Volks Festival e venda do Jetta GLI movimentam Porto Alegre

O Jetta GLI marca o Volks Festival em Porto Alegre. GILBERTO LEAL

O Volks Festival e o começo da venda do Jetta GLI movimentam Porto Alegre no final de semana com a história, as inovações e o futuro da marca. Com 66 veículos expostos e atrações para toda a família, o evento combina a venda veículos com experiências de lazer e diversão.

O temporal que atingiu Porto Alegre na madrugada e manhã deste sábado(8) comprometeu a estrutura montada, parte das atividades foram suspensas e os carros transferidos para a área central do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A previsão é de que no domingo (9) as atividades ocorram na área original.

Universo Volkswagen

Volkswagen traz 66 carros para evento no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. GILBERTO LEAL

O começo da venda do Jetta GLI marcou a abertura do Volks Festival. O evento foi simultâneo nas 472 concessionarias Volkswagen no país, das quais 113 na região Sul e 42 no Estado.

Além de diversos Jetta, entre os 66 veículos expostos, a montadora mostra sua linha completa com carros nacionais e importados a combustão e elétricos. Dos clássicos icônicos Fusca e Kombi aos avançados elétricos ID.4 e ID.Buzz.

Venda e diversão

O elétricos ID.4 é disponível por assinatura do Sign& Drive. GILBERTO LEAL

A imersão no universo Volkswagen combina ofertas exclusivas em condições especiais para sua linha de veículos com test-drive, prova de arrancada, food trucks, atrações musicais, atividades interativas como simuladores e tirolesa, entre outras.

O Volks Festival é um evento ocorre em diversas capitais do país com o atendimento das concessionárias locais.

Sedan esportivo

O design do sedã Jetta GLI destaca a esportividade. GILBERTO LEAL

O novo Jetta GLI, com a identidade visual da marca, avança na sofisticação, esportividade e tecnologia. O Volkswagen Jetta GLI tem preço de lançamento de R$ 269.990

Fabricado no México, o motor 2.0 turbo de 231 cv de potência e força (torque) de 35,7 kgfm atua com o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete velocidades.





Revestimento em couro com costuras e detalhes vermelhos. GILBERTO LEAL

O interior combina materiais premium, sofisticação e esportividade. O quadro de instrumentos e o multimídia VW Play Connect contam com telas digitais de 10,25” e de 10". O aplicativo Meu VW tem 15 funções integradas e o ar-condicionado digital é de duas zonas.

Lanternas traseiras interligadas em LED e duplo escapamento. GILBERTO LEAL

Com seis airbags, o Jetta GLI conta com diversos recursos de apoio a condução e a segurança (ADAs).