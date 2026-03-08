Audi RS3 Track, ousado, conforto, tecnologia e alto desempenho nas ruas, estradas e pistas

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O comportamento ousado, versátil e seguro do superesportivo sedã

Superesportivo RS3 Sedan Track visual ousado e alto desempenho. GILBERTO LEAL

O Audi RS3 Sedan Track com comportamento ousado, versátil e seguro volta ao Brasil. Com visual forte, potente conjunto propulsor e avançada tecnologia, o superesportivo esportivo sedã mostrou nas pistas, em São Paulo, e nas ruas e estradas gaúchas porque é referência entre os compactos de alta performance.

Visual forte aliado ao interior premium, à avançada tecnologia e ao alto desempenho do conjunto propulsor, o Audi RS3 Sedan Track tem preço a partir de R$ 714.990.

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Nova linguagem da marca

Design. interior e conjunto propúlsor valorizam a esportividade. GILBERTO LEAL

Com 4,533 metros de comprimento, 1,984 m de largura e 1,393 m de altura, a distância entre eixos é de 2,631 m. O porta-malas leva 321 litros.

O visual do RS3 Track remete à nova linguagem visual da marca alemã. A frente, as laterais e a traseira trazem detalhes em fibra de carbono e preto brilhante que valorizam a esportividade.

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Visual forte e esportivo

Grade, conjunto óptico LED Matrix e difusores no para-choque. GILBERTO LEAL

Grade e entradas de ar exclusivas, os faróis em ED Matrix escurecidos contam com três opções de luzes diurnas (DRL) selecionadas na central multimídia.

As entradas de ar, saias laterais, capas dos retrovisores e aerofólio traseiro têm acabamento em fibra de carbono. As rodas de liga leve e 19 polegadas são na cor preta e os pneus 265/30 (dianteiros) e 245/35 (traseiros). Os freios de cerâmica têm pinças pintadas de azul.

Aerofólio, lanternas em LED, ponteiras ovais pretas e defletor central. GILBERTO LEAL

As ponteiras de escapamento em formato oval pretas são divididas por um refletor vermelho central. As lanternas em LED têm novo desenho interno com iluminação dinâmica.

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Conjunto propulsor

Motor de 400 cv, câmbio automático de sete velocidades e tração integral quattro. Audi / Divulgação

O potente conjunto propulsor do RS3 Track combina o motor de cinco cilindros 2.5 litros TFSI turbo de 400 cv de potência e força (torque) de 51 kgfm com câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades e tração integral Quattro.

O RS3 Sedan Track acelera de 0 a 100 km/h 3,8 segundos e chega a velocidade máxima de 280 km/h.

Os cinco cilindros geram um som consistente e encorpado de acordo com o modo de condução selecionado do Audi Drive Select: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear.

Recursos exclusivos

Volante multifuncional com botões vermelhos para os modos Performance (pista) e Individual. GILBERTO LEAL

Desenvolvido para a pista de corrida, o modo RS Performance é acionado por um botão vermelho com o ícone de uma bandeira quadriculada, ao lado esquerdo do volante. Para acionar o RS Individual, basta pressionar o botão vermelho RS, à direita do volante.

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Luxo e esportividade

Volante multifuncional e sofisticado revestimento em materiais nobres como couro e microfibra. Audi / Divulgação

O sofisticado interior tem revestimento em materiais nobres como microfibra dinâmica e superfícies em preto brilhante.

O volante multifuncional de três raios com a base e a parte superior achatadas possui botões sensíveis ao toque. O sistema interno de iluminação é personalizado e o ar-condicionado automático digital de três zonas.

Instrumentos com quatro opções de visualização mostra funções como força G, aceleração e tempos de volta, entre outras. GILBERTO LEAL

O quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas tem quatro opções de visualizações e modos Runway e Conta-Giros exclusivos. Mostra também temperaturas de arrefecimento e de óleo do motor e câmbio, pressão dos pneus, forças G, aceleração e tempos de volta, entre outras. A tela do multimídia é de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz.

