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O EX5 híbrido plug-in chega ao Brasil para lançamento nas próximas semanas. Geely / Divulgação

O primeiro lote do Geely EX5 EM-i desembarcou no porto de Paranaguá (PR) nesta segunda-feira (30). O lançamento do utilitário esportivo híbrido plug-in ocorrerá nas próximas semanas.

A produção do EX5, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025, será no Complexo Ayrton Senna, da Renault, em São José dos Pinhais, no segundo semestre.

Elétrico e híbrido plug-in

O EX5 híbrido plug-in foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo 2025. GILBERTO LEAL

O EX5 EM-i será o terceiro veículo da Geely no mercado brasileiro. A chinesa começou suas operações no segundo semestre do ano passado em operação conjunta com a Renault.

A autonomia do EX5 elétrico é de 381 km na configuração Max e pode chegar até 413 km na Pro. Geely / Divulgação

O utilitário esportivo EX5 100% elétrico foi o primeiro veículo vendido no retorno da marca chinesa no país. Foi seguido pela chegada do EX2 ainda em 2025.

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Geely EX2 é um hatch elétrico urbano com motor de 116 cv e autonomia de até 289 km GILBERTO LEAL

O hatch 100% elétrico EX2, líder de vendas na China, foi o mais vendido no mundo em seu segmento.

Arquitetura global

Geely não divulgou quantos carros desembarcaram no porto de Paranaguá (PR), Geely / Divulgação

O Geely EX5 EM-i compartilha a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) com o EX5 100% elétrico.

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Com visual e interior diferenciados, maior em relação ao irmão, o EX5 EM-i tem 4,74 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 1,68 m altura. A distância entre eixos de 2,75 m é comum aos dois modelos.

Montados sobre a mesma plataforma, o visual e o interior dos EX5 elétrico e plug-in são diferenciados. Geely / Divulgação