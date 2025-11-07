Audi completa os 13 lançamentos previstos para 2025. Audi / Divulgação

Os esportivos Q5, SQ5, SQ6 e-tron e RS Q8 completam os 13 lançamentos da Audi previstos para 2025 no país. Os superesportivos foram movimentaram o Circuito Panamericano, campo de provas da Pirelli em Elias Fausto (SP). Os preços dos novos Audi vão de R$ 424.990, no utilitário esportivo Q5, a R$ 1.339.990, no RS Q8.

A família Q5 conta com duas carrocerias – utilitário esportivo e Sportback e quatro configurações. Produzido na fábrica de San José Chiapa, no México, o novo Q5 é o segundo Audi no país com a nova plataforma PPC (Plataforma premium para veículos a combustão).

Apresentação dos novos Audi movimentou o Circuito Panamericano, o campo de provas da Pirelli.

Com 4,717 metros de comprimento, 1,900 m de largura e 1,651 m de altura, a distância entre eixos é de 2,820 m. O porta-malas leva 515 litros no Sportback e 520 litros no utilitário esportivo.

Os faróis afilados full LED, grade frontal mais larga e alta e as generosas tomadas de ar vertical acompanham a nova identidade visual da marca. As rodas de aro 20 em cinza fosco e pneus 255/45 R20, os frisos cromados e as barras no teto marcam as laterais. As lanternas full-LED interligadas com sinalizadores dinâmicos, acabamento em preto no para-choque e escapamentos retangulares completam o visual.

O conjunto propulsor combina o motor 2.0 TFSI de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio S Tronic automatizado de dupla embreagem e sete velocidades e a tração integral quattro ultra.

Revestimento com materiais nobres e detalhes exclusivos.

Volante multifuncional, o interior é revestido em materiais nobres e macios ao toque. Os bancos com ajustes elétricos e apoio lombar, têm acabamento em couro e as laterais das portas em materiais emborrachado. As luzes ambiente contam com 30 cores.

O quadro digital de instrumentos tem tela digital de 11,9 polegadas e a central multimídia de 14,5 polegadas interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. O ar-condicionado automático digital é de três zonas. A recarga do celular é por indução e o sistema de som de 180 W conta com 10 alto-falantes.

Com sete airbags - dianteiros, laterais dianteiros, cortinas e de interação central entre os bancos dianteiros – todas as configurações contam com avançada tecnologia de apoio à condição e a segurança. Controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem de emergência, assistentes de mudança de faixa, de trafego cruzado, de desvio e conversão à frente, e de estacionamento, detector de sonolência, entre outros, estão entre os cursos eletrônicos.

Branco Arkona sólida, azul Navarra, branco Geleira, prata Florete, preto Mito, verde Distrito e vermelho Gradina metálicas são as cores externas disponíveis. O revestimento interno conta com as opções preto, bege e marrom.

O Q5 S line traz o pacote visual esportivo como a grade, as entradas de ar tipo e para-choque escurecidos. O conjunto óptico com farois full LED Matrix, luzes diurnas e sinalizadores em LED. As rodas são aro 21” Audi Sport.

No interior, além quadro digital de instrumentos e da central multimídia, o acompanhante conta com uma terceira tela de 10,9 polegadas. O volante tem topo e base retas e os bancos encostos integrados.

Audi SQ5 e SQ5 Sportback

O conjunto propulsor garante alto desempenho à nova geração do SQ5.

A nova geração do SQ5 avança no comportamento, na tecnologia e no desempenho esportivo. O conjunto propulsor faz a diferença com o motor V6 3.0 turbo de 367 cv de potência e força (torque) de 56,1 kgfm combinado com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração integral quattro com tecnologia ultra. O Audi SQ5 acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos.

Os novos Audi SQ5 seguem a linha de design do Q5, mas com detalhes exclusivos como a generosa grade e as amplas tomadas de ar frontais estilo RS. As capas dos retrovisores, os para-lamas traseiros, a porção meridional das portas e os para-lamas traseiros contam com elementos em alumínio fosco.

Design, sistema de freios e suspensão adequados à potência do conjunto propulsor.

Os sistemas de freios, suspensão e arrefecimento foram ajustados para a potência e força do conjunto propulsor. Entradas de ar, aletas nas extremidades abaixo do para-choques dianteiros e a parte traseira inferior do veículo fechada adequaram à aerodinâmica.

