Ler resumo

A série especial Daytona 660 Cup chega em pré-venda nas concessionárias Triumph. Rafael Amancio Photography / Triumph / Divulgação

A Daytona 660 Cup Limited Edition, série exclusiva da Triumph inspirada nas pistas, será limitada a 60 unidades numeradas. A nova motocicleta comemora o sucesso da estreia da Daytona 660 Cup no Moto1000GP 2025.

Em pré-venda, a Daytona 660 Cup Limited Edition tem preço sugerido de R$ 64.990. A configuração original Daytona 600 custa a partir de R$ 58.190.

Leia Mais MG Motor terá três concessionárias DR Sul no Estado

Detalhes exclusivos

Detalhes na cor amarela e numeração são exclusivos.

A pintura em preto metálico com detalhes na cor Triumph Yellow Performance exclusiva e a numeração personalizam a série especial.

A customização assinada por Teydi Deguchi, da Shibuya Garage, o monoposto original Triumph e o banco com acabamento premium em Alcântara e costuras amarelas que remetem à identidade da marca complementam os detalhes especiais.

Leia Mais Duna G300 roda na cidade e encara aventura em qualquer terreno

Ruas, estradas e pistas

Inspirada nas pistas, a Daytona 660 Cup tem dois escapamentos, um para o uso em autódromos.

O escapamento full Jeskap, enviado em caixa separada para uso exclusivo em autódromos, acompanha o modelo e fortalece o espírito esportivo e a conexão direta com o universo competitivo da Daytona Cup.

Nova série tem banco com acabamento premium em Alcântara e costuras amarelas.

A criação da Daytona 660 Cup Limited Edition celebra a o impacto positivo da categoria em seu primeiro ano no Moto1000GP.

Leia Mais Yaris Cross, novo Toyota hibrido flex tem interior premium e avançada tecnologia

Customização especial

A série comemorativa Daytona 660 Cup será limitada em 60 unidades.

A série especial é apresentada como a tradução do espírito competitivo da Daytona Cup e leva esse DNA direto para as ruas.

- Os detalhes da customização foram pensados para fazer da Limited Edition um objeto de desejo para quem vive a cultura do motociclismo -”, destaca o gerente de Motorsport da Triumph Brasil, Tiago Silva.

Propulsão atualizada

O motor e o escapamento da nova moto foram atualizados.

Disponível na cor preta, a Daytona 660 Cup traz uma evolução no motor triplo de 660 da Triumph que gera 95 cv de potência e força (torque) de 70,36 kgfm combinado com transmissão manual de seis marchas.