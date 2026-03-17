Conheça os carros mais vendidos na primeira quinzena de março 2026

O ano efetivo brasileiro começou e a venda de automóveis e comerciais leves acelerou na primeira quinzena de março. Com o maior número de dias úteis, os 101,5 mil emplacamentos saltaram 17,1% na comparação com os 15 dias de janeiro. Os 45,9% a mais sobre a mesma quinzena de março de 2025 decorreram do menor número de dias pelo Carnaval.
No ano, a venda de 440 mil unidades cresceu 9,3%.
A primeira quinzena do mês teve 10 dias úteis contra 10 em fevereiro e nove em março de 2025. A média diária de 10,1 mil unidades superou as 8,7 mil de fevereiro e as 7,7 mil de março do ano passado segundo dados da Bright Consulting.
Ranking marcas
A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos, quase quatro mil unidades à frente da segunda colocada, a Volkswagen. A montadora de Betim (MG) fechou a quinzena com 21.742 unidades e 21,4% do mercado.
A Volkswagen emplacou 17.886 veículos e participação de 17,6%. Hyundai com 8.952 registros e 8,8%, General Motors - 8.878 e 8,8%, e Toyota - 7.063 e 7,0%m fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.
Com duas marcas entre as dez mais, as chinesas avançaram e ficaram com 14,1% das vendas da primeira quinzena de março, acima dos 13,3% de fevereiro.
Marca registros participação
1º Fiat - 21.742 21,4%
2º Volkswagen - 17.886 17,6%
3º Hyundai - 8.952 8,8%
4º General Motors - 8.878 8,8%
5º Toyota - 7.063 7,0%
6º BYD - 6.170 6,1%
7º Renault - 4.589 4,5%
8º Jeep - 4.085 4,0%
9º Honda - 3.882 3,8%
10º Chery - 3.231 3,2%
Fonte: Bright Consulting
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua tranquila o carro mais vendido no país e fechou a primeira quinzena de março com 6.822 quase três mil unidades à frente do segundo colocado, o Hyundai HB20 que saltou da nova para a segunda posição com 3.865 unidades.
O Volkswagen Tera – 3.445, Fiat Mobi - 3.263, e Volkswagen T-Cross - 3.187 completaram os cinco mais vendidos.
Dos 15 carros mais vendidos na primeira quinzena de março, sete foram hatchs, quatro utilitários esportivos, três picapes e um sedã.
Posição carro registro
1º Fiat Strada - 6.822
2º Hyundai HB20 - 3.865
3º Volkswagen Tera - 3.445
4º Fiat Mobi - 3.263
5º Volkswagen T CROSS - 3.187
6º Fiat Argo - 3.156
7º Volkswagen Polo Track - 3.030
8º Hyundai Creta - 2.749
9º BYD Dolphin Mini - 2.732
10º Renault Kwid - 2.423
11º Volkswagen Saveiro - 2.391
12º Chevrolet Onix - 2.305
13º Hyundai HB20 S - 2.291
14º Fiat Toro - 2.285
15º Jeep Compass - 2.225
Fonte: Bright Consulting
Elétricos e híbridos
Os carros eletrificados com 15.007 avançaram para a participação de 14,8% do total na quinzena.
Propulsão registros participação
Elétrico (BEV) - 4.898 32,6%
Híbrido plug-in(PHEV) - 4.340 28,9%
Híbrido (HEV)- 3.966 26,4%
Híbrido leve (MHEV)- 1.625 10,8%
Elétrico autonomia prolongada (REEV)- 178 1,2%
Mais vendidos
BEV - BYD Dolphin Mini - 2.732
PHEV - BYD Song Pro – 1.136
MHEV - Fiat Fastback - 815
HEV - Toyota Yaris Cross – 875
REEV - Leapmotor C10 – 178