Haval H6 2026, renovado, evolui no visual, interior, conectividade e tecnologia

Haval H6, aperfeiçoamentos atualizam o líder do seu segmento. GWM / Divulgação

O Haval H6 2026, renovado, traz aperfeiçoamentos no visual, interior, conectividade e tecnologia. O conforto, o comportamento e a dirigibilidade do utilitário esportivo GWM ao gosto do brasileiro.

Com quatro versões, o Haval H6 2026 tem preços de R$ 223.000, na configuração de entrada HEV2, a R$ 325.000, na topo de linha GT PHEV35.

Visual atualizado

Novas grade e assinatura luminosa valorizam o visual.

A atualização da frente com a grade em blocos e a nova assinatura luminosa valorizam o visual das versões HEV2, PHEV19 e PHEV35. Definido pela GMW como estética galática, o conceito combina elegância clássica com traços futuristas.



As tradicionais lanternas integradas foram mantidas, ao contrário da versão chinesa que são separadas. A manutenção atendeu observações do consumidor brasileiro. Os

logotipos pretos substituem os cromados.

Interior personalizado

As lanternas traseiras em LED permanecem interligadas.

A versão GT, com o estilo cupê, mantém o design o agressivo. As modificações foram concentradas no interior, personalizado para cada configuração.

O acabamento premium é específico para cada configuração.

O novo volante, mais esportivo, ganhou dois aros mais grossos e a base achatada. Dois comandos giratórios controlam diversas funções do veículo e substituem os diversos botões do volante multifuncional anterior. O carregador por indução no console central passou de 15 W para 50 W.



As versões HEV2 e PHEV19 trazem bancos de couro e revestimentos na cor preta. No PHEV35, marfim com preto, e no GT, preto com apliques de camurça e o emblema GT em vermelho nos bancos dianteiros.

Mais conectividade

Volante com comandos giratórios e multimídia de 14,6".

A plataforma digital Coffee OS 3, sistema operacional desenvolvido pela GWM, reduz os toques de comandos dando a nova central multimídia, conforme a montadora, experiência de uso similar à de celulares.

O quadro digital de instrumentos de 10,25 polegadas permite personalizar três modos de visualização. A central multimídia, agora com 14,6 polegadas, traz barra fixa de menu com funções definidas pelo condutor. A barra permanece com o uso dos Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Câmera 540º mostra inclusive a parte inferior do utilitário esportivo.

Os bancos do condutor e acompanhante têm ajustes elétricos. O ar-condicionado digital é de duas zonas e as versões plug-in trazem novo sistema de som premium.

Propulsão e autonomia

Conjuntos propulsores permanecem inalterados.

Os conjuntos propulsores permanecem inalterados. Na versão HEV2, a potência combinada é de 243 cv e força (torque) de 55 kgfm. A intermediária PHEV19, com um motor elétrico dianteiro, são 326 cv e 55 kgfm, bateria de 19 kWh e autonomia no modo elétrico de 115 km pelo padrão WLTP e 73 km pelo Inmetro.

Rodas de liga leve de 18" e 19" conforme a configuração.

A PHEV35 mantém os dois motores elétricos e a bateria de 34,9 kWh com o motor 1.5 turbo de 150 cv e 25 kgfm. A potência combinada é de 393 cv e 77,8 kgfm. A autonomia no modo elétrico é de 170 km pelo padrão WLTP e 119 km no padrão Inmetro.

O sistema Hi4 está disponível na versões plug-in PHEV35 e GT de tração integral. A arquitetura inclui a transmissão híbrida com modos elétrico, híbrido e 4WD.

Freios e suspensão

Os sistemas de freio e suspensão foram recalibrados.

A suspensão foi recalibrada com batente mecânico nos amortecedores para evitar batidas secas ao passar em irregularidades do pavimento em velocidades mais elevadas. O sistema de freios também foi atualizado com a substituição do sistema hidráulico por atuador eletrônico.



As rodas foram ajustadas às diferentes expectativas de condução. A versão híbrida HEV2, mais voltada para perfis familiares, adota aro de 18 polegadas e pneus de perfil mais alto, privilegiando o conforto. As plug-in PHEV19, PHEV35 e GT mantêm as rodas aro 19, o que reforça a sensação de performance e estabilidade lateral.

Apoio à condução

Recursos eletrônicos de apoio à condução segura ADAS nível 2+.

Com seis airbags, os recursos de apoio à condução segura - ADAS nível 2+, inclui controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop&Go, frenagem autônoma com reconhecimento de pedestres e ciclistas, sensores de ponto cego, assistentes de permanência em faixa e de estacionamento autônomo, câmeras com visão de 540º (mostra o entorno e a parte inferior do veículo), entre outros.

O Haval H6 GT tem nova cor exclusiva azul Cianita.

Preto Hematita, Cinza Diamante e Branco Ágata são as cores disponíveis nas versões HEV2, PHEV19 e PHEV35. Já a GT acrescenta o azul Cianita.

Versões e preços

O Haval H6 foi destaque do espaço da GWM no Salão do Automóvel de São Paulo. GILBERTO LEAL

GWM Haval H6

HEV2 - R$ 223.000

PHEV19 - R$ 248.000

PHEV35 - R$ 288.000

GT - R$ 325.000

