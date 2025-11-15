WR-V, versátil, surpreende pelo comportamento nas ruas e estradas

Novo WE-V convence por suas qualidades nas ruas e estradas. Honda / Divulgação

O WR-V surpreende. O conforto, o espaço e a tecnologia qualificam o novo utilitário esportivo compacto urbano Honda que mostrou nas ruas e estradas gaúchas a sua versatilidade.

Com motor 1.5 flex, câmbio automático continuo variável e recursos de apoio à condução, o Honda WR-V 2026 tem preços a partir de R$ 144.900, na versão EX, e de R$ 149.900, na EXL.

Visual robusto

Bom desempenho em rodovias e velocidades mais elevadas. Honda / Divulgação

Com 4,325 metros de comprimento, 1,790 m de largura e 1,650 m de altura, a distância entre-eixos do novo WR-V é de 2,65 m. O porta-malas leva de 458 litros com bancos em posição normal a 1.466 litros com os encostos rebatidos.

O design robusto acompanha a nova identidade visual global da Honda. Os faróis afilados, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores são em LED. O logo Honda cromado ocupa o centro da generosa grade.

Rodas de liga leve aro 17 com pneus 215/55 R17 nas duas versões. GILBERTO LEAL

As coberturas dos para-lamas, as rodas de liga leve de 17 polegadas e a cintura alta marcam as laterais. A versão EXL traz barras longitudinais no teto. As lanternas, a assinatura luminosa e os sinalizadores em LED completam a traseira.

Acabamento e conexão

Revestimento escurecido com materiais macios ao toque, plástico e cromados. Honda / Divulgação

O interior, com o conceito de linhas retas e elementos horizontais, combina materiais macios ao toque, plásticos e cromados. O quadro de instrumentos TFT é de sete polegadas colorida e a central multimídia conta com tela de 10 polegadas sensível ao toque.

O aplicativo myHonda Connect, na configuração ELX, permite informações e operações remotas como localização, acionamento do veículo e ar-condicionado, entre outras.

Propulsão e consumo

Test-drive de Porto Alegre ao Parque Eólico de Xangri-lá. GILBERTO LEAL

O WR-V compartilha o conjunto propulsor, o mesmo do City e dos HR-V EX e EXL, mas com calibrações específicas. O motor 1.5 aspirado flex de 126 cv de potência com gasolina ou etanol e a força (torque) de 15,5 kgfm (gasolina) e 15,8 kgfm (etanol) atua com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 8,2 km/l com etanol e 12 km/l com gasolina no trânsito urbano e de 8,9 km/l e 12,8 km/l no rodoviário.

Direção elétrica, a suspensão dianteira é MacPherson e traseira por eixo de torção. O vão livre é de 22,3 centímetros.

Tecnologia e segurança

Energia gerada em Xangri-lá supre consumo de todas as operações da Honda em São Paulo. GILBERTO LEAL

Seis airbags - frontais, laterais e de cortina - as duas versões do WR-V contam com câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de emergência em frenagens severas e Isofix e Top Tether para fixação de assentos infantis.

O sistema de apoio à condução e à segurança Honda Sensing acrescenta controle eletrônico de velocidade adaptativo, sistemas de frenagem para mitigação de colisão, de assistência de permanência em faixa e de mitigação de evasão de pista e ajuste automático de farol.

Branco Tafetá sólida, prata Platinum, azul Cósmico e cinza Basalto metálicas e branco Topázio, preto Cristal e azul Aurora são as cores disponíveis.

Versões e preços

As duas versões têm bom acabamento e são bem equipadas. Honda / Divulgação

Honda WR-V 2026

EX – R$ 144.900

cesso por aproximação, partida por botão, quadro digital de instrumentos em TFT de 7”, multimídia com tela de 10” sensível ao toque e interativa com Android Auto e Apple Car Play sem-fio, câmera de ré multivisão, ar-condicionado digital com dupla saída traseira, sensores de estacionamento, seis airbags, Honda Sensing, start/stop, faróis Full LED e rodas de liga leve aro 17”, entre outros.

EXL - R$ 149.900

Acrescenta volante e bancos revestidos em couro, carregador do celular por indução, apoio de braço central com porta-copos no banco traseiro, faróis de neblina em LED e barras longitudinais no teto.





A garantia do WR-V é de seis anos, sem limite de quilometragem nem itens excluídos de cobertura, menos os de desgaste natural.

Surpresa nas ruas e estradas gaúchas

O WR-V facilita a direção segura independente da situação da estrada. GILBERTO LEAL

Do antigo, o novo WR-V manteve o nome e o que tinha de melhor, a suspensão. O comportamento do EXL nas ruas e estradas gaúchas surpreendeu. Foram 300 quilômetros por autoestrada, estradas de pista simples, terra e bloquetes de concreto entre Porto Alegre, o litoral Norte e o retorno à capital.

Visual robusto valoriza linhas retas levemente arredondadas. Honda / Divulgação

O interior confortável, a boa posição de conduzir e a perfeita dirigibilidade facilitaram enfrentar os congestionamentos das ruas e da BR/290. Também os trechos vicinais do interior de Osório e Palmital e Estrada do Mar até o Parque Eólico de Xangri-lá.

O conforto do banco foi compartilhado pela ampla visibilidade externa e dos quadro de instrumentos e miltimidia interativa com com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e a recarga do celular por indução.

Desempenho adequado

Na estrada de terra, a boa suspensão absorveu as irregularidades do solo. GILBERTO LEAL

Os 116 cv de potência combinado com o câmbio CVT garantiram respostas rápidas em retomadas de velocidade, ultrapassagens ou acelerações progressivas, em especial na pista simples. Bastou a pressão no acelerador.

A direção elétrica macia mas firme garantiu perfeito domínio do carro independente da velocidade. Com a câmera de ré facilitou manobras e estacionamento. Com o bom isolamento acústico, o nível de ruído foi mínimo.

O conforto foi mantido independente do tipo de piso. Honda / Divulgação

A suspensão, um dos pontos altos do WR-V ignorou as irregularidades do pavimento, lombadas, quebra-molas e buracos. Mesmo nos trechos de terra ou paralelepípedo garantiu o conforto interno.

O Honda Sensing e os recursos eletrônicos facilitaram a condução segura ao entrar em ação sempre que preciso, em especial na autoestrada em velocidades mais elevadas.

Comportamento surpreendeu principalmente nos trechos em piores condições. Honda / Divulgação

Nos 300 km do test-drive, a maioria em estrada, a nossa média foi superior a do Inmetro com 14,3 km/l.