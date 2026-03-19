A GAC Motor confirma produção no Brasil. Ao anunciar a operação industrial que será parceria com a HPE Automotores, a chinesa apresentou o utilitário esportivo compacto GS3.
Com motor a combustão, o GAC GS3 chega em duas configurações e preços de R$ 139.990, na Premium e R$ 159.990, na Elite. Durante o lançamento, as primeiras mil unidades da versão Premium custarão R$ 129.990.
Operação com a HPE
O acordo de cooperação da GAC com a HPE Automotores, anunciada nesta quarta-feira (18), utilizará a fábrica de Catalão, em Goiás, para a produção de veículos da marca chinesa. A HPE monta modelos das Mitsubishi e Suzuki.
A operação começará no sistema CKD, com montagem a partir de kits importados da China. O projeto prevê a nacionalização progressiva de componentes nos próximos nos próximos ano. A previsão inicial é 50 mil veículos por ano a partir de 2027.
O projeto da estatal chinesa prevê o investimento de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões) até 2030. Os recursos serão aplicados na infraestrutura industrial, como produção e engenharia, estrutura logística, desenvolvimento de fornecedores locais e centro de pesquisa e desenvolvimento.
A GAC já conta no país com os chineses elétricos Aion ES, Aion Y e Aion V, o híbrido pleno GS4 e o elétrico premium Hyptec HT.
Novo GS3 a gasolina
O GS3 chega apenas com motor a gasolina. A propulsão flex está em testes e deverá equipar o modelo com produção em Catalão. A montadora chinesa deverá lançar durante 2026 o elétrico Aion UT e de dois utilitários esportivos grandes.
O utilitário esportivo chinês chega com preço competitivo em um dos principais e mais concorridos segmentos do mercado brasileiro.
Com 4,410 metros de comprimento, 1,850 m de largura e 1,600 m de altura, a distância entre eixos é de 2,650 m. O porta-malas leva de 341 a 1.271 litros com os bancos traseiros rebatidos e a tampa tem acionamento elétrico.
O design valoriza as linhas marcantes, superfícies bem definidas e elementos tecnológicos integrados ao visual. robusto. A ampla grade, o grupo óptico combina faróis e luzes diurnas (DRL) full LED, as laterais marcadas por vincos e lanternas traseiras em LED personalizam o GS3.
As rodas de liga leve são de aro 18 e pneus 225/55 R18 na versão Premium e aro 19 e pneus 235/45 R19, na Elite.
Propulsão e consumo
O motor 1.5 turbo de 170 cv de potência e força (torque) de 27 kgfm de torque atua combinado com a transmissão automatizada de dupla embreagem de sete velocidades e tração dianteira. O GS3 acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.
Pelos dados da GAC, o consumo de combustível do GS3 é 10,2 km/l na cidade e 11,6 km/l na estrada pelo ciclo Inmetro.
Versões personalizadas
Acesso por aproximação, o interior, com revestimento premium, destaca o quadro digital de instrumentos e o multimídia com telas de 7” e 14,6”. O sistema de conectividade é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio e conta com três portas USB . O ar-condicionado automático tem saídas para o banco traseiro.
Os bancos com ajustes elétricos, o do condutor traz ventilação, Wi-Fi integrado, controle remoto do veículo por aplicativo no celular, recarga do celular por indução, iluminação interna configurável e o teto solar panorâmico são de série na versão Elite.
Auxílio à condução
O utilitário esportivo traz avançados recursos de apoio à condição conforme a configuração. A segurança é um dos principais pilares do GS3. Com seis airbags - frontais, laterais e de cortina -, a versão de entrada Premium traz controles eletrônicos de velocidade adaptativo, de estabilidade e tração, monitoramento de Pressão dos Pneus e assistente de partida em rampa.
Câmeras 360º, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema de estacionamento autônomo e recursos de condução semiautônoma completam a versão Elite.
A garantida é de cinco anos ou 150 mil quilômetros.
Preço de lançamento
e 18 a 31 de março ou até durar o estoque, o GAC GS3 terá condições especiais com preço de lançamento da versão Premium de R$ 129.990, enquanto a versão Elite de R$ 159.990.