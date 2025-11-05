Leapmotor, a nova marca da Stellantis no Brasil

Carros eletrificados da Leapmotor chegam ao Brasil. Leapmotor / Divulgação

A Leapmotor chega ao Brasil. A nova marca da Stellantis no país operara com sua linha de veículos eletrificados com o suporte do grupo global. A Leapmotor começa suas atividades com 36 concessionários presentes nas principais cidades brasileiras.

Os primeiros produtos da marca serão os utilitários esportivos C10 Elétrico (BEV) e o C10 Ultra-Híbrido (REEV). Os dois modelos possuem propulsão elétrica. O utilitário esportivo elétrico médio B10 complementará a linha inicial da Leapmotor no país.

O Leapmotor C10 BEV tem preço de R$ 189.990 e o C10 REEV, de R$ 199.99. Com lançamento previsto para janeiro de 2026, o B10 custará R$ 172.990.

Tecnologia avançada

Utilitários esportivos eletrificados como o C10 elétrico e o C10 Ultra-Híbrido.

A versão Ultra-Híbrida, explica o vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, Fernando Varela, combina a eficiência e conforto de um carro elétrico com a possibilidade de escolha entre recarga de eletricidade ou reabastecimento de combustível.

Os carros que compõe a gama inicial da Leapmotor no Brasil compartilham de inúmeras características, como design, tecnologia, acabamento e espaço interno. Todos com propulsão elétrica em 100%.

C10, veículo familiar

Com 4,739 metros de comprimento, 2,128 m de largura, 1,680 m de altura e 2,825 m de distância entre eixos, o C10 é um utilitário esportivo grande familiar com amplos espaços interno e no porta-malas.

A arquitetura eletrônica da Leapmotor permite o desenvolvimento de softwares e hardwares centralizados, resultando em mais performance em um conjunto mais leve. O multimidia conta com tela de 14,6 polegadas sensível ao toque e comando por voz.

Propulsão elétrica

Sofisticado interior com revestimento premium, volante multifuncional e multimidia com tela de 14,6 polegadas.

O conjunto propulsor de 218 cv de potência e força (torque) de 37,6 kgfm atua com a bateria de 69,9 kWh. A recarga da bateria em DC de 84 kw de 30% a 80% leva 30 minutos.

O C10 acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundo e chega a velocidade máxima de 170 km/h limitada eletronicamente. A autonomia é de 338 quilômetros pelo Inmetro e de 420 quilômetros pelo ciclo WLTP.

O pacote Leap Pilot com assistentes de condução semiautônoma e apoio à segurança, além de sete sete airbags (bolsa central entre os bancos dianteiros).

C10 Ultra-híbrido

No na propulsão ultra-híbrida, o motor a combustão alimenta a bateria e aumenta a autonomia.

O C10 é o único carro comercializado no Brasil atualmente com a tecnologia REEV, em sua versão Ultra-Híbrida.

O motor traseiro elétrico do C10 Ultra-Híbrido de 215 cv de potência e força de 32,6 kgfm atua com a bateria de 28,4 kWh. A recarga de 30% a 80% da bateria em AC de 6,6 kW leva três horas e em DC de 65 kW 18 minutos.

Os carros da Leapmotor compartilham detalhes do interior.

A autonomia é de 950 quilômetros pelo ciclo WLTP.

B10 em pré-venda

Os primeiros B10 serão entregues a partir de janeiro de 2026.

O Leapmotor B10, em pré-venda, terá suas primeiras unidades entregues em janeiro de 2026. Disponível inicialmente na versão elétrica, o utilitário esportivo médio conta com os mesmos níveis de conforto e segurança do C10.

A Leapmotor define o B10 como ideal para novas famílias, casais e quem procura um utilitário esportivo eficiente, com estilo, conectividade e versatilidade.

Pós-venda e serviços

A Leapmotor terá 36 concessionárias com operações com showroom, vendas, peças e serviços.

Com a estrutura Stellantis, a Leapmotor promete a segurança e o conforto das revisões com preço fixo. As manutenções periódicas também podem ser adquiridas antecipadamente no momento da compra e ficam vinculadas ao veículo.

As vendas e manutenções serão realizadas em concessionárias com a proposta de a experiência do cliente seja perfeita, do primeiro contato, test-drive estendido, processo de compra simplificado, aquisição do veículo e acompanhamento contínuo durante todo o período de uso do Leapmotor.

As 36 concessionárias da marca já são parceiras da Stellantis. A área de manutenção conta com equipamentos e mão-de-obra prontos para a realização de reparos e revisões.

Conectividade e parceiros

Aplicativo permite informações e operações remotas pelo celular.

Os carros da Leapmotor são 100% conectados. A plataforma Leap+ conta com soluções que reforçam a chegada da marca por um grupo líder como a Stellantis. Os clientes também tem acesso a serviços de parceiros da marca, como a Zletric, para recarga da bateria, ou ao Sem Parar, entre outros.

Com o app Leapmotor, os proprietários dos veículos da marca poderão realizar ações remotas. O cliente pode, por exemplo, cadastrar o smartphone como chave digital integrada. Também poderá ter informações do veículo e realizar operações como verificar a autonomia do veículo, ligar o ar-condicionado, entre outros.

Os veículos da Leapmotor permitem atualizações OTA (over the air) quando conectados à internet. A marca conta com uma ampla rede de parceiros locais como a Ituran – tecnologias avançadas de rastreamento. A WEG, fornecedora de carregadores homologados para a rede de concessionárias e clientes Leapmotor e a GreenV – pioneira na instalação de carregadores.

Os veículos poderão recarregar a bateria em parceiros da marca.

Em parceria com a Zletric, os proprietários de veículos da marca que se tornarem membros do programa de fidelidade da empresa, poderão recarregar a bateria dos carros sem custo pela recarga, durante a vigência do benefício.

A Leapmotor tem parceria ainda com VoltBras - monitoramento dos carregadores à cobrança de recargas, Zallpy – especialista em soluções digitais customizadas.

Nova chinesa amplia as marcas da Stellantis no Brasil.

Os veículos da Leapmotor também terão à disposição acessórios oficiais e homologados pela Mopar e que podem ser instalados na própria concessionária.

Modelos e preços

Leapmotor

C10 BEV - R$ 189.990

C10 REEV - R$ 199.990,00

B10 - R$ 172.990 (*)

(*) Janeiro de 2026