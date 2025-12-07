Kait: estilo, segurança e conectividade do novo utilitário esportivo Nissan

Ler resumo

Brasil foi o primeiro país a apresentar o novo utilitário esportivo Nissan Kait. GILBERTO LEAL

Kait, o novo utilitário esportivo compacto Nissan valoriza o estilo, a conectividade e a segurança. Desenvolvido e produzido no país, novo veículo de entrada da marca japonesa, que mantém o preço do Kicks Play, será exportado para mais de 20 países.

Em quatro versões, a venda Nissan Kait 2026 começa nesta quinta-feira (11) com preços a partir de R$ 117.990, na configuração de entrada Active, a R$ 152.990, na topo de linha Exclusive.

Segundo modelo da nova geração de utilitários esportivos da Nissan no país, produzido no produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), traz a nova identidade visual da marca e destaca o espaço, o conforto e avançados recursos de apoio à condução segura.

Identidade visual

O design valoriza o porte robusto com ampla grade e capô elevado. GILBERTO LEAL

O conjunto óptico ressalta os faróis afilados full LED em uma linha afilada contínua, o logotipo Nissan no centro e as luzes diurnas (DRL) abaixo. A generosa entrada de ar e os vincos no capô elevado completam o visual robusto.

Um conjunto de grafismos na coluna C dá uma assinatura especial à lateral. As soleiras das portas têm detalhes em alto relevo e acabamento em preto na parte inferior das quatro portas.

As quatro versões são personalizadas por detalhes exclusivos, GILBERTO LEAL

O nome do modelo no centro da tampa do porta-malas, o logotipo Nissan e as lanternas em LED interligadas por uma barra em preto brilhante completam a traseira do.

As rodas de liga leve aro 17 com pneus 205/55 R17 equipam rodas as configurações. Nas versões Advance Plus e Exclusive, o estilo é mais esportivo.

Com 4,30 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura, a distância entre eixos é de 2,62 m. O porta-malas leva 432 litros.

Interior personalizado

O acabamento interno e equipamentos acompanham cada configuração. Nissan / Divulgação

O interior com detalhes que diferenciam cada configuração do Kait como o revestimento que na topo de linha Exclusive traz bancos com acabamento premium de dois tons e costuras com cor contrastante.

Volante multifuncional e instrumentos digitais. Nissan / Divulgação

Quadro digital de instrumentos de sete polegadas personalizável, a multimídia de nove polegadas sensível ao toque equipa as versões Advance Plus e Exclusive. A interatividade com Android Auto e Apple Car Play é sem fio. Nas duas opções, a recarga do celular é por indução.

Com seis airbags - 2 frontais, laterais e de cortina – de série, o Kait traz 17 equipamentos e sistemas de apoio à condução segura e que integram o Nissan Safety Shield, o “escudo de segurança” da marca japonesa.

Multimídia Pioner de 9" nas versões Advance Plus e Exclusive. GILBERTO LEAL

O utilitário esportivo Nissan traz controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistentes de prevenção de mudança de faixa e de frenagem e detecção de pedestre, alertas de tráfego cruzado traseiro, de ponto cego, de colisão frontal, entre outros.

Propulsão e consumo

Mesmo conjunto propulsor que equipa o Kicks Play. Nissan / Divulgação

O conjunto propulsor combina o motor 1.6 16V aspirado de 110 cv de potencia e força (torque) de 14,9 kgfm (gasolina) a 113 cv e 15,2 kgfm (etanol) com o câmbio Xtonic CVT.

A suspensão dianteira independente é do tipo MacPherson com barra estabilizadora. A traseira traz eixo traseiro, amortecedores, molas e amortecedores.

O consumo de combustível do Kait de 7,8 km/l na ciclo urbano e de 8,4 km/l no rodoviário com etanol e de 11,3 km/l e 13,7 km/l com gasolina.

Versões e preços

O Kait conta com seis opções de cores externas. GILBERTO LEAL

Nissan Kait 2026

Venda do Kait começará em 11 de dezembro nas concessionárias Nissan. GILBERTO LEAL

Active - R$ 117.990

Acesso por aproximação, partida por botão, direção elétrica com assistência variável, volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, bancos revestidos em tecido, o do motorista com regulagem de altura, controle eletrônico de velocidade, multimídia Nissan Connect com tela de 8 polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay', portas USB (tipo A + tipo C), Bluetooth, ar-condicionado manual, sensores crepuscular e de estacionamento traseiro, câmera traseira, controle da pressão dos pneus, vidros elétrico, seis airbags, Isofix, modo de condução Sport, faróis full LED, indicadores de direção e lanternas traseiras em LED, rodas de liga leve diamantadas de 17'' e pneus 205/55 R17, entre outros.

Sense Plus - R$ 139.590

Mais bancos com revestimento em tecido "Plus" e alertas de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre e assistente de prevenção de mudança de faixa.

Advance Plus - R$ 149.890

Quatro digital de instrumentos de sete polegadas, Nissan / Divulgação

Soma barras longitudinais no teto cor prata, rodas de liga leve de 17'' e pneus 205/55 R17, bancos revestidos em tecido "Signature", quadro digital de instrumentos de 7", multimídia Pioneer com tela de 9'' sensível ao toque e interativa com Android Auto e Apple CarPlay, portas USB, Bluetooth, recarga do celular por indução, retrovisor interno eletrocrômico, vidros elétricos, duas portas USB tipo C traseiras, entrre outros.

Exclusive - R$ 152.990

Revestimento premium na configuração topo de linha. Nissan / Divulgação

Acrescenta volante, painel e bancos com revestimento premium, ar-condicionado automático digital, controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de tráfego cruzado traseiro, de ponto cego, atenção do condutor, visão 360° inteligente e detector de objetos em movimento, entre outros.

GILBERTO LEAL

