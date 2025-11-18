Stellantis terá forte presença no Salão do Automóvel 2025

Ram Dakota, atração da Stellantis, chegará ao Brasil em 2026. Ram / Divulgação

A Stellantis mostrará no Salão do Automóvel de São Paulo a sua força como a maior fabricante de veículos do Brasil e da América do Sul e sua importância na mobilidade sustentável. O Jeep Avengler, o Peugeot e-208 GTi e a Ram Dakota estão entre as novidades já conhecidas. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, ocorrerá de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi.

As marcas da Stellantis terão lançamentos nos diversos segmentos do setor automotivo com modelos a combustão e eletrificados como hatchs, utilitários esportivos e picapes.

Os estandes padronizados de 500 metros quadrados de cada marca do grupo serão compartilhados por modelos icônicos com lançamentos e carros conceito. Diversos veículos também participarão dos test-drives na área especifica.

Líder Fiat

Versão elétrica esportiva Abart 600e Scorpionissima. Fiat / Divulgação

Um carro-conceito que indicará a tendência de design da marca nos próximos anos estará entre as atrações da Fiat, maior montadora do país e carro-chefe da Stellantis.

Um Abarth 600e Scorpionissima, o modelo mais potente da marca, com 280 cv de potência, desenvolvido pela Stellantis Motorsport. O esportivo elétrico que acelera de fazer 0 a 100 km/h em 5,85 segundos estará ao lado das versões Abarth do Pulse e Fastback e da picape Titano.

Leia Mais Sonic, o novo Chevrolet que será produzido em Gravataí

Inspiração militar

Novo utilitário esportivo compacto Jeep chegará em 2026. GILBERTO LEAL

O Avenger será o destaque da Jeep. O utilitário esportivo compacto será produzido no país em 2026. Completará a gama da marca norte-americana ao lado do Renegade, Compass e Commander.

Conceito inspirado nos veículos militares dos Estados Unidos. Jeep / Divulgação

O conceito Convoy, inspirado em veículos militares, transforma o Jeep Gladiator em uma picape única e reforça seu legado e origem 4x4.

Recém-lançado nos Estados Unidos, o novo Cherokee híbrido está entre os dois lançamentos globais da Jeep que estarão no Anhembi. Ambos servirão para sentir a receptividade dos brasileiros para possibilidade de futuros lançamento.

Irmã da Titano

Sofisticado interior da picape Dakota montada na Argentina.

A Dakota, que entrou em produção em outubro na planta de Córdoba, na Argentina, estará no estande da Ram. A nova picape média compartilha a arquitetura e o conjunto propulsor com a Fiat Titano.

A nova Dakota é o segundo modelo da Ram desenvolvido e produzido fora da América do Norte, e será lançada no Brasil em 2026. A marca da Stellantis promete ainda algumas surpresas.

Esportividade francesa

Esportivo elétrico Peugeot E-208 GTi, principal destaque da marca francesa. Peugeot / Divulgação

O Peugeot E-208 GTi, projetado para materializar a visão de futuro da marca francesa. Dividirá o estande com um carro-conceito e os recém-lançados os 208 GT T200 Hybrid e 2008 GT T200 Hybrid. Os dois carros híbridos estarão disponíveis para test-drive durante o salão.

Leia Mais Leapmotor, a nova marca da Stellantis no Brasil

Conceito real

O carro conceito que inspirou o utilitário esportivo Basalt. Citroën

O Basalt Vision, o carro conceito que inspirou o utilitário esportivo cupê estará no estande da Citroën com apelo mais esportivo, estiloso e robusto. O modelo terá suspensão mais baixa e detalhes visuais e aplique exclusivos.

No espaço Ami Point, os Citroën Ami Tonic e Citroën Ami Buggy ficarão suspensos em estrutura que remete ao sistema solar.