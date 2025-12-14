Novo Kait chega às concessionárias Iesa com estilo, conectado e segurança

Ler resumo

Apresentação do Kiat foi simultânea nas concessionárias Nissan de todo o país. GILBERTO LEAL

O novo Kait chega às concessionárias Iesa com estilo, conectividade e segurança. O utilitário esportivo compacto Nissan foi apresentado em eventos simultâneos nas 11 lojas do grupo gaúcho no Estado e em Santa Catarina acompanhando o lançamento nacional.

Com quatro versões, o Nissan Kait 2026 tem preços a partir de R$ 117.990, na configuração de entrada Active, a R$ 152.990, na topo de linha Exclusive.

Modelo de entrada

O Kait substitui o Kicks Play e mantém o mesmo preço. GILBERTO LEAL

Novo veículo produzido em Resende (RJ), o Kait chega como o modelo de entrada da marca japonesa no segmento de utilitário esportivo compacto. O Kait substitui o Kicks Play, do qual mantém o mesmo preço.

Com 4,30 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura, a distância entre eixos é de 2,62 m. O porta-malas leva 432 litros.

Estilo robusto

Conjunto óptico full LED e generosa entrada de ar. GILBERTO LEAL

O Kait traz a nova identidade visual dos utilitários esportivos da marca. Os faróis full LED em uma linha afilada contínua com o logotipo Nissan no centro e as luzes diurnas (DRL) abaixo combinados com a generosa entrada de ar e os vincos no capô elevado valorizam o estilo robusto.

As rodas de liga leve aro 17 com pneus 205/55 R17 equipam as quatros configurações. Nas versões Advance Plus e Exclusive, o estilo é mais esportivo.

Lanternas em LED interligadas por barra em preto brilhante. Rafael Damineli / Iesa / Divulgação

O nome do modelo no centro da tampa do porta-malas, o logotipo Nissan e as lanternas em LED interligadas por uma barra em preto brilhante completam o conjunto.

Versões diferenciadas

Acabamento e detalhes personalizados para cada configuração. Nissan / Divulgação

O interior traz acabamento diferenciado para cada versão. Na topo de linha Exclusive, os bancos têm revestimento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.

As versões Advance Plus e Exclusive trazem quadro digital de instrumentos de sete polegadas personalizável e multimídia de nove polegadas sensível ao toque interativa com Android Auto e Apple Car Play sem fio. A recarga do celular é por indução.

Segurança e propulsão

Motor de até 113 cv de potência com etanol e câmbio automático contínuo variável. Nissan / Divulgação

Seis airbags de série, o Kait traz 17 equipamentos e sistemas de apoio à condução segura e que integram o Nissan Safety Shield, o escudo de segurança da marca japonesa.

O conjunto propulsor combina o motor 1.6 16V aspirado de 110 cv de potência e força (torque) de 14,9 kgfm (gasolina) a 113 cv e 15,2 kgfm (etanol) com o câmbio Xtonic CVT.

Versões e preços

Identificação na tampa do porta-malas. Nissan / Divulgação

Nissan Kait 2026

Active - R$ 117.990

Sense Plus - R$ 139.590

Advance Plus - R$ 149.890

Exclusive - R$ 152.990

Grupo Iesa

O novo Kait apresentado nas concessionárias Iesa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. GILBERTO LEAL

Uma das 16 marcas do grupo, a Iesa Nissan conta com 11 lojas, das quais oito no Estado e três em Santa Catarina. São três lojas em Porto Alegre e em Canoas, Gravataí, Osório, Novo Hamburgo e Erechim. As de Santa Catarina são em Florianópolis, Tubarão e Chapecó.