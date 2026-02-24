Tiger 900 GT Pro Alpine e Tiger 900 Rally Pro Desert, as novas big traills Triumph no Brasil

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Triumph tem novas séries especiais de bug traills aventureiras. Triumph / Divulgação

A Tiger 900 GT Pro Alpine e a Tiger 900 Rally Pro Desert serão as novas big traills Triumph no Brasil. Com proposta aventureira, as edições especiais premium chegam aos concessionários em março.

As novas big traills da marca britânica têm preços sugeridos na Tiger 900 GT Pro Alpine, de R$ 82.590, e na Tiger 900 Rally Pro Desert, de R$ 85.690.

Inspiradas nos Alpes e nos desertos, dois dos ambientes mais extremos do planeta, a Pro Alpine e a Pro Desert tem visual exclusivo. Com robustez, tecnologia e visual exclusivo, reforçam a presença da linha Tiger no universo adventure.

Pintura e grafismo próprio

Visuais com pinturas exclusivas e acessórios personalizam as novas séries especiais.

Pinturas inéditas, grafismos exclusivos e diversos equipamentos de série personalizam as duas configurações. A proposta das duas series especiais é de ampliar os níveis de conforto, desempenho e visual com a identidade aventureira da Tiger.

Na linha Tiger 900, as versões Alpine e Desert contam com escapamento Akrapovič de série, o que reforça o caráter esportivo e premium. A Alpine Edition, baseada na GT Pro, com foco estradeiro, recebeu barras de proteção do motor.

Alpes e deserto

Suspensões ajustadas às características das séries especiais.

A Desert Edition, derivada na Rally Pro, traz barras de proteção do tanque, o que aumenta a resistência no uso fora de estrada. As duas big traill permitem a instalação de banco aquecido ou banco rebaixado como opcionais.

As edições especiais da Tiger 1200 avançam na tecnologia e no conforto. Os modelos trazem de série bancos aquecidos para piloto e garupa e sistemas assistentes de ponto cego e de mudança de faixa, recursos que ampliam a segurança e o conforto em viagens de longa distância.

A combinações de cores marcantes e grafismos exclusivos reforçam o visual e a proposta premium aventureira das Tiger Alpine e Desert.

Propulsão e ciclística

Conjunto propulsor da Tiger 1200 gera 150 cv de potência.

Tons claros, inspirados em montanhas e cenários nevados personalizam a Alpine. Cores quentes e contrastantes que remetem a dunas e terrenos áridos identificam a Desert.

As edições especiais compartilham o motor tricilíndrico Triumph. Com 888 centímetros cúbicos, o propulsor da Tiger 900 gera 108 cv de potência e força (torque) de 9,74 kgfm. O da Tiger 1200 libera 150 cv e 13,25 kgfm.

A ciclística refinada inclui suspensões de alta performance, freios Brembo, rodas adequadas a diferentes tipos de terreno, na Alphine de liga leve aro 19/17 e na Desert, 21/17.

As duas series trazem um conjunto de assistência a pilotagem. São recursos que apoiam o controle e estabilidade de viagens rodoviárias a trilhas mais exigentes.

Triumph Tiger Day

Para marcar a chegada das Tiger Alpine Edition e Desert Edition linhas Tiger 900 e Tiger 1200, a Triumph promoverá, o Tiger Day, neste sábado (28), em todas as concessionárias da marca no país.

Na ação dedicada à família Tiger, além de conhecer as novas Tiger 900 e Tiger 1200 Alpine & Desert Editions, de test ride, e ainda ver o line-up completo da Triumph.

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Serviço

Triumph Tiger Day

Data - 28 de fevereiro de 2026 (sábado)

Horário - a partir das 9h