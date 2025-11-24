A mobilidade sustentável é o novo conceito do Salão do Automóvel de São Paulo. GILBERTO LEAL

O Salão do Automóvel voltou. Depois de sete anos, retorna ao local que o consagrou, o Anhembi. O evento marca a nova realidade do setor automotivo com o avanço da eletrificação, da tecnologia e da mobilidade sustentável. Os veículos a combustão dividem com híbridos e elétricos a atenção dos visitantes.

O 31º Salão do Automóvel de São Paulo, que se encerra neste domingo (30), mostra a diversidade do setor automotivo com a eletrificação, tecnologias inovadoras e até um carro voador ao lado de veículos icônicos que marcam a história da indústria automobilística global.

26 marcas e 300 veículos

Promotores estimam que mais de 700 mil visitantes passarão pelo Anhembi durante o salão.

Os organizadores, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a RX Global estimam que mais de 700 mil visitantes passarão pelos estandes de 26 marcas e mais de 300 veículos, dos últimos lançamentos a carros antigos, clássicos da indústria brasileira e internacional, componentes e serviços. Para completar, o test-drive in door de diversos modelos.

O espaço deixado pelas montadoras tradicionais como a Ford, General Motors, Nissan e Volkswagen ou as premium alemãs Audi BMW e Porsche, as britânicas Jaguar e Land Rover e a sueca Volvo, foi tomado pelas chinesas. Das 26 marcas presentes, 12 são da China.

Força da Stallantis

O utilitário esportivo Koleos e a picape Niagara Renault estão a caminho do Brasil.

A Stellantis com suas cinco marcas – Fiat/Abarth, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot –, a francesa Renault, as japonesas Honda, Mitsubishi e Toyota e a sul-coreana Hyundai, mostram o melhor que produzem no país e importados.

A Leapmotor, que integra a Stellantis, confirmou a produção de veículos n Complexo de Goiana, em Pernambuco. Será a quarta marca do grupo com operação no Nordeste.

Conceito Dolce Camper antecipa o design dos futuros Fiat.

Pulse Abarth Stranger Things divide com conceito Dolce Camper a atenção no estande da Fiat, a líder de produção e venda de veículos no país há cinco anos. O carro-conceito traduz a visão da marca para o futuro do design e da mobilidade. Mostra ainda o Abarth 600e Scorpionissima, esportivo elétrico e sua linhas de veículos nacionais.

Tradição aventureira

A Jeep mostra a força veículos nacionais e norte-americanos.

O Avenger é o destaque da Jeep. O novo utilitário esportivo compacto será produzido no Brasil em 2026. O Recon 100% elétrico, o novo Cherokee 2026 híbrida e conceito Convoy, inspirado em veículos militares, que transforma o Gladiator em picape completam as atrações da norte-americana.

Os utilitários esportivos predominam no estande da Citroën.

O conceito Basalt Vision, com visual e detalhes exclusivos, projeta a nova geração de utilitários esportivos compactos Citroën. Mostra também o Aircross XTR 7 lugares, o C3 XTR e os franceses Ami Tonic e Ami Buggy.

Conceito futurista

A Peugeot aposta em um estande futurista com o conceito Inception.

O elétrico E-208 GTi e os recém lançados 208 GT T200e 2008 GT T200 hibridos dividem o espaço principal da Peugeot. Outro destaque é o utilitário esportivo 3008 que poderá ter produção nacional.

A Ram expôe sua linha de picapes nacionais e importadas.

A nova Dakota, que será lançada no Brasil no começo de 2026 é o destaque da Ram. As picapes norte-americanas 1500 RHO, versão aventureira de alto desempenho, e a 3500 com rodado traseiro duplo, que pode rebocar quase 15 toneladas também estão no estande.

A Leapmotor produzirá veículos no Complexo de Goiana (PE).

A Leapmotor participa com os utilitários esportivos C10 nas configurações elétrico e ultra-hibrido. Mostra também o B10, utilitário esportivo médio que desembarcara em janeiro no país.

Renault Geely do Brasil

A picape Niagara será produzida na Argentina e chegará ao Brasil em 2026.

O Boreal R Pass, o Koleos híbrido e o conceito Niagara puxam as novidades da Renault. Desenvolvido em conjunto com a Geely, o Koleos deverá chegar durante o próximo ano. A picape Niagara, apresentada como conceito, será produzida na Argentina e lançada no mercado brasileiro no segundo semestre de 2026.

A Geely produzirá veículos na fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR).

O EX5 EM-I será o primeiro Geely produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O utilitário esportivo híbrido plug-in, que chegará primeiro importado, é destaque do estande da marca chinesa associada a Renault. A Geely mostra também os elétricos EX2, o carro mais vendido na China, e o EX5.

Mobilidade pura

O Honda Prelude voltará ao Brasil no segundo semestre de 2026.

O Prelude, o Civic Type R e os nacionais WR-V e HR-V dividem o estande da Honda com automóveis, motocicletas, produtos de força, serviços financeiros. Para completar até o mock-up1 do HondaJet, jato executivo que simboliza a inovação e mobilidade aérea da marca japonesa. A atração é o o híbrido esportivo Prelude que voltará ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2026.

Os novos Yaris

O utilitário esportivo Yares Cross e o hatch esportivo GR Yaris são destaques da Toyota.

