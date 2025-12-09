Renegade, Compass, Commander e Toro híbridos entre os 16 lançamentos da Stellantis em 2026

Ler resumo

Jeep Avenger será um dos principais lançamentos da Stellantis em 2026. GILBERTO LEAL

A atualização, novos veículos e o avanço da eletrificação entre os 16 lançamentos que movimentarão a Stellantis em 2026. Os Jeep Renegade, Compass, Commander e a Fiat Toro terão configurações híbridas.

O Jeep Avenger, o novo modelo da Fiat e o elétrico Leapmotor C10 puxam os destaques. Goiana (PE) produzirá quatro híbridos e o da marca chinesa e Porto Real (RJ) terá o segundo turno para produzir e Avenger e a família Citroën.

Próximo ano

Presidente da Stellantis América do Sul, Herlander Zola. Stellantis / Divulgação

Os planos da Stellantis para os polos automotivos do país em 2026 foram apresentados pelo presidente para a América do Sul, Herlander Zola durante evento em São Paulo nesta segunda-feira (8). O executivo reforçou a expansão de produtos eletrificados e operações industriais e que impactam a operação brasileira.

O Polo Automotivo de Betim (MG), que completará 50 anos em 2026 e a produção de mais de 18 milhões de veículos, das suas linhas de montagem sairá um novo modelo Fiat híbrido e provavelmente derivado do europeu Grande Panda.

Avanço da eletrificação

Planta de Goiana, em Pernambuco, produzirá veículos Leapmotor. GILBERTO LEAL

Quatro veículos híbridos serão produzidos em Goiana (PE). O polo pernambucano também será o responsável pela produção de elétricos da Leapmotor no final de 2026 ou início de 2027.

O novo Avenger será produzido no Polo de Porto Real (RJ), que completará 25 anos de operação em 2026. A planta sul-fluminense terá um segundo turno para produção do utilitário esportivo Jeep e da gama de veículos Citroën.

Mobilidade sustentável

Fiat Fastback, um dos primeiros híbridos leves da Stellantis. GILBERTO LEAL

Zola ressaltou o reforço da liderança comercial, operacional, industrial e estratégica no mercado automotivo brasileiro. “À medida que a Stellantis amadurece, a nossa capacidade de investir nas nossas marcas também melhora a cada ano, o que reflete nos números em 2025”.

A eletrificação da mobilidade, ressalta Zola, amplia o alcance da Stellantis no mercado porque novas tecnologias trazem também novos consumidores.

- Nossa autonomia local reforça o empenho da Stellantis em continuar investindo em desenvolver produtos pensando nos clientes locais e se manter como a empresa com o maior índice de nacionalização industrial da região”, completa Zola.

Argentina e Uruguai

Polo de Córdoba, na Argentina, começou a produção da Dakota. Ram / Divulgação