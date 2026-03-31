O Grupo Servopa inaugura concessionária Hyundai em Porto Alegre. A nova operação, 52º do conglomerado paranaense, conta com showroom, vendas, peças e serviços de pós-venda na Avenida Ipiranga,5570, bairro Partenon.
A concessionária segue o novo padrão global de identidade visual e experiência da marca sul-coreana. Com investimento de R$ 10 milhões, a nova loja conta com quatro mil metros na operação de veículos novos e 1,9 mil metros quadrados na de seminovos.
Operação ampliada
Com a nova capacidade de atendimento, o crescimento projetado será de 25% no faturamento da operação local. A venda prevista será de 120 veículos novos e 100 seminovos.
Nos serviços de pós-venda, a área de espera envidraçada permite ao cliente acompanhar visualmente a manutenção de seus veículos na oficina.
Padrão global
O comando do grupo Servopa liderado pelo CEO Cristian Letti e o diretor executivo de vendas da Hyundai Brasil, Oscar Castro, participaram do evento.
O gerente de marcas do Grupo Servopa, a Giovanni Simões destaca que a nova concessionaria fortalece a presença da Hyundai na capital gaúcha e amplia estratégia da marca sul-coreana no Sul do país.
- Estamos entregando uma loja que segue o novo padrão mundial da Hyundai, focada em oferecer uma experiência transparente e tecnológica. A expansão física do espaço na Avenida Ipiranga nos permitiu duplicar nossa capacidade de atendimento e criar um ambiente que se adapta às necessidades do consumidor moderno - destaca Simões.
Serviços automotivos
A unidade disponibiliza a linha completa de veículos, peças, componentes e serviços financeiros como financiamentos, seguros e consórcios da Hyundai no país. Conta ainda com área de coworking equipada e espaço kids.
Fundado em 1955, o Grupo Servopa atua em toda a região Sul do país com concessionárias de automóveis, caminhões e motocicletas, consórcio e serviços ligados ao setor automotivo.