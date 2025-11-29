Salão do Automóvel de São Paulo confirmado em 2027

O 32º Salão do Automóvel de São Paulo ocorrerá de 30 de outubro a 7 de novembro. Diversas marcas já confirmaram presença na 32ª edição do evento que movimentará o Distrito Anhembi.
O atual Salão, que se encerra neste domingo (30), marca o retorno, depois de sete anos, e que será bianual. Os organizadores estimam que mais de 700 mil visitantes passarão pelos estandes do Anhembi.
Mobilidade sustentável
A próxima edição do Salão do Automóvel foi anunciada nesta semana pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e pela RX – responsável pela organização e promoção do evento.
A eletrificação e mobilidade sustentável, destacadas na atual edição com 26 marcas, das quais 12 chinesas, mais de 300 veículos, avançará no próximo Salão.
Anhembi 2027
Dez empresas presentes na atual edição já confirmaram que estarão no próximo Salão - Caoa Chery, Caoa Changan, Hyundai, Renault, Stellantis, Toyota, Kia, Omoda & Jaecoo, Gac e Suzuki Motos.
A Honda e HPE Mitsubishi Motors informaram a intenção de retornar e analisam a confirmação.
Formato aprovado
O novo formato, com ativações imersivas, test-drives e experiências interativas como diferenciais do evento. Os estandes padronizados e nova infraestrutura do Anhembi facilitaram a movimentação do público, aproximado dos carros.
Passado, presente e futuro
A diversidade de modelos valoriza o Salão com carros a combustão, elétricos, híbridos à sofisticados esportivos e clássicos que contam a história da indústria automobilística global. Também a pista de test-drive indoor, uma das novidades do Salão, atrai os visitantes.
A área de exposição de 64 mil metros quadrados do atual Salão deverá ser aumentada. A confirmação da Suzuki Motos poderá ampliar a presença de veículos de duas rodas.