O Yaris Cross e o GR Yaris dividem a atenção no estande da Toyota. O utilitário esportivo compacto que teve seu lançamento comprometido pelo vendaval que atingiu a fábrica de motores da montadora em Porto Feliz, chegará ao mercado em fevereiro de 2026. Dois meses depois vez do hatch esportivo GT Yaris equipado com motor ded 300 cv.

Diversidade eletrificada

Os utilitários esportivos predominam no estande da Hyundai.

O utilitário esportivo de sete lugares elétrico Ioniq 9, que está em avaliação para o mercado brasileiro, divide com o elétrico Ioniq 5, o híbrido Kona, o Palisade, o Creta e os modelos de competição da Copa HB20, o estande da Hyundai.

Picapes esportivas

A Mitsubishi mostra sua linha de picapes e utilitários esportivos.

Os utilitários esportivos Eclipse Cross e Outlander PHEV e as picapes Triton da linha de veículos e os modelos de competição como o Eclipse Cross Stock Car e a Triton Ultimate Racing dividem o estande da Mitsubishi.

Lançamentos em 2026

A Kia mostra a picape Tasman e promete seis lançamentos em 2026..

A picape Tasman, o K4 hatch e sedã, o Sorrento 4×4 e os utilitário esportivo eletricos EV3 e van PV5 elétricos dividem o estande da Kia com a recém lançada Sportage. Os seis lançamentos ocorrerão no segundo semestre de 2026. A Tasman, a primeira picape da sul-coreana, chama a atenção pelo seu visual.

Carro brasileiro

A Lecar mostra o mock-up da conceito picape Campo.

Os híbridos flex 459 e picape Campo, previstos para agosto de 2026, chegarão no segundo semestre de 2027. A Lecar mostra o mock-up do utilitário esportivo e da picape e promete começo da construção da fábrica no primeiro trimestre de 2026.

Produção nacional

O Tank 700 e o Wey G9 são destaques da GWM que terá 12 lançamentos em 2026.

O Tank 700 e o Wey G9 dividem o estande da GWM no Anhembi com os utilitários esportivos Haval H6 e H9 e a picape Poer P30 fabricados no país. O Tank 700 e o Way G9 estão em estudo para importação. A GWM anunciou o segundo turno de produção e 12 lançamentos em 2026.

Leia Mais GWM Wey 07 chega ao Brasil em pré-venda

Marca de luxo

Denza, a nova divisão de luxo da BYD chega ao país.

O Denza B5, o Z9 GT e o D9 compartilham o estande da marca de luxo da BYD. O primeiro a chegar, ainda neste ano, será o utilitário esportivo híbrido plug-in off-road Denza B5. O Z9 GT remete a uma station wagon e o D9, a uma van de luxo.

A principal atração da BYD, o Atto 8 é um utilitário esportivo plug-in.

O Atto 8, a principal atração da BYD no Anhembi, será conhecida nesta segunda-feira (24) à noite. O utilitário esportivo híbrido plug-in tem sistema de recarga ultrarrápida em corrente contínua de até 351 kW.

Novos modelos

Os carros hóbridos dividem o espaço da Omoda Jaecoo no Anhembi.

Os utilitários esportivos híbridos Jaecoo 5 e Jaecoo 8, que chegarão em 2026, dividem com os Omoda 5, Omoda 7, Omoda E5 e Jaecco 7 o espaço da Omoda Jaecoo. O Jaecoo 5 é um compacto e o Jaecoo 8, premium de sete lugares.

Mítica MG

A história e o futuro da MG no Salão do Automóvel.

O esportivo Cybester tem espaço especial no estande da MG Motor. O roadster com motor de 510 cv, puxa a gama da marca que expõe os elétricos MG4 e MG5 nas configurações Comfort, Luxury e X Power. As atuais 24 revendas chegarão a 70 em 2026.

Duas Caoa

A nova Caoa Chagan chega com os elétricos Avatr 11 e 12 e o Changan EO7.

Os elétricos Avatr 11, um utilitário esportivo cupê urbano, e o Avatr 012, um crossover compartilham com o Changan E07 o estande da nova Caoa Changan. O E07 combina as características de utilitário esportivo com picape e transforma o porta-malas em caçamba.

A picape Himla poderá se r montada no país pela Caoa Chery.

A picape média Himla, os novos Tiggo 5X e 9 e o sedã médio Arrizo 8 PHEV dividem as atenções na Caoa Chery. Em avaliação para o mercado brasileiro, a Himla poderá ser montada no país.

Leia Mais Tiggo 7 linha 2026 traz novos equipamentos e mais conectividade

Carro voador

A GAC ousa no Anhembi com a exibição de seu carro voador.

O carro voador GOVY AirCab marca a presença da GAC no Anhembi, apenas em exibição durante o evento ao lado dos utilitários esportivo elétrico premium Hyptec HT, do hibrido EV GS4, dos elétricos medios Aion V e Y e do sedã médio elétrico ES.

Lendas sobre rodas

A mítica Ferrari F40 é o destaque do museu Carde.

Carros que marcaram a história da indústria automobilística brasileira e mundial estão nos espaços dos museus do Carde, de Campos do Jordão (SP), e do Dream Car, de São Roque (SP).

O esportivo gaúcho Miura no espaço do Dream Car, de São Roque (SP).

Carros supercarros esportivos exclusivos no país e capacetes de pilotos como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet movimentarão o estande do grupo Motorgrid.

O Motorgrid expõe míticos superesportivos que marcaram época.

Para completar, os visitantes podem testar indoor veículos a combustão e eletrificados de diversas marcas.