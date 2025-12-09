Renegade, Compass, Commander e Toro híbridos entre os 16 lançamentos da Stellantis em 2026

A atualização, novos veículos e o avanço da eletrificação entre os 16 lançamentos que movimentarão a Stellantis em 2026. Os Jeep Renegade, Compass, Commander e a Fiat Toro terão configurações híbridas.
O Jeep Avenger, o novo modelo da Fiat e o elétrico Leapmotor C10 puxam os destaques. Goiana (PE) produzirá quatro híbridos e o da marca chinesa e Porto Real (RJ) terá o segundo turno para produzir e Avenger e a família Citroën.
Próximo ano
Os planos da Stellantis para os polos automotivos do país em 2026 foram apresentados pelo presidente para a América do Sul, Herlander Zola durante evento em São Paulo nesta segunda-feira (8). O executivo reforçou a expansão de produtos eletrificados e operações industriais e que impactam a operação brasileira.
O Polo Automotivo de Betim (MG), que completará 50 anos em 2026 e a produção de mais de 18 milhões de veículos, das suas linhas de montagem sairá um novo modelo Fiat híbrido e provavelmente derivado do europeu Grande Panda.
Avanço da eletrificação
Quatro veículos híbridos serão produzidos em Goiana (PE). O polo pernambucano também será o responsável pela produção de elétricos da Leapmotor no final de 2026 ou início de 2027.
O novo Avenger será produzido no Polo de Porto Real (RJ), que completará 25 anos de operação em 2026. A planta sul-fluminense terá um segundo turno para produção do utilitário esportivo Jeep e da gama de veículos Citroën.
Mobilidade sustentável
Zola ressaltou o reforço da liderança comercial, operacional, industrial e estratégica no mercado automotivo brasileiro. “À medida que a Stellantis amadurece, a nossa capacidade de investir nas nossas marcas também melhora a cada ano, o que reflete nos números em 2025”.
A eletrificação da mobilidade, ressalta Zola, amplia o alcance da Stellantis no mercado porque novas tecnologias trazem também novos consumidores.
- Nossa autonomia local reforça o empenho da Stellantis em continuar investindo em desenvolver produtos pensando nos clientes locais e se manter como a empresa com o maior índice de nacionalização industrial da região”, completa Zola.
Argentina e Uruguai
Com investimento de R$ 32 bilhões na região, além dos 16 novos modelos e atualizações, incluindo seis veículos híbridos, a Stellantis ampliará a eletrificação. Na Argentina o Polo de Córdoba avançará na produção de picapes com o começo da produção da Ram Dakota. No Uruguai, o hub veículos comerciais se fortalece com Jumpy, Expert e a nova linha Ducato.