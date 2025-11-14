Sonic será o novo Chevrolet produzido em Gravataí. O utilitário esportivo cupê compacto compartilhará a arquitetura e o conjunto propulsor com o Onix. O Sonic complementará a gama Chevrolet no primeiro semestre de 2026.
Ao anunciar a produção do novo Chevrolet, presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, destacou o momento de forte transformação que a norte-americana vive no Brasil, marcado por avanços e renovação do seu portfólio.
Utilitário esportivo cupê
- O novo modelo virá para complementar a gama de veículos da marca e estrear em um segmento estratégico, ainda não explorado pela marca, o dos SUVs cupês – revelou o executivo.
O segmento dos utilitários esportivos está entre os que mais cresce no país e no mundo. No mercado brasileiro acirrará a concorrência com os modelos de entrada como o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Tera.
Lançamento em 2026
O Sonic, que chegará em 2026, introduz um novo conceito de automóvel e resgata um nome global da Chevrolet, refletindo os planos da marca de oferecer modelos com identidade consistente em diferentes mercados, destaca Chamorro.
O executivo prometeu para breve mais detalhes sobre design, dimensões, motorização e tecnologias do Chevrolet Sonic.
Conjunto propulsor
O novo utilitário esportivo compacto deverá ser equipado com o motor de três cilindros 1.0 turbo flex de até 116 e força (torque) de 16,3 kgfm (gasolina) a 16,8 kgfm (etanol).
Tudo indica que também poderá ter uma configuração de entrada com o motor 1.0 aspirado e câmbio manual.
Polo avançado e produtivo
O novo SUV será produzido na planta de Gravataí (RS), que tem capacidade para produção de 320 mil veículos e completou 25 anos em julho passado. O complexo gaúcho, que passa por atualização, é um dos mais avançados e produtivos da corporação norte americana no mundo.
Gravataí atualmente produz o hatch Onix e seu irmão, o sedã Onix Plus. Chamorro destaca que a fábrica é reconhecida por sua vocação para veículos de alto volume e tem papel estratégico como polo exportador para a GM na América do Sul.