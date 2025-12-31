Sobre Rodas

Volta ao passado
Notícia

Model A Village, abertura do parque temático da Serra Gaúcha prevista em abril de 2026

Museu com 40 carros antigos, posto de gasolina, celeiro, lojas, cafés e passeios, lembra vila norte-americana dos anos 30

Gilberto Leal

