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O bom comportamento da Maverick Tremor nas ruas e estradas, GILBERTO LEAL

A Maverick Tremor roda com conforto e sofisticação nas ruas, estradas e em qualquer terreno. Renovada, o visual e o interior da picape intermediária Ford são personalizados por detalhes exclusivos como o acabamento na cor laranja.

Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a nova Ford Maverick Tremor tem preço sugerido a partir de R$ 239.900.

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Picape intermediária

Visual e o interior personalizados por detalhes exclusivos na cor laranja.

Produzida em Hermozilo, no México, a picape intermediária Ford compartilha a arquitetura e componentes com o Bronco.

Com 5,073 metros de comprimento, 1,844 m de largura e 1,733 m de altura, o entre eixos é de 3,076 m e a distância em relação ao solo é de 22,6 centímetros. A caçamba leva 943 litros e 617 quilos.

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Design aventureiro

Grade tipo colmeia com barras duplas e o logo Ford no centro separa o grupo óptico.

O conjunto óptico em forma de vírgula com os faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e lanternas em LED é separado pela grade tipo colmeia.

O logo Tremor está nas saídas de ar laterais e na traseira, na tampa da caçamba e na suspensão. Os ganchos para reboque dianteiro e as rodas de 17” com pneus All-Terrain 235/65 R17 são exclusivos.

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Interior personalizado

Interior revestido em couro, costuras duplas e detalhes na cor laranja.

Os bancos em preto e azul marinho com o logo Tremor no encosto e costura em laranja, também aplicada no volante e em detalhes do painel personalizam o interior.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 8" e 12".

Acesso por aproximação, partida por botão e direção elétrica, os instrumentos e o multimídia trazem telas digitais de 8” e 12,3”. O Sync é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

A recarga do celular é por indução e das quatro portas USB (A e C), duas são para o banco traseiro. O ar-condicionado digital é de duas zonas e a picape conta ainda com teto solar.

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Propulsão e segurança

Motor a gasolina de 253 cv, câmbio automático der oito velocidades e tração integral.

O conjunto propulsor combina o motor 2.0 EcoBoost a gasolina de 253 cv de potencia e força (torque) de 38,7 kgfm com o câmbio automático de oito velocidades, tração integral e bloqueio do diferencial. Conta ainda com seis modos de condução - Normal, Escorregadio, Eco, Off-Road, Areia e Rebocar/Transp.

Com sete airbags - frontais, laterais dianteiros, de cortina e de joelho , o controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão frontal e de ponto cego e sistema de manutenção de faixa estão entre os recursos de apoio à condução segura.

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Rodas de 17” com pneus All-Terrain 235/65 R17 exclusivos.

O consumo da Maverick Tremor durante o teste ficou próximo aos índices do Inmetro de 8,5 km/l na cidade e 11,4 km/l na estrada.

No trânsito urbano nossas médias foram de 7,6 km/l a 9,1 km/l conforme o fluxo. Na estrada, em velocidade constante, de 10,4 km/l a 13,1 km/l, a 80 km/h, e de 8,9 km/l a 11,6 km/l a 110 km/h.

Ruas e estradas

Potência e força para rodar tranquilo nas ruas e nas estradas.

O visual robusto, a altura elevada em relação ao solo, os detalhes na cor laranja e os pneus para todo o terreno chamam a atenção da Tremor.

O conjunto propulsor garantiu potência e força para rodar tranquilo nas ruas e nas estradas com retomadas de velocidade e ultrapassagens seguras.

A tela do multimídia mostra imagens da câmera 360º.

A direção elétrica facilitou rodar no trânsito pesado. Nas manobras de estacionamento em espaços reduzidos, a câmera 360º e os sensores dianteiros e traseiros ajudaram.

Suspensão absorve irregularidades do pavimento sem transferir as oscilações para o interior.

A suspensão, multilink na traseira, recalibrada para enfrentar trilhas e terrenos irregulares não comprometeu o conforto. Absorveu as irregularidades do pavimento como buracos, e enfrentou lombadas e quebra-molas sem transferir as oscilações para o interior.

Faixa laranja nas laterais das portas e identificação na caçamba.

A tração integral manteve a picape firme em curvas acentuadas e velocidade mais elevadas. Também garantiu a aderência no piso irregular, na terra e na areia.

Conclusão

Bem completa, Maverick Tremor enfrenta qualquer terreno sem comprometer o conforto e a segurança.

Com espaço e conforto para cinco adultos, o comportamento da nova Maverick Tremor foi o de uma picape intermediária urbana com recursos que permitem enfrentar qualquer terreno com segurança.

Os recursos eletrônicos facilitaram a condução, principalmente na estrada.

Visual forte, bem completa, o conjunto propulsor garantiu potência e força para rodar com segurança nas ruas e estradas. Os recursos eletrônicos facilitaram a condução, principalmente na estrada.

Com capota marítima, caçamba leva 943 litros e 617 quilos.