MG Motor terá três concessionárias DR Sul no Estado

A MG Motor terá três concessionarias DR Sul no Estado. As lojas da tradicional marca britânica integrante do grupo chinês SAIC Motor serão em Porto Alegre e duas no interior em local ainda a ser decidido. A MG Motor chegou ao Brasil com três modelos eletrificados, o MG 4, o MG S5 e o Cybserster.
Com investimento de R$ 5 milhões, a DR Sul prepara a nova loja que será inaugurada em março. Enquanto isso, opera um pop-up store no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, no bairro Cristal, com exposição e venda dos veículos e test-drive.
A concessionaria DR Sul, na Rua Souza Reis,414 – bairro São João - seguirá o padrão global da MG Motor com showroom e pós-venda, peças e serviços de manutenção.
Britânica no Brasil
A MG Motor começou suas operações no Brasil em novembro com três modelos de carros eletrificados, MG Cyberster, MG S5 e o MG4.
A marca britânica deverá fechar o ano com 24 concessionárias, em parceria com 12 grupos nas principais capitais do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. A expansão para 2026 deverá chegar a 70 lojas em todas as regiões do país.
Tradição esportiva
Roadster 100% elétrico, o MG Cyberster tem o design inspirado nos clássicos conversíveis da MG. Com motor elétrico de até 510 cv de potência e força (torque) de 73,92 kgfm combinado à tração integral sob demanda, o Cyberster acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos.
A autonomia é de 342 km (Inmetro) e o tempo de recarga estimado em 38 minutos de 10% a 80% com carregamento rápido em 150 kW. O interior destaca três telas e revestimento em couro. As portas são tipo e a abertura da capota elétrica leva apenas 10 segundos.
Preço
MG Cyberster - R$ 499.800
Espaço e conforto
O utilitário esportivo MGS5 traz motor elétrico de até 305 cv de potência e força de 35,69 kgfm. Com tração traseira, a autonomia é de 351 quilômetros ( Inmetro) e carregamento rápido de 10% a 80% em 26 minutos.
As telas digitais do quadro de instrumentos e do multimidia são de 10,25 polegadas e 12,8 polegadas. O teto solar é panorâmico e o porta-malas leva até 1.141 litros.
Versões e preços *
MGS5
Confort - R$ 195.800
Luxury - R$ 219.800
Urbano versátil
O hatch elétrico urbano MG4, montado sobre a plataforma modular MSP, com motor de 435 cv e força de 61,18 kgfm e tração traseira, acelera de 0 a 100 km;h em 2,8 segundos.
A autonomia é de até 279 quilômetros ( Inmetro) e a recarga rápida de 30% a 80% ocorre em 22 minutos. O porta-malas leva de 350 litros a cerca de 1.165 litros com os bancos traseiros rebaixados.
Versões e preços (*)
MG4
Confort - R$ 169.600
Luxury - R$ 189.800
X Power - R$ 224.800
Apoio à condução
Os MG Cyberster, MGS5 e MG4 contam com o MG Pilot, pacote de segurança ativa de assistência à condução (ADAS). São recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa e frenagem automática de emergência, entre outros.
A garantia é de sete anos para o carro e oito anos para a bateria. A conexão 4G embarcada e road assistance 24 horas são sem custo por dois anos.
Grupo gaúcho
O trajetória do Grupo DRSUL começou em 1968 no setor de aço com diversificação das atividades nas décadas seguintes. A DRSUL Renault, inaugurada em 1999, em Caxias do Sul, foi a primeira das atuais 45 concessionárias do grupo no Estado e que inclui operações Nissan, Fiat, Chevrolet, Peugeot, Citroën, Bajaj, GAC, Kia e Geely. Outras sete concessionárias atuam em Santa Catarina.
