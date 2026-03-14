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O Onix Activ voltará renovado com visual aventureiro e ajustes estruturais. General Motors / Divulgação

O Onix Active voltou renovado e com o conceito urbano contemporâneo. O aventureiro compacto Chevrolet recebeu ajustes na suspensão com o conjunto dinâmico recalibrado e atualizações visuais externas e no interior.

A General Motors divulgou os primeiros detalhes do retorno do Onix Activ nesta sexta-feira (13) e novos detalhes serão revelados mais próximo do seu lançamento.

O retorno do Onix Activ ocorrerá no momento em que a GM prepara o lançamento do Sonic neste semestre. A nova configuração ficará posicionada entre o hatch e o novo utilitário esportivo compacto que compartilhará a plataforma do Onix e será produzido na fábrica de Gravataí (RS).

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Desafio urbano





Com ganho de 6,1 centímetros na altura, o vão livre em relação ao solo será de 20,1 cm. General Motors / Divulgação

O Onix Activ pegará carona na preferência do brasileiro por veículos com posição elevada de dirigir, robustez visual e versatilidade no uso urbano. Os crossover e utilitários esportivos representam quase 50% da venda de carros de passeio no país. A nova configuração do Onix será o modelo de entrada da GM nesse concorrido segmento de veículos.

Com 4,163 metros de comprimento, 1,53 m de altura, a distância entre entre eixos é de 2,56 m. O Onix Activ adotará arquitetura elevada com alterações específicas na suspensão, com ajustes de molas e amortecedores e pneus, além de componentes externos que impactam diretamente a experiência de condução.

O ganho de 6,1 centímetros na altura total garantiu maior vão livre em relação ao solo, agora de 20,1 cm. O ajuste e os novos pneus visam melhor dirigibilidade nos pisos irregulares, comuns nas ruas do país.

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Características exclusivas

As lanternas com lente cristal terão novos grafismos. General Motors / Divulgação

A grade com a gravata Chevrolet em acabamento black bow tie, para-choque, retrovisores, molduras nas caixas de roda e para-choques redesenhados reforçam o visual aventureiro urbano.

As rodas exclusivas, rack funcional no teto, novos detalhes de acabamento e as lanternas com lente cristal e novos grafismos completam o robusto design.

Acabamento diferenciado, bancos com revestimento especial, quadro de instrumentos e multimídia com telas digitais e Wi‑Fi nativo estão entre os detalhes internos.

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Conjunto propulsor

A montadora revelou apenas que o Onix Activ terá transmissão automática. Tudo indica que o motor será o três cilindros, 1.0 turbo flex de três cilindros, de até 115 cv de potência com gasolina ou etanol e força (torque) de 16,3 kgfm (gasolina) e 16,8 kgfm(etanol). O câmbio automático é de seis velocidades.