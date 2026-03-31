Concessionária Hyundai de Porto Alegre segue o novo padrão global de identidade visual e experiência da marca sul-coreana. Arthur Woltmann / Grupo Servopa / Divulgação

O Grupo Servopa inaugura concessionária Hyundai em Porto Alegre. A nova operação, 52º do conglomerado paranaense, conta com showroom, vendas, peças e serviços de pós-venda na Avenida Ipiranga,5570, bairro Partenon.

A concessionária segue o novo padrão global de identidade visual e experiência da marca sul-coreana. Com investimento de R$ 10 milhões, a nova loja conta com quatro mil metros na operação de veículos novos e 1,9 mil metros quadrados na de seminovos.

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Operação ampliada

Nova loja conta com quatro mil metros na operação de veículos novos e 1,9 mil metros quadrados na de seminovos. GILBERTO LEAL

Com a nova capacidade de atendimento, o crescimento projetado será de 25% no faturamento da operação local. A venda prevista será de 120 veículos novos e 100 seminovos.

Nos serviços de pós-venda, a área de espera envidraçada permite ao cliente acompanhar visualmente a manutenção de seus veículos na oficina.

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Padrão global

Ceo do Grupo Servopa, Cristian Letti, e diretor de vendas da Hyundai Brasul, Oscar Castro. Arthur Woltmann / Grupo Servopa / Divulgação

O comando do grupo Servopa liderado pelo CEO Cristian Letti e o diretor executivo de vendas da Hyundai Brasil, Oscar Castro, participaram do evento.

O gerente de marcas do Grupo Servopa, a Giovanni Simões destaca que a nova concessionaria fortalece a presença da Hyundai na capital gaúcha e amplia estratégia da marca sul-coreana no Sul do país.

Expansão física do espaço permitirá duplicar a capacidade de atendimento na loja da Avenida Ipiranga. GILBERTO LEAL

- Estamos entregando uma loja que segue o novo padrão mundial da Hyundai, focada em oferecer uma experiência transparente e tecnológica. A expansão física do espaço na Avenida Ipiranga nos permitiu duplicar nossa capacidade de atendimento e criar um ambiente que se adapta às necessidades do consumidor moderno - destaca Simões.

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Serviços automotivos

Com linha completa de veículos e serviços de pós-venda, operação fortalece a presença da Hyundai na capital gaúcha.

A unidade disponibiliza a linha completa de veículos, peças, componentes e serviços financeiros como financiamentos, seguros e consórcios da Hyundai no país. Conta ainda com área de coworking equipada e espaço kids.

A venda prevista será de 120 veículos novos e 100 seminovos. Arthur Woltmann / Grupo Servopa / Divulgação