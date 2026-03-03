Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2026

O ano brasileiro está começando. Depois dos reflexos da ressaca do final do ano em janeiro, o setor automotivo fechou fevereiro com resultado positivo.
Em fevereiro foram emplacados 176.472 veículos, crescimento de 8,7% na comparação com janeiro e de 1,35% sobre o mesmo mês em 2025. Os 140.592 automóveis representaram 79,9% enquanto os 35.880 comerciais leves 20,3%.
Com 19 dias uteis, a média diária foi de 9,2 mil unidades. Os dados preliminares são da Bright Consulting e da K.Lume Consultoria.
Ranking de marcas
A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos e aumentou a diferença para mais de nove mil unidades em relação a segunda colocada, a Volkswagen. A marca alemã também cresceu e ficou mais de 12 mil unidades à frente da General Motors. A Hyundai e a BYD repetiram as posições de janeiro e fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.
Das chinesas, a BYD manteve a quinta posição com 9.802 registros e 6,5% do mercado. A GWM avançou para a 11ª posição com 4.813 registros e 2,7% de participação, enquanto a Chery foi a 13ª com 3.401 unidades e 1,9%.
Posição venda participação
1º) FIAT 39617 - 22,5%
2º) Volkswagen 29106 - 16,5%
3º) General Motors 16873 - 9,6%
4º) Hyundai 12078 - 6,9%
5º) BYD 11421 - 6,5%
6º) Toyota 10308 - 5,9%
7º) Renault 9439 - 5,4%
8º) Jeep 8187 - 4,7%
9º) Honda 7574 - 4,3%
10º) Nissan - 4955 - 2,8%
Fonte: Bright Consulting
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou fevereiro com 11.191 unidades. O Volkswagen Polo voltou à segunda posição com 7.517 registros. Os Fiat Mobi – 6.560 registros e Argo – 6.478, e o Chevrolet Onix – 6.450 completaram os cinco carros mais vendidos.
O ranking dos carros eletrificados teve a liderança foi do elétrico BYD Dolphin Mini com 4.874 unidades e 11ª posição geral. Foi seguindo pelo BYD Song Plus com 3.702 unidades e 17ª posição e GWM Haval H6 – 3.033.
Dos 25 carros mais vendidos, 14 foram utilitários esportivos, sete hatchs e quatro picapes.
Dos 10 carros mais vendidos em janeiro, três foram três foram Fiat (Strada, Mobi e Argo) e Volkswagen (Polo, T-Cross e Tera), dois Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix) e Renault (Kwid).
Posição carro registro
1º) Fiat Strada - 11.191
2º) Volkswagen Polo - 7.517
3º) Fiat Mobi - 6.560
4º) Fiat Argo - 6.478
5º) Chevrolet Onix - 6.450
6º) Volkswagen T-Cross - 5.667
7º) Volkswagen Tera - 5.358
8º) Renault Kwid - 5.195
9º) Hyundai HB20 - 5.124
10º) Hyundai Creta - 5.045
11º) BYD Dolphin Mini - 4.874
12º) Jeep Compass - 4.169
13º) Chevrolet Tracker - 4.003
14º) Fiat Toro - 3.941
15º) Volkswagen Nivus - 3.851
16º) Fiat Fastback - 3.833
17º) BYD Song Pro - 3.702
18º) Toyota Hilux - 3.304
19º) Fiat Pulse - 3.057
20º) GWM Haval H6 - 3.033
21º) Honda HR-V - 2.948
22º) Toyota Corolla Cross - 2.899
23º) Nissan Kicks - 2.875
24º) Volkswagen Saveiro - 2.827
25º) Jeep Renegade - 2.686
Fonte: K.Lume Consultoria