Wey 07, híbrido plug-in GWM de luxo com seis lugares e avançada tecnologia

GWM Wey 07, utilitário esportivo plug-in de sete lugares. GWM / Divulgação

O Wey 07 chega para agitar o segmento dos utilitários esportivos de luxo. Com o hibrido plug-in de potência combinada de 517 cv, tração integral e seis lugares, a GWM avança no segmento premium dominado pelas alemãs Audi, BMW, Mercedes-Benz e Porsch, pela sueca Volvo e a japonesa Lexus.

Em versão única, o GMW Wey 07 tem preço de R$ 429 mil.

Com 5,156 metros de comprimento, 1,980 m de largura e 1,805 m de altura, a distância entre eixos é de 3,050 m. O porta-malas leva de 239 litros a 1.040 litros com a terceira fileira de bancos rebatida.

Propulsão híbrida

Um motor a gasolina e dois elétricos com potência combinada de 517 cv.

O conjunto propulsor hibrido do Wey 07 combina o motor 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos (um em cada eixo) com potência combinada de 517 cv e força (torque) de 83,6 kgfm. O câmbio automatizado é de quatro velocidades e a tração integral elétrica automática.

O sistema de baterias é de 42,5 kWh. e a recarga de 60 kW em DC (corrente contínua) e 6,6 kW em AC. Pelo Inmetro, o utilitário esportivo roda até 128 km apenas no modo elétrico.

Sofisticado utilitário esportivo familiar de seis lugares.

Em corrente contínua (DC), a potência é de até 60 kW e a recarga de 30% a 80% em 26 minutos. Na corrente alternada (AC) com potência de até 6,6 kW, a carga de 15% a 100% em cerca de 6h30min.

Pelos dados da GWM, o Way 07 acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

Visual e suspensão

Faróis full LED matriciais e rodas de liga leve de 21 polegadas.

O conjunto óptico com faróis full LED matriciais, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores full LED marcam a frente do Wey 07. As maçanetas retrateis, as rodas de 21 polegadas e as barras no teto destacam as laterais.

Antena tubarão, aerofólio no teto e lanternas full LED interligadas.

As lanternas full LED inteligadas por uma faixa luminosa completam o conjunto.

A suspensão independente nas quatro rodas, na dianteira é McPherson e traseira multi-link de cinco braços. Ambas com barras estabilizadoras e buchas hidráulicas, braço oscilante dianteiro e chassi auxiliar traseiro.

Luxo e sofisticação

Revestimento em materiais nobres como couro Nappa.

O sofisticado interior combina materiais nobres como couro Nappa marfim ou preto. Os bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, massagem, aquecimento, ventilação e memória.

Os bancos da terceira fila são elevados em relação a segunda fila.

Na segunda fila, acrescentam apoios de pernas e lombar e persianas retráteis. A terceira fileira, com altura mais elevada em relação a segunda fila.

Multimídia com tela de 14,6", Wi-Fi e aplicativo My GWM.

O quadro digital de instrumentos conta com tela full HD 12,3” e a central multimídia de 14,6” sensível ao toque e comando por voz. Interativa com Android Auto e Apple CarPlay permite acesso à diversas funções. O Wi-Fi permite conectar até oito dispositivos e atualizações remotas. O aplicativo My GWM gerencia diversas funções.

O head-up projeta informações num display de 25”. O ar-condicionado digital é de três zonas, a recarga do celular por indução e teto solar elétrico panorâmico elétrico.

Segurança avançada

Recursos eletrônicos de apoio à condução segura.

Com seis airbags, reconhecimento de fadiga e controle integrado de frenagem, o Wey 07 conta com sistema de condução semiautônoma de nível 2+. São recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de faixa, frenagem autônoma de emergência, estacionamento automático e visão panorâmica 540° com chassi transparente.