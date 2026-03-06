Dakota chega à Iesa Porto Alegre com duas versões em pré-venda 

A Dakota chega à Porto Alegre. O diretor de marketing de produto da Ram, Vitor Bohnemberg, apresentou a nova picape média da marca norte-americana produzida no Polo da Stellantis, em Córdoba, na Argentina.
Com duas configurações, a Ram Dakota tem preços de lançamento de R$ 289.990, na versão Warlock, e de R$ 309.990, na Laramie, em pré-venda e entrega das primeiras unidades em abril.
Arquitetura compartilhada
Robusta, interior sofisticado, conjunto propulsor e tecnologia aprovados, a picape média Dakota amplia a gama Ram no Brasil posicionada entre a Rampage e a 1500.
A Dakota compartilha a arquitetura com a Fiat Titano. No seu desenvolvimento, passou por reengenharia com a proposta de um veículo versátil, do trabalho pesado ao uso diário ou ao lazer como no fora de estrada.
Evento e dimensões
Os ajustes na calibração do conjunto propulsor, no acabamento superior e no comportamento dinâmico adequaram a picape ao refinamento da marca norte-americana.
Com 5,357 metros de comprimento, 1,889 m de largura e 1,823 m de altura, a distância entre eixos é de 3,180 m. A Dakota leva até 1.020 quilos e 1.210 litros na caçamba e reboca até 3.500 quilos.
Conjunto propulsor
O conjunto propulsor da Dakota é o mesmo da Titano, da irmã Rampage e de outros veículos do grupo, ajustado às características da marca.
O motor 2.2 Multijet II turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm atua com o câmbio automático de oito velocidades e a tração 4x4 Auto.
As trações 4x4 reduzida e 4x2 e o bloqueio mecânico do diferencial traseiro são acionados por comando eletrônico. Os modos de condução são Normal, Sport, Sand & Mud e Snow.
Espaço e sofisticação
O interior premium é revestido em materiais macios ao toque. Bancos dianteiros com ajustes elétricos, as colunas e o teto em couro são na cor preta na Warlock e marrom na Laramie.
Os instrumentos e multimídia tem telas integradas e sete e 12,3 polegadas. Interativo com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, navegação embarcada, páginas off-road e assistente virtual, a câmeras 540° mostra visualização superior e tridimensional da picape incluindo a parte de debaixo.
Recarga do celular por indução, o ar-condicionado digital de duas zonas tem saídas de ar traseiras. Das duas portas USB, uma é do tipo C e uma atrás.
Tecnologia e segurança
As duas configurações contam com seis airbags, controle eletrônico de velocidade adaptativo com alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, sistemas de monitoramento de ponto cego, de manutenção na faixa de rodagem e assistente de partida em rampa. A Laramie traz ainda o alerta de tráfego traseiro cruzado.