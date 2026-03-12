Koleos chega com sofisticação, conforto e avançada tecnologia

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Novo Koleos consolida o novo momento da Renault no Brasil. Renault / Divulgação

O Koleos, com sofisticação, conforto e avançada tecnologia, consolida o novo momento da Renault no Brasil. O conjunto propulsor do utilitário esportivo full hybrid E-Tech combina um motor turbo a gasolina com dois elétricos.

O preço do novo Renault Koleos serão divulgado nas próximas semanas.

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Versão única

Desenvolvido pela Renault em parceria com a Geely, o Koleos chega em versão única. O conforto, o comportamento e a eficiência energética destacam o utilitário esportivo montado sobre a plataforma global CMA na Coréia do Sul.

Com 4,778 metros de comprimento, 1,880 m de largura e 1,686 m de altura, a distância entre eixos é de 2,820 m. O porta-malas leva de 431 litros até 1.623 litros com os bancos rebatidos.

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Conceitos Alpine

Utilitário médio Renault é produzido na Coréia do Sul. GILBERTO LEAL

O design inspirado em conceitos da marca Alpine traz o teto em dois tons, acabamento da pintura acetinado e detalhes em azul gravados a laser nas portas, para-choques e grade frontal. Os farois são em LED Pure Vision As rodas diamantadas e escurecidas são de 20’’.

Propulsão e consumo

Conjunto propulsor híbrido com potência combinada de 245 cv e força (torque) de 56,1 kgfm. Renault

O conjunto propulsor do Koleos versão esprit Alpine full hybrid E-Tech combina o motor turbo de 1.5 com dois motores elétricos acoplados à transmissão automática DHT de três velocidades e a bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.

O motor a gasolina gera 144 cv e 23,45 kgfm enquanto os dois elétricos somam 136 cv e 32,63 kgfm. A potência combinada é de 245 cv ea força (torque) de 56,1 kgfm. O utilitário esportivo Renault conta com cinco modos de condução - ECO, Comfort, Sport, Snow e AI.

Koleos pode rodar até 75% do tempo apenas o motor elétrico em ambientes urbanos. Renault / Divulgação

O Koleos acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e chega a velocidade máxima de 180 km/h limitada eletronicamente.

Pelos dados da Renault, o percorre até 75% na cidade no modo elétrico, sem a necessidade de recarga externa e nem infraestrutura de recarga. Pelo Inmetro, o consumo de gasolina na cidade é de 13,1 km/l e 12,1 km/l na estrada.

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Parceira Renault Geely

Koleos compartilha a plataforma CMA com modelos da Geely e Volvo. Renault / Divulgação

A plataforma CMA é uma arquitetura global desenvolvida pela Volvo Cars e Geely e compartilhada com a Renault desde 2022 pela parceria entre os grupos francês e chinês na Coréia do Sul.

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Interior e conectividade

A tela panorâmica conta com três painéis de 12,3". Renault / Divulgação

O sofisticado interior combina revestimento em materiais premium como Alcantara e costuras aparentes. Teto é escurecido, os bancos contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação (dianteiros) e o ar-condicionado de três zonas.

A tela panorâmica Open’R com três painéis de 12,3’’ garante ao condutor e acompanhantes acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.

Multimídia com quatro portas USB sendo três tipo C e uma convencional. Renault / Divulgação

O multimídia é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos. O sistema de som Bose com 10 alto falantes e cancelamento ativo de ruídos. O teto solar é panorâmico.

Avançada tecnologia

Sofisticado revestimento em Alcantara, costuras aparentes e detalhes azuis. Renault / Divulgação

Com sete airbags - frontais, laterais, de cortina e entre os bancos dianteiros, e sistema de estacionamento autônomo diagonal e perpendicular, o Koleos traz 29 sistemas assistência à condução segura (ADAS).

Koleos traz 29 sistemas de assistência à condução incluindo o sistema de estacionamento autônomo. Renault / Divulgação

Controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, head-up display, câmera de ré, câmera 360º com visão 3D, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, alertas de distância segura, centralização e permanência em faixa, ponto, tráfego cruzado frontal e traseiro e assistente de permanência em faixa em tráfego contrário estão entre os recursos de apoio à condução.

O aplicativo My Koleos permite o acesso remoto à diversas informações e funções do veiculo.