Novos Atto 8 e Song Plus 2027 reforçam presença da BYD no Brasil

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Atto 8 amplia a presença da BYD no mercado brasileiro. BYD / Divulgação

O Atto 8 chega Brasil como o primeiro utilitário esportivo híbrido plug-in de sete lugares enquanto o Song Plus traz avanços como o novo motor 1.5 turbo combinado com um elétrico. Na apresentação dos dois veículos, a chinesa inaugurou o Vision Center, espaço para experiências, lançamentos e produções exclusivas da marca.

O BYD Song Plus 2027 mantém o preço de R$ 249.990. O BYD Atto 8 chega por R$ 399.990.

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Avançado e potente

Embaixadora da BYD, Marina Ruy Barbosa participou da apresentação do Atto 8. GILBERTO LEAL

O Atto 8 é um dos utilitários esportivos híbridos plug‑in mais avançados e potentes da BYD. Com sete lugares, foi projetado para oferecer sofisticação, desempenho e eficiência energética no uso diário ou em viagens.

Com 5,04 metros de comprimento e 2,95 m de largura e distancia entre eixos de 2,95 m, o porta-malas leva de 270 litros com os sete lugares até 1.960 litros conforme a configuração dos bancos.

Propulsão híbrida

Conjunto propulsor híbrido com potência combinada de 488 cv. BYD / Divulgação

O conjunto propulsor conta com um motor 1.5 turbo a gasolina de 156 cv e dois motores elétricos de 271 cv, um em cada eixo, o que garante a tração integral. A potência combinada é de 488 cv.

O utilitário esportivo grande BYD é um dos mais rápidos do seu segmento. Acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e tem a velocidade máxima limitada a 200 m/h.

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Autonomia combinada

Recarga de 30% a 80% da bateria leva 20 minutos em corrente contínua. GILBERTO LEAL

A bateria de 35,6 kWh garante autonomia de até 111 km pelo Inmetro e 152 km pelo ciclo chinês. A autonomia combinada com o propulsor turbo chega a 900 km. Pelos dados da montadora, em carregadores rápidos de corrente continua, a recarga de 30% a 80% da bateria leva 20 minutos.

A suspensão eletrônica DiSus-C controla a rolagem lateral, inclinação longitudinal e absorção de vibrações.

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Visual robusto

Frente robusta e grupo óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. BYD / Divulgação

O design do Atto 8 valoriza o porte robusto, típico dos utilitários esportivos. O grupo óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED.

As de liga leve de 21 polegadas com pneus de perfil baixo 265/45 R21 marcam as laterais. As lanternas traseiras interligadas por faixa luminosa completam a assinatura visual.

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Luxo e sofisticação

Revestimento com materiais premium macios ao toque. BYD / Divulgação

O sofisticado interior valoriza o conforto, a conectividade As telas digitais do quadro de instrumentos do multimídia são de 10,25” e 15,6”. O head-up display projeta informações no para-brisa.

Volante multifuncional, instrumentos com tela de 10,15" e multimídia flutuante de 15,6”. GILBERTO LEAL

Os bancos das duas primeiras fileiras tem aquecimento, ventilação e massagem. O ar-condicionado é de quatro zonas e áudio Disound conta com 21 alto-falantes. A iluminação ambiente em LED tem opção de 128 cores.

Lanternas traseiras interligadas por faixa luminosa completam a assinatura visual. GILBERTO LEAL

Com nove airbags, o Atto 8 conta avançada tecnologia de apoio a condução segura nível ADAS 2 e que inclui controle eletrônico de velocidade, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e câmera 360°, entre outros.

Song Plus 2027

Mais potente e sofisticado

Song Plus 2027 ganha conjunto propulsor híbrido mais potente. BYD / Divulgação

A plataforma DM-i (Dual Mode Intelligence) com um motor 1.5 turbo que atua em conjunto com o motor elétrico é o principal aperfeiçoamento do novo Song Plus 2027.

Com 4,77 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,67 m de altura, a distância entre eixos é de 2,76 m de entre-eixos. O porta-malas leva 552 litros.

Potência combinada

Com a nova configuração, a potência combinada é de 239 cv, GILBERTO LEAL

O propulsor turbo gera 130 cv e força (torque) de 22,4 kgfm e o elétrico 204 cv. Com a nova configuração, a potência combinada é de 239 cv, o que permite a aceleração de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.

A bateria Blade foi ampliada de 18,3 kWh para 26,6 kWh e a autonomia do modo elétrico passou de 63 km para 99 km, segundo o Inmetro. A evolução foi de 57% na comparação com versão anterior conforme a BYD.

A autonomia combinada passou a ser de até 1.150 km pelo ciclo europeu NEDC. A recarga de 30% a 80% da bateria e em carregamento rápido (DC) e de 55 minutos.

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Conectividade e segurança

Sofisticado interior. volante multifuncional, instrumentos e multimídia com telas de digitais de 12,3" e15,6". BYD / Divulgação

Acesso por aproximação e partida por botão, o quadro digital de instrumentos tem tela digital de 12,3” e a multimídia flutuante de 15,6” integrada à câmera 360° marcam o interior. O utilitário esportivo traz ainda o head-up display.

Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos e ventilação, o banco de trás, regulagem independente do ar-condicionado e opção de reclinar. O teto solar é panorâmico, o sistema de som Infinity e o interior preto opcional.

Sing Plus 2027 traz avamçados recursos de apoio à condução ADAS 2. BYD

Com seis airbags, o novo Song Plus traz sistema ADAS 2 com controle eletrônico de velocidade adaptativo, Stop & Go, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistentes de permanência e mudança de faixa e monitoramento de ponto cego.

Vision Center

Espaço BYD na Zona Sul de São Paulo recebeu investimento de R$ 15 milhões e remete a projeto da matriz na China. BYD / Divulgação

Os lançamentos do Atto 8 e do Song Plus marcaram a inauguração do Vision Center, na Zona Sul de São Paulo. O espaço da BYD, inspirado em um projeto consolidado na China.

Novo hub da BYD foi inaugurado com as apresentações do Atto 8 e do novo Song Plus 2027 GILBERTO LEAL

Com investimento de R$ 15 milhões, o espaço foi projetado como um hub estratégico de inteligência de mercado, experiências, produções audiovisuais e eventos de diversos portes entre outras atividades.

Viagem a convite da BYD



