Sonic será o novo Chevrolet produzido em Gravataí. O utilitário esportivo cupê compacto compartilhará a arquitetura e o conjunto propulsor com o Onix. O Sonic complementará a gama Chevrolet no primeiro semestre de 2026.

Ao anunciar a produção do novo Chevrolet, presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, destacou o momento de forte transformação que a norte-americana vive no Brasil, marcado por avanços e renovação do seu portfólio.

Utilitário esportivo cupê

- O novo modelo virá para complementar a gama de veículos da marca e estrear em um segmento estratégico, ainda não explorado pela marca, o dos SUVs cupês – revelou o executivo.

O segmento dos utilitários esportivos está entre os que mais cresce no país e no mundo. No mercado brasileiro acirrará a concorrência com os modelos de entrada como o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Tera.

Lançamento em 2026

O Sonic, que chegará em 2026, introduz um novo conceito de automóvel e resgata um nome global da Chevrolet, refletindo os planos da marca de oferecer modelos com identidade consistente em diferentes mercados, destaca Chamorro.

O executivo prometeu para breve mais detalhes sobre design, dimensões, motorização e tecnologias do Chevrolet Sonic.

Conjunto propulsor

O novo utilitário esportivo compacto deverá ser equipado com o motor de três cilindros 1.0 turbo flex de até 116 e força (torque) de 16,3 kgfm (gasolina) a 16,8 kgfm (etanol).

Tudo indica que também poderá ter uma configuração de entrada com o motor 1.0 aspirado e câmbio manual.

Polo avançado e produtivo

O novo SUV será produzido na planta de Gravataí (RS), que tem capacidade para produção de 320 mil veículos e completou 25 anos em julho passado. O complexo gaúcho, que passa por atualização, é um dos mais avançados e produtivos da corporação norte americana no mundo.