Yaris Cross e GR, atrações da Toyota no Salão do Automóvel

O Yaris Cross chegará ao mercado em fevereiro de 2026. GILBERTO LEAL

O Yaris Cross e GR movimentam o espaço da Toyota no Salão do Automóvel de São Paulo. O utilitário esportivo compacto e o hatch da divisão de alto desempenho da marca japonesa chegam em fevereiro e abril de 2026.

O lançamento do utilitário esportivo compacto foi comprometido pelo vendaval que atingiu a fábrica de motores da montadora em Porto Feliz. Com componentes importados do Japão e outras filiais do grupo japonês.

Opções híbridas

Utilitário esportivo compacto terá versões a combustão e híbrida.

O lote inicial limitado em 8.500 unidades com preços válidos na fase de reservas, as quatro versões do Toyota Yaris Cross 2026 custarão de R$ 161.390, na opção de entrada XRE, a R$ 178.990, na topo de linha XRX Hybrid.

Visual robusto, conectividade e tecnologia avançada, o Yaris Cross combina conforto e segurança para uso urbano e na estrada. A altura elevada do solo ajuda superar as irregularidades do pavimento, comuns nas ruas e estradas do país.

Visual robusto, Yaris Cross traz avançados recursos eletrônicos de apoio à condução.

Com 4,310 metros de comprimento, 1,770 m de largura e 1,615 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,620 m. O porta-malas leva 471 litros. O utilitário esportivo traz avançados recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

O conjunto propulsor das versões com motor a combustão combinam o motor 1.5 aspirado flex de 122 cv de potência e força (torque) de 15,3 kgfm com o câmbio automático continuo variável (CVT) de sete velocidades.

As versões hibrida flex, que chegarão primeiro ao mercado, compartilham o motor 1.5 com dois e potência combinada de 111 cv.

Vocação esportiva

Design agressivo. propulsão potente e interior exclusivo, versão foi desenvolvida para competições.

O Yaris GR, versão esportiva da Gazoo Racing, foi desenvolvido para competições. O design agressivo, a aerodinâmica eficiente e a propulsão potente combinam com os detalhes esportivos, os bancos envolventes e a tecnologia interior que remetem a sensação de um carro de corrida.

O motor de três cilindros 1.6 turbo de 300 cv de potência e força (torque) de 40,2 kgfm atua combinado com os câmbios manual de seis marchas ou automático de oito velocidades e tração integral GR-Four.

Aerodinâmica eficiente, alto desempenho e avançada tecnologia do Yaris GR.