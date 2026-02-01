Ler resumo

EX30 Ultra Twin Motor é o Volvo mais rápido já vendido no Brasil Volvo / Divulgação

O EX30 Ultra Twin Motor chega como o Volvo mais rápido já vendido no Brasil. Com dois motores elétricos, potência combinada de 428 cv e tração integral, utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos.

Com o reposicionamento da linha para três configurações, o EX30 tem preços a partir de R$ 239.050, na versão de entrada Plus Single Motor, R$ 309.950, na Ultra Twin Motor, e R$ 314.950, na Cross Country, topo de linha.

Leia Mais Yaris Cross, Toyota inicia produção do utilitário esportivo híbrido flex

Posicionamento premium

O Volvo EX 30 passa ter três configurações na linha 2026. GILBERTO LEAL

A redução das opções para única com apenas um motor decorreu da preferência dos consumidores por modelos mais completos e tecnologicamente avançados, o que reforça o posicionamento premium da marca.

O compromisso com inovação e segurança, seus pilares desde o histórico Volvo ÖV4, de 1927, a tecnologias atuais de assistência e eletrificação, destaca a sueca, é ratificado pelo EX30 Ultra Twin Motor, símbolo do avanço contínuo.

Leia Mais Tera MPI 1.0 MT tem isenção total do IPI e preço reduzido

Presidente da Volvo Car Brasil, Marcelo Godoy. GILBERTO LEAL

O presidente da Volvo Car Brasil, Marcelo Godoy, definiu o novo Ultra Twin Motor como o resultado final de uma trabalho que começou em abril 1927 e ao longo de quase 99 anos somou uma série de dados sobre segurança e passou pelo histórico de competições.

Configuração avançada

Visual robusto, avançada tecnologia e desempenho esportivo. GILBERTO LEAL

Com 4,233 metros de comprimento, 2,023 m de largura e 1,550 m de altura, a distância entre eixos é de 2,650 m. O porta-malas leva de 318 litros a 904 litros com os bancos traseiros rebaixados. O compartimento frontal acrescenta sete litros.

O conjunto propulsor personaliza a nova configuração. Com 428 cv de potência, o Ultra Twin Motor acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos, supera modelos esportivos e mesmo carros de competição que marcaram a história da montadora sueca como o S60 Polestar do Scandinavian Touring Car Championship, que faz em 3,9 segundos.

Propulsão e design

Lanternas traseiras em LED interligadas por barras na cor preta. GILBERTO LEAL

Os dois motores, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, geram a potência de 428 cv e força (torque) de 55,37 kgfm combinados com a tração integral. A bateria de 69 kWh garante autonomia de 316 quilômetros pelo Inmetro. A velocidade é limitada eletronicamente em 180 km/h.

Conjunto óptico com assinatura luminosa e o martelo de Thor em LED. GILBERTO LEAL

A nova configuração mantém o design minimalista que personaliza o EX30 desde o seu lançamento em 2023, personalizada por detalhes visuais e no interior. O conjunto óptico conta com faróis, luzes diurnas, lanternas e sinalizadores em LED.

Materiais sustentáveis

Interior minimalista e informações concentradas na tela de 12,3". GILBERTO LEAL

O Ultra Twin Motor acompanha as demais versões do EX30 teve o interior desenvolvido para ser o mais sustentável com o uso de lã, linho e materiais reciclados. As opções Breeze, Índigo, Mist e Pine criam o interior premium combinado à consciência ambiental.

Tela do multimídia concentra os comandos e informações do veículo.

A central multimídia com tela de 12,3 polegadas tipo tablet concentra os comandos e informações do veículo, incluindo os instrumentos. Interativa com Android Auto, Apple CarPley e aplicativos sem fio, traz o Google Assistant e mostra imagens da câmera 360º.

Ar-condicionado automático digital de duas zonas e recarga do celular por indução, das quatro portas USB-C, duas dianteiras e duas traseiras. O sistema de som Harman Kardon com soundbar frontal e o teto solar panorâmico.

Leia Mais Dakota chega ao Brasil em pré-venda e duas sofisticadas versões

Condução segura

Espaço para dois adultos e uma criança no banco traseiro. GILBERTO LEAL

O utilitário esportivo traz recursos de apoio à condução segura como controles eletrônico de velocidade adaptativo e de descida, alertas de tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem automática e de saída de faixa e sensor de chuva, entre outros.

Cloud Blue, cinza Sand Dune, vapour Grey, crystal White e onyx Black, todas combinadas com o teto preto são as cores disponíveis.

Esportivo na estrada

Comportamento esportivo do EX30 Ultra Twin Motor. Volvo / Divulgação

O comportamento do EX30 Ultra Twin Motor foi de um esportivo de alto desempenho nos 180 quilômetros que ligam a cidade de São Paulo a Piracicaba. O conjunto propulsor despejou potência e mostrou a versatilidade da nova configuração do utilitário esportivo Volvo.

Recursos eletrônicos auxiliam a condução segura. Volvo / Divulgação

Acelerações e retomadas de velocidade rápidas garantiram ultrapassagens seguras dentro dos limites de velocidade das rodovias. A suspensão bem calibrada, a altura do solo e o peso de quase 1.900 quilos e, claro, a tração integral garantiram o controle mesmo em curvas mais acentuadas. em curvas mais acentuadas.

Versões e preços

Das três versões, duas contam com dois motores. GILBERTO LEAL

Volvo EX30 2026

Plus Single Motor - R$ 239.050

Ultra Twin Motor - R$ 309.950

⁠Cross Country - R$ 314.950