Dakota chega à Iesa Porto Alegre com duas versões em pré-venda 

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Nova Dakota chega à Ram House Iesa em Porro Alegre. GILBERTO LEAL

A Dakota chega à Porto Alegre. O diretor de marketing de produto da Ram, Vitor Bohnemberg, apresentou a nova picape média da marca norte-americana produzida no Polo da Stellantis, em Córdoba, na Argentina.

Com duas configurações, a Ram Dakota tem preços de lançamento de R$ 289.990, na versão Warlock, e de R$ 309.990, na Laramie, em pré-venda e entrega das primeiras unidades em abril.

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Arquitetura compartilhada

Duas versões com o visual tópico da marca norte-americana. GILBERTO LEAL

Robusta, interior sofisticado, conjunto propulsor e tecnologia aprovados, a picape média Dakota amplia a gama Ram no Brasil posicionada entre a Rampage e a 1500.

A Dakota compartilha a arquitetura com a Fiat Titano. No seu desenvolvimento, passou por reengenharia com a proposta de um veículo versátil, do trabalho pesado ao uso diário ou ao lazer como no fora de estrada.

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Evento e dimensões

Diretores da Iesa Renato Nahas(E) e Thiago Nahas(D) e diretor da Ram Vitor Bohnemberg no evento da Iesa. Marisa Grahl / Iesa / Divulgação

Os ajustes na calibração do conjunto propulsor, no acabamento superior e no comportamento dinâmico adequaram a picape ao refinamento da marca norte-americana.

Ram chega com duas configurações, a Warlocke a Laramie. Ram / Divulgação

Com 5,357 metros de comprimento, 1,889 m de largura e 1,823 m de altura, a distância entre eixos é de 3,180 m. A Dakota leva até 1.020 quilos e 1.210 litros na caçamba e reboca até 3.500 quilos.

Conjunto propulsor

Motor turbo diesel de 200 cv, câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4 Auto. GILBERTO LEAL

O conjunto propulsor da Dakota é o mesmo da Titano, da irmã Rampage e de outros veículos do grupo, ajustado às características da marca.

O motor 2.2 Multijet II turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm atua com o câmbio automático de oito velocidades e a tração 4x4 Auto.

As trações 4x4 reduzida e 4x2 e o bloqueio mecânico do diferencial traseiro são acionados por comando eletrônico. Os modos de condução são Normal, Sport, Sand & Mud e Snow.

Espaço e sofisticação

Revestimento em materiais premium como couro marrom na Laramie e preto na Warlock. GILBERTO LEAL

O interior premium é revestido em materiais macios ao toque. Bancos dianteiros com ajustes elétricos, as colunas e o teto em couro são na cor preta na Warlock e marrom na Laramie.

Os instrumentos e multimídia tem telas integradas e sete e 12,3 polegadas. Interativo com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, navegação embarcada, páginas off-road e assistente virtual, a câmeras 540° mostra visualização superior e tridimensional da picape incluindo a parte de debaixo.

Ar-condicionado, porta USB e espaço para três adultos atrás. GILBERTO LEAL

Recarga do celular por indução, o ar-condicionado digital de duas zonas tem saídas de ar traseiras. Das duas portas USB, uma é do tipo C e uma atrás.

Tecnologia e segurança

As rodas são diamantadas de liga leve de 18” e os pneus 265/60 R18. GILBERTO LEAL