Bancos dianteiros tipo concha em couro e fibra de carbono. GILBERTO LEAL

Os bancos dianteiros esportivos do Sedan Track têm formato concha em fibra de carbono, ajustes manual, revestimento em microfibra dinâmica e couro com padrão de colmeia com o logotipo RS.

Airbags frontais, laterais dianteiros e cortina, controle eletrônico de velocidade adaptativo com assistente de emergência, câmera traseira com visão surround, detector de atenção e sonolência do motorista, head-up display e sistemas de alerta de saída, tráfego traseiro e mudança de faixa estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança.

Pistas, ruas e estradas

Versátil RS3 Sedan Track mostrou no Circuito Panamericano, sua potência, agilidade e segurança. Audi / Divulgação

Se rodar com o RS3 no Circuito Panamericano, em Elias Fausto, no interior de São Paulo, foi uma experiência única, nas ruas e estradas gaúchas, o Sedan Track mostrou sua versatilidade.

As retas e curvas permitiram ao superesportivo mostrar sua potência, agilidade e segurança. No trânsito urbano ou rodoviários foi a vez do conforto, da agilidade e do ronco forte dos cinco cilindros pelo escapamento esportivo.

Suspensão esportiva com amortecedores adaptativos, rodas de 19" e pneus 265/30 (dianteiros) e 245/35 (traseiros). GILBERTO LEAL

Direção progressiva, suspensão perfeita e freios eficientes, a transmissão automática de dupla embreagem combinada com a tração integral quattro garantiram aproveitar ao máximo os 400 cv de potência e a força (torque) de 51 kgfm do 2.5 turbo.

Nas retas da pista, bastou pisar no acelerador para retomadas vigorosas e o cuidado para não superar os limites do condutor para chegar na sequência de curvas, em especial as de alta velocidade. Nas ruas e estradas, o principal cuidado foi manter os limites de velocidade.

O quadro de instrumentos pode mostrar a navegação. GILBERTO LEAL

A estabilidade surpreendeu pelo equilíbrio do carro mesmo com o uso forte dos freios nas tomadas de curva. A suspensão esportiva com amortecedores adaptativos manteve o sedã colado na pista.

Suspensão esportiva com amortecedores adaptativos GILBERTO LEAL

Nas ruas e estradas, a suspensão e os pneus de perfil baixo sentiram as irregularidades do pavimento, transmitidas para o interior do veículo.

A direção firme e precisa, a tração quattro e os recursos eletrônicos facilitaram a condução dinâmica tanto na pista quanto nas ruas e estradas.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 12,3" e 10,1". GILBERTO LEAL

Na pista, a cada volta mais rápido, trocando os modos de condução por botões no volante, foi possível chegar próximo ao limite de aderência com o RS3 vencendo as curvas de forma controlada. A sensação foi do controle total do carro no limite das condições do condutor.

Conclusão

Perfeito no asfalto, como superesportivo, sentiu o pavimento irregular, comum nas vias públicas do pais. GILBERTO LEAL

O RS3 Sedan Track é o tipo de carro versátil que encarou as ruas e estradas com a mesma naturalidade com que enfrenta as pistas. Perfeito na pista, como superesportivo, sentiu o pavimento irregular, comum nas vias públicas do pais.

A aerodinâmica evoluiu com a reestilização visual. Os aperfeiçoamentos da direção elétrica e da suspensão combinadas com a tração quattro garantiram o ótimo comportamento dinâmico.

O conjunto propulsor atendeu bem o superesportivo Audi e sobrou potência potência e força nas ruas e estradas e mesmo a pista do Circuito Panamericano.

Ótima condução facilitada pelos rcursos eletrônicos.

Combinação perfeita do desempenho, eficiência e tecnologia, o visual ousado e o som do escapamento chamaram a atenção em todos os lugares.

Como sempre, na decisão de compra, é importante avaliar o custo-benefício do RS3 Sedan Track com seu irmão sedã e os poucos concorrentes do seu segmento.