Ler resumo

Nova geração do compacto Kicks traz recursos de segmento superior. GILBERTO LEAL

O novo Kicks Platinum, maior, sofisticado e seguro, avança no conforto, segurança e condução. Visual forte, mais potente e bem completo, o utilitário esportivo compacto Nissan traz recursos de modelos do segmento médio.

Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a nova geração do utilitário esportivo compacto Nissan Kicks Platinum 220 T 2026, que tem preço sugerido a partir de R$ 199.000.

Nova geração

Produzido em Resende (RJ) e montado sobre a plataforma CMF-B High Spec, as linhas robustas valorizam o visual forte da nova geração do Kicks.

Com 4,365 metros de comprimento, 1,80 m de largura e 1,625 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,655 m e a altura livre do solo é de 20 centímetros. O porta-malas leva 470 litros.

Design robusto

Frente destacada pela grade em preto brilhante e grupo óptico em LED.

A grade com barras em preto brilhante separa o grupo óptico com os faróis e as luzes diurnas (DRL) verticais em LED cria assinatura luminosa. Spoiler no teto, as lanternas traseiras, também em LED, são ligadas por uma barra preta. As rodas são de liga leve aro 19 com pneus 255/45 R19.

Interior premium

Instrumentos e multimídia com telas integradas de 12,3".

As telas integradas do quadro de instrumentos e do multimídia chamam a atenção no interior sofisticado do Kicks Platinum.

Com 12,3 polegadas cada uma e área total de 24,6 polegadas o multimidia é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Duas portas USB tipo C na frente e duas atrás, a recarga do celular é por indução.

O sistema de som Bose Personal Plus tem dez alto-falantes, incluindo nos apoios de cabeça do condutor e acompanhante. O acionamento do ar-condicionado automático digital pode ser feito a distância como também do motor.

Interior revestido em couro e materiais macios.

O revestimento em couro, tecido e materiais macios valorizam o acabamento interno. O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. Os bancos dianteiros e traseiros têm a tecnologia Zero Gravity e 19 porta-objetos completam o interior.

Propulsão e consumo

Motor 1.0 turbo de até 125 cv (etanol) e câmbio automatizado de dupla embreagem e seis velocidades.

O motor de três cilindros 1.0 turbo flex gera de 120 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm (gasolina) a 125 cv e 22,4 kgfm (etanol) e atua com o câmbio automatizado de dupla embreagem e seis velocidades. Os modos de condução são Normal, Eco e Sport. A troca sequencial de marchas é por aletas no volante.

O novo Kicks acelera de 0 a 100 km/h em 12,4 segundos e chega a velocidade máxima de 185 km/h. Pelos dados do Inmetro, o consumo de combustível é 11,7 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada com gasolina e 8,3 km/l e 9,9 km/l com etanol.

Nossas médias, sempre com gasolina, variaram de 10,6 km/l a 13,6 km/l no transito urbano. Na estrada, em velocidade constante, ficaram de 15,5 km/l a 18,6 km/l, a 80 km/h, e de 12,2 km/l a 15,6 km/l a 110 km/h.

Leia Mais Kardian Iconic 2026 avança no interior, conectividade e tecnologia

Apoio à condução

Recursos eletrônicos apoiam a condução segura. Nissan / Divulgação

Com seis airbags - frontais, cabeça e laterais - , o novo Kicks traz sistemas de partida em rampa, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, Isofix e Tether de fixação de cadeiras infantis.

O sistema de direção ProPilot nível 2 (Norma SAE) de apoio à condução traz recursos como os controles eletrônicos de velocidade adaptativo e de manutenção de faixa e assistente de centralização.

Nas ruas e estradas

Bom comportamento dinâmico nas ruas e estradas.

A nova geração do Kicks provou nas ruas e estradas gaúchas a combinação do conforto com a conectividade, condução e segurança.

O comportamento dinâmico do utilitário esportivo Nissan foi facilitado pela direção, suspensão e conjunto propulsor.

A direção, leve nas ruas, ajudou no trânsito congestionado e nas manobras de estacionamento. E ficou mais pesada acompanhando o aumento da velocidade na estrada.

Conforto e estabilidade perfeita com a suspensão bem ajustada.

A suspensão, ajustada para o conforto sem comprometer a estabilidade, absorveu as irregularidades do pavimento como buracos, e enfrentou lombadas e quebra-molas sem as oscilações para o interior. Com os pneus de perfil baixo 225/45 R19 reverberou no paralelepípedo.

Nas ruas, o conjunto propulsor atendeu às necessidades do utilitário esportividade no trânsito urbano com retomadas de velocidade e ultrapassagens seguras.

Direção elétrica, instrumentos e multimídia com telas digitais.

O desempenho nas estradas foi limitado à potência e a força do motor 1.0 turbo combinado com a transmissão automatizada de dupla embreagem e seis velocidades. Com condutor e três passageiros, as acelerações e retomadas de velocidade foram mais e exigiram maio pressão no acelerador.

Leia Mais EX30 Ultra Twin Motor, o Volvo mais rápido já vendido no Brasil

Conclusão

Visual atualizado e robusto, espaço, conforto e condução adequada.

O novo Kicks 2026 evoluiu. E muito. Maior, mais sofisticado e seguro, a nova geração, na versão Platinum, avançou no conforto, no bom espaço e na condução adequada.

Visual forte, bem completo e sofisticada tecnologia, a configuração topo de linha do utilitário esportivo compacto Nissan traz recursos de modelos do segmento médio.

Suspensão bem ajustada absorve as irregularidades do pavimento.

O comportamento dinâmico do novo Kicks Platinium foi facilitado pela direção leve e precisa, suspensão bem ajustada e recursos eletrônicos de apoio à condução nas ruas e estradas.

O desempenho, principalmente na estrada, foi limitado às características do motor 1.0 turbo combinado com a transmissão automatizada de dupla embreagem e seis velocidades.