Kait ganha novas versões Sense e Advance

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Com as novas versões, a família Kait tem seis configurações. Nissan / Divulgação

A familia Kait cresceu. Com as novas configurações Sense e Advance, as seis opções do utilitário esportivo Nissan, atendem os diferentes perfis do mercado. Produzido no Complexo de Resende, no Rio de Janeiro, todas as versões do Kait compartilham o conjunto propulsor.

Com preços a partir de R$ 117.990, na versão de entrada Active, a R$ 152,990, na topo de linha Exclusive, as novas opções intermediarias do Nissan Kait custam R$ 135.990, na Sence, e R$ 14.990, na Advance.

Utilitario esportivo compacto traz a nova identidade visual da marca. GILBERTO LEAL

O Kait é o segundo modelo da nova geração de utilitários esportivos da Nissan no país. Lançado em dezembro de 2025, traz a nova identidade visual da marca com destaque para o espaço, o conforto e recursos de apoio à condução.

Os faróis afilados e as luzes diurnas (DRL) full LED, a grade e as generosas entradas de ar ressaltam o visual forte. As rodas de liga leve aro 17 com pneus 205/55 R17 equipam todas as configurações. As lanternas traseiras em LED são interligadas por uma barra em preto brilhante.

O conjunto propulsor combina o motor 1.6 16V aspirado de 110 cv de potência e força (torque) de 14,9 kgfm (gasolina) a 113 cv e 15,2 kgfm (etanol) com o câmbio Xtonic CVT.

Novas versões

As seis configurações compartilham o conjunto propulsor e são diferenciadas por equipamentos e detalhes. Nissan / Divulgação

Sence - R$ 136.990,00

Faróis e lanternas full led, rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 205/55 R17, acesso por aproximação, partida por botão, câmera traseira e sensor de estacionamento, banco traseiro rebatível e bipartido, ar-condicionado, seis airbags, bancos com revestimento em tecido "Plus", entre outros, são de serie

Advance - R$ 146.990

Instrumentos e multimidia digitais com telas de 7” e 9”, Bluetooth, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, bancos revestidos em tecido "Signature", recarga do celular por indução, rodas de liga leve de 17'', pneus 205/55 R17, entre outros, equipam a versão.

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Versões e preços

Nissan Kait 2026

Active - R$ 117.990

Sense (nova versão) - R$ 136.990

Sense Plus - R$ 139.590

Advance (nova versão) - R$ 146.990

Advance Plus - R$ 149.890

Exclusiv - R$ 152.990