Detalhes como as pinças de freios vermelhas ressaltam a esportividade.

As pinças de freio vermelhas com a logo S, grade preta com detalhes cromados, faixa lateral em alumínio escovado e difusor traseiro com acabamento preto e alumínio foscos. O difusor traseiro em preto fosco, as lanternas em Oled e as quatro saídas do escapamento ovais completam o conjunto.



Os revestimentos e as texturas diferenciam as configurações.

O interior dos novos SQ5 e SQ5 Sportback combinam sofisticação, esportividade e tecnologia com materiais, revestimentos e texturas exclusivos. As três telas digitais do quadro de instrumentos de 11,9 polegadas, do multimidia de 14,5 polegadas e o acompanhante de 10,9 polegadas são paralelas. Com navegador integrado, conta com comandos de voz Hey, Audi.



O head-up projeta no para-brisa informações desobre velocidade e navegação, é possível ainda projetar informações de assistências ao motorista. O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. A iluminação ambiente conta com 30 opções de cores. O sistema de som Bang & Olufsen 3D de 685 W conta com 16 alto falantes e tweeters.

Branco Arkona sólida, preto Mito, branco Geleira, azul Navarra, azul Ultra, bege Ouro Sakhir, verde Distrito e vermelho Granadina metálicas e cinza Daytona perolizada são as cores disponíveis do SQ5. O revestimento dos bancos, console central e painéis de portas podem ser na cor branca ou vermelha.

Elétrico superesportivo

Motor elétrico de 517 cv, a autonomia do SQ6 e-tron é de 428 km.

O SQ6 e-tron Sportback é o novo utilitário esportivo elétrico Audi . Montado sobre a arquitetura PPE, O conjunto propulsor tem potência de 517 cv e força (torque) de 80 kgfm alimentado por bateria com 100 kWh de capacidade e 800 volts. A autonomia é de 428 quilômetros e a recarga rápida da bateria de 30% a 80% leva 21 minutos.

O coeficiente aerodinâmico é de Cx 0,30 e, conforme a Audi, o SQ6 e-tron acelera de 0 a 100 km/h em 4 segundos.

Alto desempenho

Superesportivo RS Q8 é o novo topo de linha da Audi no país.

O versão esportiva do Q8, a RS conta com sistema híbrido leve de 48 cv. O motor V8 4.0 biturbo de 640 cv de potência e força (torque) de 86,7 kgfm atua com o câmbio automatizado Tiptronic de oito velocidades e tração quattro. O maior utilitário esportivo cupê Audi acelera de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e chega a velocidade máxima de 305 km/h.

O visual esportivo é personalizado pelo do para-choque RS com grade protetora de radiador, as entradas de ar e o spoiler em preto destacam a frente. O difusor em preto brilhante e as saídas do escapamento ovais destacam a traseira.



Com 5,02 metros de comprimento, 2,19 m de largura e 1,70 m de altura, a distância entre eixos é de 2,99 m. O porta-malas leva 605 litros. A suspensão é pneumática, os freios de cerâmica e o eixo traseiro esterçante. As rodas são de aro 23”.

Instrumentos exclusivos RS, revestimento em couro e Alcantara e aço escovado.

O interior sofisticado e esportivo tem revestimento em couro e Alcantara e alumínio escovado escurecido. O quadro digital Audi Virtual Cockpit Plus traz modos exclusivos RS e o sistema multimídia inclui central MMI Touch Response.



Os bancos em couro Valcona tem ajustes elétricos, ventilação e memória. O ar-condicionado automático digital é de quatro zonas, o teto solar panorâmico e o sistema de som Bang & Olufsen 3D de 730 W.

Sistema híbrido leve de 48 cv com motor V8 4.0 biturbo de 640 cv e velocidade máxima de 305 km/h.

O carro ainda oferece personalizações como duas opções de detalhes externos, quatro de capas dos retrovisores, sete de rodas, três cores de pinças de freio, cinco pacotes de design interior e duas opções de volante. Para completar, nove cores externas.

Lançamentos

Versões e preços

Audi

Q5 SUV Advanced - R$ 424.990

Q5 Sporback Advanced - R$ 454.990

Q5 SUV S line - R$ 484.990

Q5 Sporback S line - R$ 499.990

SQ5 SUV - R$ 629.990

SQ5 Sportback - R$ 644.990

SQ6 Sportback e-tron - R$ 684.990

RS Q8 - R$ 1.339.990