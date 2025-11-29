Salão do Automóvel de São Paulo confirmado em 2027

Diversas marcas já confirmaram presença no Salão do Automóvel de 2027. GILBERTO LEAL

O 32º Salão do Automóvel de São Paulo ocorrerá de 30 de outubro a 7 de novembro. Diversas marcas já confirmaram presença na 32ª edição do evento que movimentará o Distrito Anhembi.

O atual Salão, que se encerra neste domingo (30), marca o retorno, depois de sete anos, e que será bianual. Os organizadores estimam que mais de 700 mil visitantes passarão pelos estandes do Anhembi.

Mobilidade sustentável

Mais de 700 mil visitantes passam pelo Anhembi na atual edição.

A próxima edição do Salão do Automóvel foi anunciada nesta semana pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e pela RX – responsável pela organização e promoção do evento.

Carros elétricos e híbridos ocupam os principais espaços das marcas chinesas.

A eletrificação e mobilidade sustentável, destacadas na atual edição com 26 marcas, das quais 12 chinesas, mais de 300 veículos, avançará no próximo Salão.

Anhembi 2027

O Jeep Avender será lançado no começo de 2026.

Dez empresas presentes na atual edição já confirmaram que estarão no próximo Salão - Caoa Chery, Caoa Changan, Hyundai, Renault, Stellantis, Toyota, Kia, Omoda & Jaecoo, Gac e Suzuki Motos.

A Geely apresenta o EX2 e produzirá veículos em conjunto com a Renault.

A Honda e HPE Mitsubishi Motors informaram a intenção de retornar e analisam a confirmação.

Formato aprovado

Os museus Carde, de Campos do Jordão (SP), e do Dream Car, de São Roque (SP) mostram clássicos como o Miura X8.

O novo formato, com ativações imersivas, test-drives e experiências interativas como diferenciais do evento. Os estandes padronizados e nova infraestrutura do Anhembi facilitaram a movimentação do público, aproximado dos carros.

Passado, presente e futuro

Esportivo eletrico Hyptec SSR, atração da chinesa GAC.

A diversidade de modelos valoriza o Salão com carros a combustão, elétricos, híbridos à sofisticados esportivos e clássicos que contam a história da indústria automobilística global. Também a pista de test-drive indoor, uma das novidades do Salão, atrai os visitantes.

Presença da Suzuki no Salão 2027 abre espaço para novas marcas de veículos de duas rodas.