Novo RAV4 híbrido 2026 está a caminho do Brasil

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Apresentação das versões eletrificadas do RAV4 serão em abril.. Toyota / Divulgação

O novo RAV4 hibrido 2026 está a caminho do Brasil. Toyota confirmou apresentação da sexta geração do utilitário esportivo mais vendido do mundo em abril. Os interessados podem se cadastrar na lista de espera no site da marca.



O RAV4 eletrificado reforça a presença da japonesa e a estratégia de enfrentar a crescente concorrência dos modelos chineses com um utilitário esportivo que privilegia o equilíbrio entre desempenho, eficiência e utilidade para todos ocupantes.

Assinatura visual

Generosa grade e grupo óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) em LED na versão esportiva GR. Reprodução

Com 4,600 metros de comprimento, 1,855 m de largura e 1,680 m de altura, a distância entre eixos é de 2,690 m. O porta-malas leva 749 litros.

O novo RAV4 2026 segue a assinatura visual da Toyota com design robusto. O conjunto óptico em forma de C com faróis afilados e luzes diurnas (DRL) em LED e a generosa grade ressaltam a frente. Os vincos e os arcos das rodas marcam as laterais. As lanternas traseiras em LED completam o conjunto.

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Configurações híbridas

Sistema híbrido combina propulsão a gasolina com elétrica. Reprodução

As duas versões - S e SX - são equipadas com o sistema híbrido de quinta geração que combina propulsão a gasolina com a elétrica.

A configuração SX amplia a experiência dos clientes com acabamento refinado, sistemas inteligentes de assistência à condução e tecnologias avançadas.

Como o quadro digital de instrumentos personalizável e a central multimídia de 12,9" de espelhamento sem fio, Toyota Safety Sense 4.0 também foi atualizado.

Em breve

Porte robusto e linhas atualizadas acompanham a nova identidade visual da marca. Reprodução