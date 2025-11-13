Outubro acelera e produção, venda e exportação de motos batem recorde

As linhas de montagem de Manaus trabalham aceleradas. Honda / Divulgação

Outubro foi o melhor mês do ano para o setor de motocicletas com recordes históricos de produção, venda e exportação. Os resultados consolidam a motocicleta como meio de transporte essencial para a mobilidade urbana.

Os investimentos contínuos em tecnologia e o aumento consistente da demanda são apontados como determinantes pelo presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

- Além de investir continuamente em novas tecnologias e no desenvolvimento de novos produtos, as associadas da Abraciclo vêm mantendo um ritmo consistente e acelerado de produção para atender ao expressivo crescimento da demanda – justifica Bento.

A motocicleta está cada vez mais presente em todas as regiões do país, destaca o executivo. Lembra a consolidação da moto como um meio de transporte essencial para a mobilidade urbana e um importante vetor da economia brasileira.

Produção em alta

Produção de outubro foi o melhor desempenho mensal desde 2011.

As 188.820 unidades que saíram do Polo Industrial de Manaus, avançaram 11,6% em relação a setembro e 21,8% sobre outubro de 2024. Foi o melhor resultado de 2025 e desempenho mensal desde 2011.

A produção acumulada do ano de 1.684.989 motocicletas, cresceu 14% sobre os primeiros dez meses de 2024 e foi o melhor em 14 anos.

A categoria Street puxou a produção, com 94.322 unidades, o que corresponde a 50% do total fabricado. Na sequência, seguiram a Trail 40.170 unidades 21,3% de participação, e a Motoneta com 25 mil unidades e 13,2%.

O scooter BMW C 400 X é produzido em duas versões no Polo de Manaus. BMW / Divulgação

As três primeiras posições foram mantidas no resultado acumulado do ano com Street (com 50,5% do total fabricado), Trail (com 21% de participação) e Motoneta (com 13,6%).

Venda acelerada

Os modelos Street, Trail e Motoneta puxam a produção, venda e exportação. Honda / Divulgação

O ritmo acelerado da produção foi acompanhado pela venda no varejo, que registrou o melhor resultado da série histórica, tanto para o mês de outubro quanto para o acumulado do ano.

No mês foram licenciadas 209.790 motocicletas, mais 1,9% na comparação com setembro e 25,8% sobre outubro de 2024. Com 23 dias úteis, a média diária de emplacamentos foi de 9.121 unidades.

No ano a venda soma 1.823.981 motocicletas, alta de 15,6% sobre o mesmo período do ano anterior.

Dos cinco modelos mais vendidos, quatro foram Honda: CG 160, Biz, Pop 110i e Bros 160. A Mottu Sport 110i fechou o ranking das principais preferidas.

A motocicleta avança como estratégica para a mobilidade urbana por vantagens como o custo-benefício. Honda / Divulgação

O embarque de 5.568 motos em outubro saltou 5,9% sobre setembro e 87,9% na comparação com outubro do ano passado. De janeiro a outubro foram exportadas 35.058 unidades com a alta de 30,7% sobre o período janeiro a outubro de 2024.