percursos urbanos e rodoviários foi de 16,7 km/l.

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Racional e prático

Um carro racional, econômico e com espaço sem comprometer o conforto.

Um conjunto mecânico simples e confiável, consumo de combustível reduzido e interior adequado a um modelo de entrada valorizam a relação custo beneficio do Onix Plux 1.0 aspirado manual.

Fatores que justificam a liderança do compacto Chevrolet no segmento de sedãs e a preferência por quem precisa de um carro racional, econômico e com espaço sem comprometer o conforto.

Transmissão manual para quem gosta de comandar na mão a potência e força força do conjunto propulsor.

A direção, leve nas ruas, ajudou no trânsito congestionado e nas manobras de estacionamento. O conjunto propulsor atendeu as necessidades do Onix Plus dentro das limitações do motor 1.0 aspirado.

A combinação da transmissão manual com o motor foi perfeita com trocas de marchas fáceis, rápidas e seguras. Positivo para quem gosta de comandar na mão a potência e força força do conjunto propulsor.

Espaço para dois adultos e uma criança no banco traseiro.

Com condutor e acompanhante o sedã compacto acompanhou o fluxo urbano e o trânsito nas rodovias com retomadas de velocidades que permitiram ultrapassagens seguras. Com cinco ocupantes e bagagem, claro que sentiu o peso.

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Conclusão

O Onix Plus 1.0 MT combina baixo consumo de combustível, com espaço. conectividade e recursos básicos de segurança.

Cinco lugares, eficiente e racional sem comprometer o conforto, a versão de entrada do Onix Plus combina a eficiência, como o baixo consumo de combustível, com conectividade e recursos básicos de segurança.

Acabamento simples, o conjunto propulsor e os recursos de segurança garantem a dirigibilidade nas ruas e estradas. Características que atendem que precisa de um veículo para o uso pessoal, familiar ou profissional.

Chevrolet produzido em Gravataí (RS) é um veículo para o uso pessoal, familiar ou profissional nas ruas e estradas.