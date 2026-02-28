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Tiggo 5X 2027, novo design, mais sofisticação, conforto e segurança

Utilitário esportivo compacto Caoa Chery traz acabamento, tecnologia e recursos de segmento superior que remetem ao Tiggo 8.

Gilberto Leal

Franco da Rocha (SP)

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