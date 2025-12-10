O Yaris Cross, novo sofisticado utilitário esportivo compacto Toyota híbrido flex chega com acabamento premium, avançada tecnologia de apoio à segurança segura e garantia de até dez anos.
Em pré-venda e quatro versões serão 8.500 unidades com entrega em fevereiro de 2026 . Os preços do Toyota Yaris Cross vão de R$ 161.390, na versão de entrada XRE, a R$ 189.990, na topo de linha XRS Hybrid.
Utilitários esportivos
Produzido em Sorocaba (SP), o novo Yaris Cross amplia a participação da Toyota no concorrido segmento de utilitários esportivos, o que mais cresce no país e com modelos da maioria das marcas disponíveis no mercado.
Com 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 2,62 m. O porta-malas leva 471 litros.
Vocação urbana
A vocação urbana do Yaris Cross é reforçada pela altura livre do solo de 21 centímetros, própria para encarar o pavimento irregular, lombadas, quebra-molas e buracos comuns nas ruas das cidades do país.
Propulsão híbrida flex
As configurações XRE e XRX contam com motor 1.5 aspirado flex de 110 cv de potência a gasolina a 122 cv com etanol e força (torque) de 15,3 kgfm. A transmissão continuo variável CVT Multidrive conta com aletas atrás do volante para a troca sequencial de marchas.
As versões XRX Hybrid e XRE Hybrid são equipadas com motor 1.5 Atikinson flex combinado com dois motores elétricos (gerador e propulsor), potência de 111 cv com etanol e transmissão Hybrid Transaxle CVT.
O consumo de combustível do Yaris Cross Hybrid pelo Inmetro é de 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada, o menor entre os utilitários esportivos compactos disponíveis no país. Nas versões flex é de 8,8 km/l a gasolina e de 12,6 km/l com etanol.
A tecnologia híbrida flex da Toyota, de acordo com a montadora, pode reduzir em até 30% o consumo em relação às versões não eletrificadas e 77% menos CO2 quando abastecido com etanol comparado à gasolina.
Design e interior
O visual forte com a generosa grade, conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e sinalizadores em LED e rodas diamantadas de 17” e 18” ( XRX e XRX Hybrid), acesso por aproximação, partida por botão.
O interior tem o painel e as portas com revestimento em materiais macios ao toque e de costura aparente. Os bancos tem acabamento premium e o ar-condicionado é digital automático.
O quadro digital de instrumentos tem tela TFT de sete polegadas. A multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10” tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, recarga do celular por indução e câmera de ré.
Apoio à condução
As versões topo de linha acrescentam ainda iluminação ambiente, monitor de ponto cego, visão panorâmica 360°, sensor de estacionamento dianteiro, abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento, teto solar panorâmico e Toyota Serviços Conectados.
Seis airbags – frontais, laterais e de cortina - , freio de estacionamento eletrônico com função Hold, Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem e assistente de partida em rampa são de série em todas as versões.
O pacote Toyota Safety Sense acrescenta controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta e assistente de permanência em faixa, sistema de pré-colisão com frenagem automática e farol alto automático, entre outros.
O Yaris Cross conta com o programa Toyota Serviços Conectados gratuito por um ano nas versões XRX e XRX Hybrid acionado pelo aplicativo Toyota App.
O Yaris Cross conta com o Toyota 10, programa de extensão de garantia por até 10 anos. Sem custo adicional, é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.
Versões e preços pré-venda
XRE - R$ 161.390
XRE Hybrid - R$ 172.390
XRX - R$ 178.990
XRX Hybrid - R$ 189.990
Fonte: Toyota