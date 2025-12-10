Ler resumo

Yaris Cross chega com quatro configurações em pré-venda. Toyota / Divulgação

O Yaris Cross, novo sofisticado utilitário esportivo compacto Toyota híbrido flex chega com acabamento premium, avançada tecnologia de apoio à segurança segura e garantia de até dez anos.

Em pré-venda e quatro versões serão 8.500 unidades com entrega em fevereiro de 2026 . Os preços do Toyota Yaris Cross vão de R$ 161.390, na versão de entrada XRE, a R$ 189.990, na topo de linha XRS Hybrid.

Utilitários esportivos

O novo utilitário esportivo foi destaque no estande da Toyota no Salão do Automóvel de São Paulo. GILBERTO LEAL

Produzido em Sorocaba (SP), o novo Yaris Cross amplia a participação da Toyota no concorrido segmento de utilitários esportivos, o que mais cresce no país e com modelos da maioria das marcas disponíveis no mercado.

Com 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 2,62 m. O porta-malas leva 471 litros.

Vocação urbana

Visual robusto e elevada altura do solo para encarar pisos irregulares. Toyota / Divulgação

A vocação urbana do Yaris Cross é reforçada pela altura livre do solo de 21 centímetros, própria para encarar o pavimento irregular, lombadas, quebra-molas e buracos comuns nas ruas das cidades do país.

Propulsão híbrida flex

Conjunto propulsor híbrido com potência combinada de 111 cv com etanol. GILBERTO LEAL

As configurações XRE e XRX contam com motor 1.5 aspirado flex de 110 cv de potência a gasolina a 122 cv com etanol e força (torque) de 15,3 kgfm. A transmissão continuo variável CVT Multidrive conta com aletas atrás do volante para a troca sequencial de marchas.

As versões XRX Hybrid e XRE Hybrid são equipadas com motor 1.5 Atikinson flex combinado com dois motores elétricos (gerador e propulsor), potência de 111 cv com etanol e transmissão Hybrid Transaxle CVT.

O consumo de combustível do Yaris Cross Hybrid pelo Inmetro é de 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada, o menor entre os utilitários esportivos compactos disponíveis no país. Nas versões flex é de 8,8 km/l a gasolina e de 12,6 km/l com etanol.

Tecnologia híbrida flex reduz o consumo de combustível e emissoes de CO2. Toyota / Divulgação

A tecnologia híbrida flex da Toyota, de acordo com a montadora, pode reduzir em até 30% o consumo em relação às versões não eletrificadas e 77% menos CO2 quando abastecido com etanol comparado à gasolina.

Design e interior

Faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e sinalizadores em LED. Toyota / Divulgação

O visual forte com a generosa grade, conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e sinalizadores em LED e rodas diamantadas de 17” e 18” ( XRX e XRX Hybrid), acesso por aproximação, partida por botão.

Revestimento interno em materiais macios ao toque. Toyota / Divulgação

O interior tem o painel e as portas com revestimento em materiais macios ao toque e de costura aparente. Os bancos tem acabamento premium e o ar-condicionado é digital automático.

Volante multifuncional e quadro digital de instrumentos. Toyota / Divulgação

O quadro digital de instrumentos tem tela TFT de sete polegadas. A multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10” tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, recarga do celular por indução e câmera de ré.

Apoio à condução

Tela da multimídia mostra visão panorâmica 360° nas versões topo de linha. Toyota / Divulgação

As versões topo de linha acrescentam ainda iluminação ambiente, monitor de ponto cego, visão panorâmica 360°, sensor de estacionamento dianteiro, abertura elétrica do porta-malas com sensor de movimento, teto solar panorâmico e Toyota Serviços Conectados.

Seis airbags – frontais, laterais e de cortina - , freio de estacionamento eletrônico com função Hold, Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem e assistente de partida em rampa são de série em todas as versões.

Revestimento premium e teto solar panorâmico com acionamento elétrico. Toyota / Divulgação

O pacote Toyota Safety Sense acrescenta controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta e assistente de permanência em faixa, sistema de pré-colisão com frenagem automática e farol alto automático, entre outros.

O Yaris Cross conta com o programa Toyota Serviços Conectados gratuito por um ano nas versões XRX e XRX Hybrid acionado pelo aplicativo Toyota App.

Avançados recursos eletrônicos de apoio à condução segura. Toyota / Divulgação

O Yaris Cross conta com o Toyota 10, programa de extensão de garantia por até 10 anos. Sem custo adicional, é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.

Versões e preços pré-venda

Quatro versões, das quais duas com sistema híbrido flex. Toyota / Divulgação

XRE - R$ 161.390

XRE Hybrid - R$ 172.390

XRX - R$ 178.990

XRX Hybrid - R$ 189.990