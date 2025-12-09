Novo Chevrolet Sonic tem nova foto mostrada pela GM

Ler resumo

General Motors / Divulgação

A assinatura luminosa em LED com as lanternas interligadas marcam a primeira imagem da traseira do novo Chevrolet Sonic. O utilitário esportivo compacto derivado do Onix será produzido no complexo de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre.

Os teasers divulgados pela General Motors valorizam a imagem do utilitário esportivo cupê que será lançado no primeiro semestre de 2026. As lanternas interligadas e o aerofólio na tampa do porta-malas reforçam a sensação de largura do Sonic.

Arquitetura do Onix

A frente com os faróis divididos e as luzes diurnas (DRL) próximas ao capô elevado remetem à nova identidade global Chevrolet. O que ocorre com a Montana e o utilitário esportivo Tracker.

O novo Sonic compartilha a plataforma GEM com o Onix, o que deverá ocorrer também com detalhes do interior, conectividade e segurança dos atuais modelos Chevrolet.

Conjuntos propulsores

O novo utilitário esportivo compacto deverá ser equipado com o motor de três cilindros 1.0 turbo flex de até 116 e força (torque) de 16,3 kgfm (gasolina) a 16,8 kgfm (etanol) combinado com o câmbio automático de seis velocidades nas configurações superiores.

Embora a GM não comente, tudo indica que o Sonic poderá ter uma configuração de entrada com o motor 1.0 aspirado e câmbio manual de seis velocidades, como ocorre com os principais modelos atuais do seu segmento, o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Tera.