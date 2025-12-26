A Daytona 660 Cup Limited Edition, série exclusiva da Triumph inspirada nas pistas, será limitada a 60 unidades numeradas. A nova motocicleta comemora o sucesso da estreia da Daytona 660 Cup no Moto1000GP 2025.
Em pré-venda, a Daytona 660 Cup Limited Edition tem preço sugerido de R$ 64.990. A configuração original Daytona 600 custa a partir de R$ 58.190.
Detalhes exclusivos
A pintura em preto metálico com detalhes na cor Triumph Yellow Performance exclusiva e a numeração personalizam a série especial.
A customização assinada por Teydi Deguchi, da Shibuya Garage, o monoposto original Triumph e o banco com acabamento premium em Alcântara e costuras amarelas que remetem à identidade da marca complementam os detalhes especiais.
Ruas, estradas e pistas
O escapamento full Jeskap, enviado em caixa separada para uso exclusivo em autódromos, acompanha o modelo e fortalece o espírito esportivo e a conexão direta com o universo competitivo da Daytona Cup.
A criação da Daytona 660 Cup Limited Edition celebra a o impacto positivo da categoria em seu primeiro ano no Moto1000GP.
Customização especial
A série especial é apresentada como a tradução do espírito competitivo da Daytona Cup e leva esse DNA direto para as ruas.
- Os detalhes da customização foram pensados para fazer da Limited Edition um objeto de desejo para quem vive a cultura do motociclismo -”, destaca o gerente de Motorsport da Triumph Brasil, Tiago Silva.
Propulsão atualizada
Disponível na cor preta, a Daytona 660 Cup traz uma evolução no motor triplo de 660 da Triumph que gera 95 cv de potência e força (torque) de 70,36 kgfm combinado com transmissão manual de seis marchas.
A potência é 17% mais e o torque 9% em relação a Trident. O sistema de escape da Daytona 660 também foi atualizado.