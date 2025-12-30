Omoda Jaecoo terá três novas lojas do Grupo Sinossera no Estado

Ler resumo

Projeção da concessionária Omoda & Jaecoo do Grupo Sinosserra. Grupo Sinosserra / Divulgação

Omoda & Jaecoo terá três novas concessionárias do Grupo Sinossera no interior do Estado. Os utilitários esportivos elétricos, híbridos e hibridos da marca chinesa da Chery Internacional serão disponíveis nas lojas de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Passo Fundo.

O Grupo Sinossera investirá R$ 20 milhões na implantação das três concessionárias que serão inauguradas no primeiro semestre de 2026.

Duas operações temporárias operam desde o começo do mês com a comercialização e test-drive de todos os modelos chineses.

Futuras concessionárias

Veículos chineses serão disponíveis em três novas lojas do Grupo Sinosserra no Estado. GILBERTO LEAL

A loja do Vale dos Sinos, estará localizada no Shopping I Fashion Outlet, em Novo Hamburgo. Já a de Passo Fundo, ao lado da futura loja, na Av. Brasil Oeste, 2626.

Estande da Omoda Jaecoo no Salão do Automóvel de São Paulo. GILBERTO LEAL

-Estamos executando um plano de expansão e crescimento do nosso portfólio, que é composto por marcas mundialmente conhecidas, inovadoras e que ofertam produtos que contemplam os desejos dos mais diferentes perfis de consumidores, seja em design, tecnologia ou motorização -, destaca a diretora de Negócios Automotivos do Grupo Sinosserra, Daniela Zugno Pinto Ribeiro.

Leia Mais Daytona 660 Cup Limited Edition, série especial inspirada nas pistas

Veículos eletrificados

Veículos Omoda & Jaeco chegam a 70 lojas em 24 estados. Omoda & Jaecoo / Divulgação

Os utilitários esportivos eletrificados Jaecoo 7 e o Omoda E5 foram os primeiros veículos da marca que chegaram ao país.

Primeiro país da marca na América Latina, o Brasil é o 43º mercado da chinesa. A operação começou com 50 lojas em 17 estados, fechará o ano com 70 em 24 estados. A projeção é de alcançar 110 pontos em 2026 e 150 até 2028.

Leia Mais Novo Kait chega às concessionárias Iesa com estilo, conectado e segurança

Lojas personalizadas

Visual forte e avançado sistema de propulsão híbrida. GILBERTO LEAL

As concessionárias são compartilhadas, cada uma com identidade visual distinta. A Omoda, com design futurista, é voltada ao público jovem. Já a Jaecoo tem um estilo mais clássico e robusto.

Destaques da marca chinesa no Distrito Anhembi. GILBERTO LEAL

Além da chegada de novos modelos nos próximos meses, a chinesa projeta também a produção de veículos no país.

Utilitários esportivos elétricos, híbridos e híbridos plug-in. GILBERTO LEAL

Leia Mais Novo Kait chega às concessionárias Iesa com estilo, conectado e segurança

Grupo Sinosserra

Projeção da concessionária Omoda & Jaecoo do Grupo Sinosserra. Grupo Sinosserra / Divulgação

O Grupo Sinosserra, fundado em 1947, em Canela (RS), conta com 17 concessionarias em 11 cidades - Guaibacar (Volkswagen), Sinoscar (Chevrolet), Tramonto (Jeep) e Sinosserra (Kia). O grupo gaúcho opera ainda a Sinosserra Serviços Financeiros e a Aplicap, empresa de capitalização independente que atua em todo o país.

Leia Mais Jaecoo 7 e Omoda E5 chegam ao Brasil com desempenho, inovação e tecnologia

Versões e preços

Omoda

Linhas agressivas e futuristas do utilitário esportivo elétrico Omoda E5 . Omoda e Jaecoo / Divulgação

E5 – (elétrico) - R$ 209.990

5 HEV (híbrido convencional)

Luxury - R$ 159.990

Prestige - R$ 184.990

7 PHEV (híbrido plug‑in)

Luxury - R$ 254.990

Prestige - R$ 279.990

Jaecoo

Generosa grade e faróis, luzes diurnas e auxiliares em LED. GILBERTO LEAL

7 (híbrido plug‑in)

Luxury - R$ 229.990