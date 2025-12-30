Sobre Rodas

Setor automotivo
Notícia

Omoda Jaecoo terá três novas lojas do Grupo Sinossera no Estado

Lojas da marca chinesa da Chery Internacional serão em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Passo Fundo

Gilberto Leal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS