Triton Savana 2026, robustez, desempenho e tecnologia para aventura fora de estrada

A Triton Savana, baseada na topo de linha Katana valoriza a robustez, o desempenho e a tecnologia para a aventura fora de estrada. Com motor biturbo e recursos para o uso em qualquer terreno exclusivos, a edição será limitada.
As 80 unidades da sexta geração da picape Mitsubishi Triton Savana têm preço de R$ 349.990.
Uso fora de estrada
A Mitsubishi define a Savana com ideal para profissionais do campo, aventureiros, esportistas e quem busca um estilo de vida ao ar livre.
Baseada na Katana, o destaque da Savana 2026 é o pacote para o uso fora de estrada como o snorkel grafite, respiro elevado do diferencial traseiro e capacidade de transposição de até 80 centímetros de água.
Para qualquer terreno
Os skid plates, rock sliders e revestimento X-Liner reforçam a proteção contra impactos e riscos. O bagageiro de teto suporta até 50 quilos e inclui prancha de desencalhe e pá. A carga útil da caçamba é de 1.080 quilos.
As são de aro 18” e os pneus Goodyear Wrangler Duratrac RT LT 265/60R18. A picape conta com engate na parte traseira e uma cinta para efetuar eventuais reboques de outros veículos e cargas.
O cinza grafite predomina nos acabamentos, presente na grade frontal, no Dynamic Shield, nas molduras de caixas de rodas e nos para-choques. Também no friso exclusivo nas portas.
O logotipo Savana está nas portas dianteiras e na porta da caçamba. As laterais e a abertura da caçamba trazem o adesivo “4x4”.
Interior personalizado
Os bancos em couro com costuras laranja e ajustes elétricos, central multimídia de nove polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay e sistema de navegação via GPS offline estão entre os detalhes do interior.
O ar-condicionado de duas zonas com controle para o banco traseiro, a câmera 360°, sensores crepuscular, de chuva e de estacionamento dianteiros e traseiros e a câmera 360º são compartilhados com a Katana.
O conjunto propulsor traz o motor 2.4 biturboo diesel de 205 cv de potência e força (torque) de 47,9 kgfm combinado com o câmbio automático de seis velocidades e a tração 4×4 Super Select II.
Apoio à condução segura
O Off-Road Mode conta com sete modos de condução - Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock - e ajusta a tração ao tipo de terreno.
O tanque de ureia de 17 litros, segundo a Mitsubishi, garante a autonomia superior a 10.000 quilômetros entre trocas.
Com sete airbags, o controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma, alerta de ponto-cego e controle de descida em rampas estão entre os recursos de apoio à condução.
Amarelo Rally e Verde Forest são as cores da versão aventureira da Triton.