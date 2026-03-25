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Amalfi Spider com luxo, emoção e liberdade reforça a essência do Cavalinho Rampante. Ferrari / Divulgação

Amalfi Spider, o luxo, sofisticação e desempenho do esportivo Ferrari na versão conversível. Motor V8 biturbo de 640 cv, capota de tecido com acionamento elétrico e três telas digitais reforçam a presença da nova máquina da Casa de Maranello.

O nome Amalfi remete à costa italiana e ao estilo de vida mediterrâneo. A Spider combina luxo, emoção e liberdade e reforça a essência do Cavalinho Rampante.

Design Ferrari

Nova versão conversível da Ferrari Amalfi substitui Roma Spider.

Projetado pelo Studio de Design Ferrari, o combina conforto, desempenho e a experiência de conduzir um esportivo no uso diário.

A Spider amplia a proposta de Gran Turismo com foco em prazer ao dirigir a céu aberto. A nova versão conversível da Ferrari Amalfi substitui a Roma Spider.

Liberdade e ar livre

A capota em tecido de cinco camadas acústico e térmico,

O design do conversível mantém linhas elegantes e minimalistas. A capota em tecido de cinco camadas garante isolamento acústico e térmico.

Na traseira, defletor de vento integrado reduzir a turbulência.

Com acionamento elétrico, o teto conversível abre ou fecha em 13,5 segundos. A abertura poder ser feita com o carro em movimento em velocidades de até 60 km/h. O defletor de vento integrado reduzir a turbulência.

Com acionamento elétrico, o teto conversível abre ou fecha em 13,5 segundos.

A Casa de Maranello priorizou uso diário e, mesmo quando recolhida, a capota ocupa pouco espaço no porta-malas. Quando recolhida tem apenas 22 centímetros. O porta-malas leva 172 litros com o teto aberto e 255 litros fechado.

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Cores fortes

O visual segue a nova linguagem da marca e mantém o conceito da Amalfi com a ausência da grade tradicional. Com oito opções de cores, mantém as linhas fluidas, preserva as proporções e volumes da silhueta original mesmo com o teto recolhido.

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Elegante e esportivo

Nova identidade visual da Ferrari com faróis finos e integrados em LED.

No grupo óptico, os faróis finos e integrados são em LED. O spoiler ativo, que melhora a aerodinâmico, com melhor estabilidade em alta velocidade, e as lanternas em LED marcam a traseira.

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Propulsão V8 bi turbo

Spider mantém comportamento e desempenho do modelo original.

Montado sobre a plataforma do Amalfi, a proposta de desenvolvimento do Spider foi manter o comportamento e o desempenho do modelo original. O sistema de gerenciamento da sobre alimentação permite controle independente dos turbos compressores.

O conjunto propulsor combina o motor V8 biturbo de 640 cv de potência e força (torque) de 77,5 kgfm com transmissão automatizada de dupla embreagem e oito velocidades e tração traseira. O conversível tem cinco modos de condução - Sport, Race e ESC-Off – que ajustam os sistemas eletrônicos.

O porta-malas leva 172 litros com o teto aberto e 255 litros fechado.

A asa traseira ativa ajustável em três posições gera até 110 quilos de downforce a 250 km/h. A suspensão foi ajustada para compartilhar o conforto, a segurança e a esportividade.

A Amalfi Spider acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e chega à velocidade máxima de 320 km/h.

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Conforto e conectividade

Sofisticado interior com a volta dos botões físicos no volante.

A configuração 2+2 do interior segue o conceito de duplo cockpit, valoriza o condutor e o passageiro e privilegia o conforto, a sofisticação e a tecnologia. Os bancos traseiros acomodam crianças ou bagagem.

Direção elétrica, o novo volante retorna com botões físicos para atender pedidos de clientes. As telas digitais do quadro de instrumentos, multimidia e para o passageiro (opcional) têm tela 15,6 polegadas, 10,25 polegadas e 8,8 polegadas.