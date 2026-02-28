O Tiggo 5X avança com o design, sofisticação e segurança. Atualizado, o modelo 2027 do utilitário esportivo compacto Caoa Chery traz recursos de segmento superior como o topo de linha da marca, o Tiggo 8.
O Caoa Chery Tiggo 5X tem preços promocional de lançamento de R$ 119.990, na versão Sport, e de R$ 134.990, na Pro Max Drive até neste sábado (28).
Marco da Caoa Chery
Produzido na planta de Anápolis (GO), o utilitário esportivo compacto foi desenvolvido com a proposta de ser o marco de evolução da marca.
Com 4,338 metros de comprimento, 1,830 m de largura e 1,645 m de altura, a distância entre eixos é de 2,631 m. O porta-malas leva de 340 a 820 litros com o banco traseiro rebatido.
Atualização geral
O visual do novo Tiggo 5X remete ao modelo topo de linha da marca, o Tiggo 8. A frente, laterais e traseiras foram renovadas, o interior atualizado e o conjunto propulsor recalibrado.
A grade tridimensional, maior e acabamento interno diamante, separa a nova assinatura óptico com faróis afilados e as luzes diurnas (DRL) verticais full LED e o para-choque e o capô redesenhados destacam a frente robusta.
As linhas fluidas, as rodas diamantadas de aro 17 e pneus 215/60 R17 (Sport) e aro 18 e pneus 225/55 R18” (Pro Max) e a coluna C unida ao vidro traseiro com efeito de teto flutuante marcam as laterais.
O conjunto óptico com as lanternas em LED interligado por barra iluminada amplia a percepção de largura e completa a personalidade forte do Tiggo 5X.
Luxo e sofisticação
O acabamento premium em couro, materiais macios ao toque e detalhes em preto brilhante valoriza o interior. O quadro de instrumentos e a central multimídia, têm as telas de 10,5” integrados em um display único de 20,5” full HD.
Volante multifuncional, a conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio. A climatização, multimídia e navegação podem sem acionados por comando de voz. O ar-condicionado automático é de duas zonas.
Avançada segurança
Banco do motorista com ajustes elétricos e console central redesenhado, a recarga do celular por indução é ultrarrápido de 50W. O teto solar panorâmico é fixo com cortina elétrica e o utilitário esportivo traz ainda três entradas USB.
Com seis airbags na versão Sport e sete na Pro Max Drive - frontais, laterais, cortinas laterais e central, entre motorista e passageiro, assistência de aclive e de declive, sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro são comuns as duas versões.
O Tiggo 5X traz sistemas de assistência à condução e à segurança ADAS 2.0 na Pro Max Drive. Controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alertas de colisão frontal e de tráfego cruzado, assistente e alerta de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, comutação automática de farol alto e visão panorâmica 360°, estão entre os recursos.
Conjunto propulsor
O novo Tiggo 5X 2027 mantém o motor 1.5 TCI Turbo Flex com até 150 cv de potência e força (torque) de 22,8 kgfm. A transmissão continuo variável (CVT) que simula nove velocidades recebeu nova calibração.
Direção elétrica progressiva, a suspensão é independente nas quatro rodas e os freios a disco.
Garantia maior
A garantia do Tiggo 5X 2027 é de sete anos ou até 150 mil quilômetros como para todos os veículos Caoa Chery fabricados com o ano-modelo 2026/2027.
O editor viajou a convite da Caoa Chery