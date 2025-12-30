Omoda Jaecoo terá três novas lojas do Grupo Sinossera no Estado

Omoda & Jaecoo terá três novas concessionárias do Grupo Sinossera no interior do Estado. Os utilitários esportivos elétricos, híbridos e hibridos da marca chinesa da Chery Internacional serão disponíveis nas lojas de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Passo Fundo.
O Grupo Sinossera investirá R$ 20 milhões na implantação das três concessionárias que serão inauguradas no primeiro semestre de 2026.
Duas operações temporárias operam desde o começo do mês com a comercialização e test-drive de todos os modelos chineses.
Futuras concessionárias
A loja do Vale dos Sinos, estará localizada no Shopping I Fashion Outlet, em Novo Hamburgo. Já a de Passo Fundo, ao lado da futura loja, na Av. Brasil Oeste, 2626.
-Estamos executando um plano de expansão e crescimento do nosso portfólio, que é composto por marcas mundialmente conhecidas, inovadoras e que ofertam produtos que contemplam os desejos dos mais diferentes perfis de consumidores, seja em design, tecnologia ou motorização -, destaca a diretora de Negócios Automotivos do Grupo Sinosserra, Daniela Zugno Pinto Ribeiro.
Veículos eletrificados
Os utilitários esportivos eletrificados Jaecoo 7 e o Omoda E5 foram os primeiros veículos da marca que chegaram ao país.
Primeiro país da marca na América Latina, o Brasil é o 43º mercado da chinesa. A operação começou com 50 lojas em 17 estados, fechará o ano com 70 em 24 estados. A projeção é de alcançar 110 pontos em 2026 e 150 até 2028.
Lojas personalizadas
As concessionárias são compartilhadas, cada uma com identidade visual distinta. A Omoda, com design futurista, é voltada ao público jovem. Já a Jaecoo tem um estilo mais clássico e robusto.
Além da chegada de novos modelos nos próximos meses, a chinesa projeta também a produção de veículos no país.
Grupo Sinosserra
O Grupo Sinosserra, fundado em 1947, em Canela (RS), conta com 17 concessionarias em 11 cidades - Guaibacar (Volkswagen), Sinoscar (Chevrolet), Tramonto (Jeep) e Sinosserra (Kia). O grupo gaúcho opera ainda a Sinosserra Serviços Financeiros e a Aplicap, empresa de capitalização independente que atua em todo o país.
Versões e preços
Omoda
E5 – (elétrico) - R$ 209.990
5 HEV (híbrido convencional)
Luxury - R$ 159.990
Prestige - R$ 184.990
7 PHEV (híbrido plug‑in)
Luxury - R$ 254.990
Prestige - R$ 279.990
Jaecoo
7 (híbrido plug‑in)
Luxury - R$ 229.990
Prestige - R$ 249.990