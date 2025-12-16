Duna G300 roda na cidade e encara aventura em qualquer terreno

Ler resumo

Gueperado Duna G300 tem venda ampliada para todo Brasil. Guepardo / Divulgação

Evolução conceitual do buggy clássico, o Duna G300, além do uso urbano, encara aventura em qualquer terreno. Ideal para o verão e o uso no litoral, a primeira unidade do veículo da Adventures Off Road roda em Fernando Noronha, o que valoriza a sua vocação para o turismo.

Produzido em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, e comercializado em parceria com a rede de revendedores da iDroove em todo o país, o Guepardo Duna G300 tem preço de R$ 149.900.

Utilitário recreativo

Utilitário recreativo é homologado para rodas nas ruas e estradas.

Homologado para circular nas ruas e estradas do Brasil e desenvolvido por ex engenheiros da Troller, a proposta do utilitário recreativo combina o uso urbano com a versatilidade de rodar em ambientes de difícil circulação.

Com 4,210 metros de comprimento, 1,700 m de largura e 1,840 m de altura, a distância entre eixos é de 3,00 e a distância do solo de 38 centímetros. A carga útil é de 400 quilos.

Clássico buggy

Suspensão elevada e altura do solo de 38 centímetros.

O visual do Duna G300 remete aos clássicos buggies tipo Manx e Baja 1000. Com painéis leves em aço de alta resistência e estrutura aberta é perfeito para ambientes ao ar livre, trilhas, beira de praia e dunas. A estrutura de chassis tubular em aço, a carenagem e a suspensão elevada reduzem e peso e garantem agilidade.

Com cinco lugares, a estrutura é tubular e a carenagem e os painéis em aço de alta resistência.

Quatro portas e teto fixo, conta com, para‑brisa, retrovisores com repetidores de seta e quatro faróis frontais. As rodas são aro 15″, em aço ou liga leve, com pneus 215/75 R15 na dianteira e 31×10,5 R15 na traseira para todo‑terreno.

Instalado na traseira, o conjunto propulsor do Duna G300 combina o motor de quatro cilindros Volkswagen EA211 1.6 de 110 cv e força (torque) de 16,1 kgfm a gasolina com a transmissão manual de cinco marchas. O motor conta com ganho de aceleração de três estágios.

Pura aventura

O conjunto propulsor combina motor 1.6 de 110 cv a gasolina e câmbio manual de cinco velocidades.

A suspensão foi desenvolvida pela Off Limits, com sistema independente McPherson na frente e eixo semi‑independente com braços arrastados atrás, ideal para trilhas, dunas e asfalto.

Amortecedores pressurizados duplos suportam uso misto, enquanto a distância do solo é de cerca de 380 mm, garantindo capacidade de enfrentar terrenos acidentados.

Com peso médio de 700 quilos, o Duna G300 acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 12,5 segundos e tem a velocidade máxima aproximada de 160 km/h.

O consumo médio estimado é de 12 km/l.