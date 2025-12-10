Sobre Rodas

Yaris Cross, novo Toyota hibrido flex tem interior premium e avançada tecnologia

Em pré-venda, serão quatro versões com 8.500 unidades do utilitário esportivo compacto com entrega em fevereiro de 2026

Gilberto Leal

São Paulo

