O primeiro lote do Geely EX5 EM-i desembarcou no porto de Paranaguá (PR) nesta segunda-feira (30). O lançamento do utilitário esportivo híbrido plug-in ocorrerá nas próximas semanas.
A produção do EX5, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025, será no Complexo Ayrton Senna, da Renault, em São José dos Pinhais, no segundo semestre.
Elétrico e híbrido plug-in
O EX5 EM-i será o terceiro veículo da Geely no mercado brasileiro. A chinesa começou suas operações no segundo semestre do ano passado em operação conjunta com a Renault.
O utilitário esportivo EX5 100% elétrico foi o primeiro veículo vendido no retorno da marca chinesa no país. Foi seguido pela chegada do EX2 ainda em 2025.
O hatch 100% elétrico EX2, líder de vendas na China, foi o mais vendido no mundo em seu segmento.
Arquitetura global
O Geely EX5 EM-i compartilha a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) com o EX5 100% elétrico.
Com visual e interior diferenciados, maior em relação ao irmão, o EX5 EM-i tem 4,74 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 1,68 m altura. A distância entre eixos de 2,75 m é comum aos dois modelos.
O conjunto propulsor híbrido plug-in do EX5 EM-i atua com o motor 1.5 aspirado de 111 cv e força( torque) de 13,9 kgfm) com um elétrico. A potência combinada é de 217 cv e a força de 26,7 kgfm.