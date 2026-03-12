Koleos chega com sofisticação, conforto e avançada tecnologia

O Koleos, com sofisticação, conforto e avançada tecnologia, consolida o novo momento da Renault no Brasil. O conjunto propulsor do utilitário esportivo full hybrid E-Tech combina um motor turbo a gasolina com dois elétricos.
O preço do novo Renault Koleos serão divulgado nas próximas semanas.
Versão única
Desenvolvido pela Renault em parceria com a Geely, o Koleos chega em versão única. O conforto, o comportamento e a eficiência energética destacam o utilitário esportivo montado sobre a plataforma global CMA na Coréia do Sul.
Com 4,778 metros de comprimento, 1,880 m de largura e 1,686 m de altura, a distância entre eixos é de 2,820 m. O porta-malas leva de 431 litros até 1.623 litros com os bancos rebatidos.
Conceitos Alpine
O design inspirado em conceitos da marca Alpine traz o teto em dois tons, acabamento da pintura acetinado e detalhes em azul gravados a laser nas portas, para-choques e grade frontal. Os farois são em LED Pure Vision As rodas diamantadas e escurecidas são de 20’’.
Propulsão e consumo
O conjunto propulsor do Koleos versão esprit Alpine full hybrid E-Tech combina o motor turbo de 1.5 com dois motores elétricos acoplados à transmissão automática DHT de três velocidades e a bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.
O motor a gasolina gera 144 cv e 23,45 kgfm enquanto os dois elétricos somam 136 cv e 32,63 kgfm. A potência combinada é de 245 cv ea força (torque) de 56,1 kgfm. O utilitário esportivo Renault conta com cinco modos de condução - ECO, Comfort, Sport, Snow e AI.
O Koleos acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e chega a velocidade máxima de 180 km/h limitada eletronicamente.
Pelos dados da Renault, o percorre até 75% na cidade no modo elétrico, sem a necessidade de recarga externa e nem infraestrutura de recarga. Pelo Inmetro, o consumo de gasolina na cidade é de 13,1 km/l e 12,1 km/l na estrada.
Parceira Renault Geely
A plataforma CMA é uma arquitetura global desenvolvida pela Volvo Cars e Geely e compartilhada com a Renault desde 2022 pela parceria entre os grupos francês e chinês na Coréia do Sul.
Interior e conectividade
O sofisticado interior combina revestimento em materiais premium como Alcantara e costuras aparentes. Teto é escurecido, os bancos contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação (dianteiros) e o ar-condicionado de três zonas.
A tela panorâmica Open’R com três painéis de 12,3’’ garante ao condutor e acompanhantes acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.
O multimídia é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos. O sistema de som Bose com 10 alto falantes e cancelamento ativo de ruídos. O teto solar é panorâmico.
Avançada tecnologia
Com sete airbags - frontais, laterais, de cortina e entre os bancos dianteiros, e sistema de estacionamento autônomo diagonal e perpendicular, o Koleos traz 29 sistemas assistência à condução segura (ADAS).
Controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, head-up display, câmera de ré, câmera 360º com visão 3D, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, alertas de distância segura, centralização e permanência em faixa, ponto, tráfego cruzado frontal e traseiro e assistente de permanência em faixa em tráfego contrário estão entre os recursos de apoio à condução.
O aplicativo My Koleos permite o acesso remoto à diversas informações e funções do veiculo.
Viagem a convite da Renault