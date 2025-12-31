Model A Village, abertura do parque temático da Serra Gaúcha prevista em abril de 2026

Ler resumo

Parque temático automotivo deverá funcionar em abril de 2026. Model A Village / Divulgação

A abertura do parque temático automotivo Model A Village, na Serra Gaúcha, deverá ser em abril de 2026. O museu com 40 carros antigos, posto de gasolina e relojoaria cenográficos, celeiro, lojas, cafés, chapelaria, barbearia e passeios lembra uma vila norte-americana dos anos 30.

Os Ford das décadas de 1920 e 1930, a maioria Modelo A, ocuparão o espaço construído de 2,7 mil metros quadrados da área total de 11.300 metros quadrados localizada na Linha Araripe, às margens da RS-235, estrada que liga Nova Petrópolis e Gramado.

Obras aceleradas

Construção do novo parque temático entra na fase final.

As obras, que começaram em março de 2025, estão aceleradas para conclusão dentro do prazo previsto. O investimento privado é de R$ 30 milhões e gerará 20 empregos diretos na fase inicial.

O parque gaúcho foi inspirado no Greenfield Village, idealizada e inaugurada por Henry Ford em 1929 na cidade de Dearborn, próxima a Detroit, no Michigan.

Volta ao passado

A maioria dos veículos são Ford das décadas de 1920 e 1930.

O celeiro típico na cor vermelha e a réplica do icônico posto de gasolina Texaco existente mítica Rota 66 estarão na entrada do parque. A estrada mais famosa do mundo, ícone do espírito norte-americano, marcou sonhos e desafios dos anos 50 e 60.

Dez 10 lojas com arquitetura norte-americana dos anos 30, inclui uma especializada na venda de artigos natalinos.

Passeios em carros antigos e em nostálgicas jardineiras percorrerão as cinco ruas internas do parque. Guias explicarão detalhes técnicos e curiosidades sobre os veículos. Os visitantes ainda poderão fazer piqueniques em meio à natureza.

Carros raros no país

Dos 40 veículos do museu, cerca de 30 são Ford Model A. O acervo conta também com quatro caminhões Ford Modelo A e quatro jardineiras Ford, pioneiros no transporte no país.

Uma das jardineiras está entre as primeiras produzidas em São Paulo, no ano de 1924. Com capacidade para 12 lugares, na prática sempre levava mais pessoas. O que gerou o apelido de “Mamãe me leva”.

Acervo exclusivo

Prédios repetem a arquitetura norte-americana dos anos 30.

Três tratores Fordson e um avião Pietenpol Air Camper 1929 equipado com motor de Ford Model A estão entre o acervo. Um carro enferrujado, como foi encontrado abandonado em um celeiro, completa a exposição.