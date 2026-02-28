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Novo Tiggo 5X 2027 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e no conjunto propulsor. GILBERTO LEAL

O Tiggo 5X avança com o design, sofisticação e segurança. Atualizado, o modelo 2027 do utilitário esportivo compacto Caoa Chery traz recursos de segmento superior como o topo de linha da marca, o Tiggo 8.

O Caoa Chery Tiggo 5X tem preços promocional de lançamento de R$ 119.990, na versão Sport, e de R$ 134.990, na Pro Max Drive até neste sábado (28).

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Marco da Caoa Chery

Aperfeiçoamentos do Tiggo 5X remetem ao topo de linha Tiggo 8. Caoa Chery / Divulgação

Produzido na planta de Anápolis (GO), o utilitário esportivo compacto foi desenvolvido com a proposta de ser o marco de evolução da marca.

Com 4,338 metros de comprimento, 1,830 m de largura e 1,645 m de altura, a distância entre eixos é de 2,631 m. O porta-malas leva de 340 a 820 litros com o banco traseiro rebatido.

Atualização geral

Preço promocional de lançamento do Tiggo 5X Pro Max Drive até 28 de fevereiro de 2026. GILBERTO LEAL

O visual do novo Tiggo 5X remete ao modelo topo de linha da marca, o Tiggo 8. A frente, laterais e traseiras foram renovadas, o interior atualizado e o conjunto propulsor recalibrado.

A grade tridimensional, maior e acabamento interno diamante, separa a nova assinatura óptico com faróis afilados e as luzes diurnas (DRL) verticais full LED e o para-choque e o capô redesenhados destacam a frente robusta.

Rodas diamantadas, barras no teto e aerofólio na tampa do porta-malas.

As linhas fluidas, as rodas diamantadas de aro 17 e pneus 215/60 R17 (Sport) e aro 18 e pneus 225/55 R18” (Pro Max) e a coluna C unida ao vidro traseiro com efeito de teto flutuante marcam as laterais.

O conjunto óptico com as lanternas em LED interligado por barra iluminada amplia a percepção de largura e completa a personalidade forte do Tiggo 5X.

Luxo e sofisticação

Sofisticado acabamento em couro e materiais macios premium. Caoa Chery / Divulgação

O acabamento premium em couro, materiais macios ao toque e detalhes em preto brilhante valoriza o interior. O quadro de instrumentos e a central multimídia, têm as telas de 10,5” integrados em um display único de 20,5” full HD.

Bancos revestidos em couro com apoios laterais e o do condutor com ajustes elétricos e memória. Caoa Chery / Divulgação

Volante multifuncional, a conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio. A climatização, multimídia e navegação podem sem acionados por comando de voz. O ar-condicionado automático é de duas zonas.

Avançada segurança

Teto solar panorâmico fixo com cortina elétrica e instrumentos e multimídia com tela integrada de 20,5" full HD. Caoa Chery

Banco do motorista com ajustes elétricos e console central redesenhado, a recarga do celular por indução é ultrarrápido de 50W. O teto solar panorâmico é fixo com cortina elétrica e o utilitário esportivo traz ainda três entradas USB.

Com seis airbags na versão Sport e sete na Pro Max Drive - frontais, laterais, cortinas laterais e central, entre motorista e passageiro, assistência de aclive e de declive, sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro são comuns as duas versões.

Direção elétrica progressiva, volante multifuncional e partida por botão. Caoa Chery / Divulgação

O Tiggo 5X traz sistemas de assistência à condução e à segurança ADAS 2.0 na Pro Max Drive. Controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alertas de colisão frontal e de tráfego cruzado, assistente e alerta de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, comutação automática de farol alto e visão panorâmica 360°, estão entre os recursos.

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Conjunto propulsor

Conjunto propulsor com motor 1.5 turbo de até 150 cv e câmbio contínuo variável (CVT) que simula nove velocidades.

O novo Tiggo 5X 2027 mantém o motor 1.5 TCI Turbo Flex com até 150 cv de potência e força (torque) de 22,8 kgfm. A transmissão continuo variável (CVT) que simula nove velocidades recebeu nova calibração.

Direção elétrica progressiva, a suspensão é independente nas quatro rodas e os freios a disco.

Garantia maior

O porta-malas leva de 340 a 820 litros com o banco traseiro rebatido.

A garantia do Tiggo 5X 2027 é de sete anos ou até 150 mil quilômetros como para todos os veículos Caoa Chery fabricados com o ano-modelo 2026/2027.

O editor viajou a convite da Caoa Chery