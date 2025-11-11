Renault Boreal surpreende pelo design, interior, tecnologia e desempenho. GILBERTO LEAL

O Boreal surpreende. Bonito, sofisticado e avançada tecnologia tem ótimo desempenho. O comportamento do utilitário esportivo médio Renault remete ao padrão de modelos premium importados.

Com três configurações, o Renault Boreal 2026 tem preços a partir de R$ 179.990, na versão de entrada Evolution, R$ 199.990, na Techno e R$ 214.990, na topo de linha Iconic.

Leia Mais Volks Festival e venda do Jetta GLI movimentam Porto Alegre

Design global

As características equiparam Boreal aos principais concorrentes nacionais e importados. GILBERTO LEAL

O visual sofisticado com a nova identidade de design da marca é repetido pelo interior que valoriza a personalidade. O modelo marca a virada da Renault no país e surpreende por características que o equiparam aos principais concorrentes nacionais e importados.

Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, o Boreal será exportado para 17 países da América Latina a partir de 2026.

Porte e propulsão

As três configurações do utilitário esportivo Renault compartilham o conjunto propulsor. Renault / Divulgação

O Boreal compartilha com o Kardian a plataforma modular flexível RGMP que permite fabricar diferentes modelos com tecnologias adaptadas às características locais. Com 4,56 metros de comprimento, 1m84m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 2,70 m. O porta-malas leva de 522 litros (VDA) a 1.279 litros (VDA) com os bancos rebatidos.

As três configurações do Boreal trazem o motor turbo TCe 1.3 flex de 156 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm com gasolina até 163 cv e 27,5 kgfm com etanol. O propulsor atua com câmbio automático (EDC) de dupla embreagem úmida e seis velocidades.

Nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, com consumo do Boreal é de 11,2 km/ na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina e 7,8 km/l e 9,4 km/l, com etanol.

Leia Mais Leapmotor, a nova marca da Stellantis no Brasil

Visual ousado

Design ousado com a nova identidade visual da Renault. GILBERTO LEAL

A grade na cor da carroceria com o logo “Nouvel’R”, o conjunto óptico com os faróis e a assinatura luminosa em LED e o capô alto destacam a frente. A linha de carroceria, as curvas nos para-lamas e as caixas de rodas com protetores marcam as laterais.

Sofisticação e tecnologia

Amplo e sofisticado interior com revestimento em materiais premium. Renault / Divulgação

O revestimento em materiais premium macios e sustentáveis valoriza o sofisticado interior. O painel duplo que remete aos elétricos 5 E-Tech e 4 E-Tech. As telas digitais do quadro de instrumentos e o sistema multimídia são de 10 polegadas e interface Google nativa. O ambiente interno é personalizável pela iluminação em LED de 48 cores.

O volante multifuncional tem botões metálicos retroiluminados. O aplicativo My Renault permite alertas, monitoramento do veículo e recomendações de manutenção, entre outras funções. O ar-condicionado é automático digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro que conta com duas portas USB-C. O sistema de áudio premium é Harman Kardon.

Instrumentos digitais e multimídia com telas de 10 polegadas. Renault / Divulgação

O Google Automotive Services traz o Google Maps, Google Assistant e Google Play embarcados. O Google Maps é integrado e exibido nas duas telas com informações em tempo real e atualizações automáticas.

Por comando de voz, o Google Assistant permite controlar mais de 70 funções incluindo o ar-condicionado. Mais de 100 aplicativos estão disponíveis no Google Play, como Waze, Amazon Music, HBO Max, entre outros.

Primeiro veículo produzido no país com o Google Automotive Services. GILBERTO LEAL

O Boreal conta com até 24 sistemas avançados de assistência à condução semi-autônoma nível 2 (ADAS).

A garantia é de cinco anos.

Versões e preços

O utilitário esportivo Renault tem três configurações. GILBERTO LEAL

Renault Boreal 2026

Evolution turbo TCe – R$ 179.990

Chave tipo cartão, acesso por aproximação, partida por botão, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado automático digital de duas zonas, quatro portas USB Tipo-C, recarfa do celular por indução, quadro digital de instrumentos de 7”, multimídia de 10”, faróis full LED, assinatura luminosa, rodas de liga leve de 18”.

Seis airbags e diversos recursos de apoio à condução (ADAS) como controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de partida em rampa e de permanência em faixa em tráfego contrário, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré (RVC), alerta de distância segura e de permanência em faixa, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, sensor de fadiga e reconhecimento de placas de velocidade.

Opcional

Pacote teto bíton (teto bíton + barras longitudinais)

Techno turbo TCe – R$ 199.990

Soma quadro de instrumentos digital 10” com replicação de mapa, multimídia OpenR de 10” com Google built-in (Google Maps, Google Play e Google Assistant) e aplicativos, My Renault app, bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico e ajuste lombar, luzes ambiente com 48 cores, rodas de liga leve 18”, barras longitudinais no teto, antena Shark, faróis de neblina. Recursos de apoio à condução segura (ADAS) como sensores de estacionamento dianteiro e lateral, alertas de ponto cego, saída segura dos ocupantes e de tráfego cruzado traseiro , assistente de permanência em faixa com intervenção para ponto cego.

Opcionais

Pacote teto bíton e pacote teto solar panorâmico

Iconic turbo TCe – R$ 214.990

Versão topo de linha tem revestimento premium azul. Renault / Divulgação

Acrescenta bancos e painéis de porta com acabamento premium azul, bancos dianteiros com ajuste elétrico e lombar, massagem e memória, sistema de som premium Harman Kardon, rodas de liga leve 19” diamantadas, teto solar panorâmico elétrico com teto bíton preto, entre outros. Os 24 recursos eletrônicos de apoio à condução (ADAS) incluem ainda farol alto inteligente, câmera 360º com visão 3D, assistente de estacionamento semi-autônomo e de parada de emergência e active driver assist.

Leia Mais Pulse Abarth Stranger Things, Fiat divulga preço e começa venda

Nas ruas e estradas

Boreal teve ótimo desempenho nas ruas e estradas paulistas. GILBERTO LEAL

O comportamento do Boreal nas ruas e estradas de São Paulo acompanhou a boa impressão deixada pelo design e interior. Foram 400 quilômetros entre Guarulhos, Campos do Jordão e retorno para São Paulo com a versão topo de linha Iconic.

O visual chamou a atenção nas ruas, em especial na cidade serrana paulista. O amplo espaço interno com revestimento em materiais macios acomodou bem o condutor e acompanhante.

Avançados recursos eletrônicos auxiliam a condução segura. Renault / Divulgação

O conjunto propulsor mostrou sua potência e força nas estradas com velocidade até 120 km/h. A combinação do motor com o câmbio automatizado por perfeita. Acelerações e retomadas rápidas. Bastou pisar no acelerador.

A condução do utilitário esportivo, mesmo nos trechos sinuosos de serra, foi facilitado pela direção elétrica, macia e precisa, pela suspensão bem calibrada, e pelos recursos eletrônicos que auxiliaram a condução.