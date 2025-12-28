Ler resumo

Nova versão de entrada atualizada da picape intermediária Ford. GILBERTO LEAL

A Maverick Lariat Black, atualizada, avança no conforto, conectividade e segurança. A nova configuração de entrada da picape intermediária Ford traz visual e interior renovados e mais tecnologia.

Rodamos 500 quilômetros com a picape intermediária que compartilha a arquitetura, o conjunto propulsor e equipamentos com o utilitário esportivo Bronco. A Ford Maverich Lariat Black 2026 tem preço a partir de R$ 219.990.

Visual robusto

Com 5,073 metros de comprimento, 1,844 m de largura e 1,733 m de altura, a distância entre eixos é de 3,076 m. A caçamba leva 943 litros e 617 quilos. A capacidade de reboque é de até 499 kg com auxílio do Pro Trailer. A altura do solo é de 21,8 centímetros.



O conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina em LED são separados peça generosa grade. Adesivos no capô, molduras nos para-lamas, rodas diamantadas de 18 polegadas, pneus 25/65 R17 e detalhes escurecidos personalizam a versão.

Interior atualizado



Revestimento interno em couro e materiais macios.

O interior escurecido traz revestimento com materiais macios. Volante multifuncional, os bancos são revestidos em couro e o do condutor tem ajustes elétricos.

O quadro digital de instrumentos e o Sync 4 têm telas digitais de oito e 13,2 polegadas. O multimidia sensível ao toque e comando por voz é interativo sem fio com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos.

Imagens da câmera 360º na tela do multimídia.

A tela mostra também imagens da câmera 360º. A recarga do celular é por indução, o som premium Bang & Olufsen e o teto solar com acionamento elétrico.

O aplicativo FordPass Connect permite acesso e o comando remoto por celular à diversas funções do carro como partida remota do motor, o acionamento do ar-condicionado, a trava das pontas e a localização da picape, entre outros.

Propulsão e tecnologia

Motor turbo a gasolina de 253 cv e câmbio automático de oito velocidades.

O motor de quatro cilinfros 2.0 EcoBoost turbo a gasolina de 253 cv de potência e força (torque) de 38,7 kgfm atua com a transmissão automática de oito velocidades e a tração 4x4 integral. Os cinco modos de condução são Normal, Eco, Esporte, Escorregadio e Rebocar/Transportar.



Com câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e sete airbags, a Maverick conta com avançada tecnologia de apoio à condução segura.

Comportamento da Maverick remete ao utilitário esportivo Bronco.

Controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop & Go, frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alertas de trafego cruzado e de ponto cego, assistente de faixa com centralização, de manobras evasivas e de partida em rampa, frenagem pós-colisão, controle de descida, entre outros recursos.

Conforto e versatilidade

Novos instrumentos e multimídia digitais e mais conectividade.

O comportamento da Maverick Lariat Black evoluiu em relação a Lariat FX4 que testamos em 2022 e remete ao irmão Bronco que também avaliamos. A Lariat Black combina a robustez de uma picape, dirigibilidade de um sedã premium e o conforto de um utilitário esportivo.



O interior escurecido melhorou na comparação com a versão anterior, tanto no acabamento quanto nos equipamentos e conectividade. O bom espaço acomoda bem cinco adultos.

Volante multifuncional e ar-condicionado automático digital de duas zonas.

A direção elétrica, o volante com regulagem de altura e profundidade e o banco com ajuste elétrico facilitaram a condução, em especial na estrada. No interior silencioso, o nível de ruído mínimo, aumentou acompanhando a velocidade mais elevada e a rotação do motor.

Ruas e estradas

Comportamento de um carro de passeio nas ruas e estradas, Bernardo Machado / Especial

Ágil no trânsito urbano, a Maverick rodou tranquila nas rodovias. Com potência e força bem distribuídas pela tração integral, o conjunto propulsor atendeu com sobras as necessidades da picape nas ruas e estradas.

Conforto. estabilidade e reverberação dos pneus no paralelepípedo irregular.

A suspensão independente nas quatro rodas, macia, ignorou as irregularidades do pavimento, comuns nas vias públicas do país, como buracos, lombadas e quebra-molas.

Garantiu o conforto sem comprometer a estabilidade, com pequenas oscilações e reverberação dos pneus no paralelepípedo.

Pronta para rodar em qualquer terreno como na terra batida.

Os pneus de uso misto da Pirelli Scorpion ATR 225/65 R17 facilitaram rodar na terra batida e a areia da beira da praia. Os cinco modos de condução alteraram as respostas do acelerador e das trocas de marchas.

O consumo da Maverick durante o teste ficou próximo aos índices do Inmetro de 8,5 km/l na cidade e 11,4 km/l na estrada. No trânsito urbano nossas médias foram de 7,6 km/l a 9,2 km/l conforme o fluxo. Na estrada, em velocidade constante, de 10,4 km/l a 12,9 km/l, e 80 km/h, e de 9,5 km/l a 12,1 km/l a 120 km/h.

Conclusão

Picape intermediária entre as compactas e médias.

Atualizada, bonita e robusta, a Maverick Lariat Back combina a versatilidade de um utilitário esportivo com o conforto de um carro de passeio.

Bem completa, o conjunto propulsor atendeu suas necessidades nas ruas e estradas. Diversos recursos eletrônicos auxiliam a condução e aumentam a segurança.

Como sempre, na decisão de compra é importante considerar o uso e a relação ao custo/beneficio do Maverick Lariat Black com as irmãs Tremor e Hybrid e suas concorrentes do segmento de picapes intermediárias.