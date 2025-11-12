Geely EX2, hatch elétrico com espaço, tecnologia e preço competitivo

Versátil hatch urbano elétrico, EX2 é o carro mais vendido na China. GILBERTO LEAL

O espaço, a tecnologia e o preço competitivo qualificam o Geely EX2. A montadora aposta versatilidade do hatch urbano elétrico para conquistar o seu espaço no mercado brasileiro. Com motor de 116 cv e bateria de 39,4 kWh, a autonomia é de até 289 km no ciclo Inmetro.

Com duas configurações que compartilham o mesmo conjunto propulsor, o Geely EX2 tem preços de R$ 123.380 Pro e R$ 136.800, na Max, reduzidos para R$ 119.990 e R$ 135.100, durante o lançamento.

Renault Geely

Chinesa compra 26,4% da Renault brasileira e montará veículos no país. GILBERTO LEAL

O EX2 chega em operação da Renault Geely do Brasil poderá ser produzido no futuro no complexo de São José dos Pinhais (PR). Na próxima semana serão anunciados os projetos de operação das duas marcas no país.

O carro mais vendido na China neste ano concorrerá com os também chineses 100% elétricos BYD Dolphin Mini, líder do seu segmento no mercado brasileiro, e o GWM Ora 03.

Elétrico urbano

Com o EX2, a Geely pretende democratizar a mobilidade elétrica urbana. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O design, o conforto e a praticidade para o uso urbano são destacados pela montadora como diferenciais do hatch compacto. E aponta o seu custo-benefício como destaque entre os carros de entrada elétricos e a combustão.

Com 4,135 metros de comprimento, 1,805 m de largura e 1,570 m de altura, a distância entre eixos é de 2,650 m. O porta-malas leva 375 litros a 1.320 com os bancos traseiros rebatidos. O compartimento dianteiro sob o capô, o fronta malas, acrescenta mais 70 litros.

Propulsão elétrica

Motor elétrico com tração traseira e três modos de condução. GILBERTO LEAL / Reprodução

O conjunto propulsor do EX2 combina o motor elétrico de 116 cv de potência e força (torque) de 15,3 kgfm com a bateria fosfato de ferro-lítio de 39,4 kWh. A tração é traseira e o hatch conta com três modos de condução - Eco, Comfort e Sport - que ajustam direção acelerador e freio.



A autonomia do EX2 é de até 289 km pelo Inmetro. Em eletropostos do tipo DC de até 70 kW, a recarga de 30% a 80% da bateria leva 21 minutos. Pelos dados da Geely, o custo do quilômetro rodado é de R$ 0,09. O hatch acelera de 0 a 100 km/h em 10,2segundos.

Visual e interior



O design valoriza as linhas levemente arredondadas. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

As linhas levemente arredondadas valorizam o capô curto e o conjunto óptico alongado com faróis e luzes diurnas em LED. As portas com maçanetas semi embutidas e as rodas de aro 16 marcam as laterais. As lanternas traseiras em LED integradas aos contornos da carroceria completam o conjunto.



Revestimento em materiais macios,volante multofuncional e instrumentos digitais. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O interior sofisticado combina materiais macios ao toque e plástico. O quadro digital de instrumentos tem tela em LCD HD de 8,8 polegadas e a multimídia full HD de 14,6 polegadas. A maioria dos ajustes e operações como o ar-condicionado é feita pela tela do multimídia.

O console central elevado do tipo flutuante conta com porta-copos e espaço para a recarga do celular por indução. No painel e laterais das portas, desenhos estilizados dos prédios de Xangai são iluminados e trocam de cores. Além de 36 porta-objetos, abaixo dos bancos traseiros tem um compartimento de 28 litros.

Segurança e tecnologia

Rodas de 16" com pneus 205/60 R16 e teto preto na versão topo de linha Max. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Os freios a disco nas quatro rodas, com sistema de regeneração de energia, tem opções de funcionamento Comfort (resposta progressiva) e Sport (respostas diretas).

A suspensão independente nas quatro rodas, é do tipo MacPherson na frente e multilink atrás. Os pneus 205/65 R15, na versão Pro, e 205/60 R16, na Max.

Multimídia de 14,6", ar-condicionado digital e recarga do celular por indução. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Faróis, lanternas e luzes diurnas (DRL) em LED, volante e bancos revestidos de material premium, ar-condicionado digital com saída de ar traseira, conectividade com celular via Carbitlink, freio de estacionamento elétrico com função AutoHold, controle de velocidade de cruzeiro, câmera de ré e central multimídia 14,6 são de serie nas duas versões.

Seis airbags (frontais, laterais dianteiros e do tipo cortina), freios ABS, sensores de pressão nos pneus, sistema anticapotamento, controles eletrônicos de estabilidade, de tração e de descida e partida de rampa reforçam a segurança.

Quatro opções de cores compartilhadas pelas duas versões. GILBERTO LEAL / Reprodução

A garantia do Geely EX2 é de seis anos ou 150 mil km e oito anos para as baterias ou 150 mil km.



Verde Pistachio, cinza Street, branco Horizon e prata Urban são as cores disponíveis.

Versões e preços

Aerofólio no teto, lanternas em LED e porta-malas de 375 litros a 1.320 com os bancos traseiros rebatidos. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Geely EX2

PRO - R$ 123.380 e R$ 119.990 (lançamento)

Acesso e partida sem chave, direção elétrica, bancos e volante revestidos de material premium, quadro digital de instrumentos de 8,8 polegadas, multimídia FLYME de 14,6 polegadas, ar-condicionado digital, conectividade por Carbitlink, sistema de som com quatro alto-falantes, Iluminação interna em LED, conjunto óptico full-led com acendimento automático, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, rodas aro 15 com pneus 205/65,seis air-bags, controles eletrônico de velocidade, de tração, de estabilidade e de velocidade em rampa, entre outros.

Max R$ 136.800 e R$ 135.100 ( lançamento)

No painel e laterais das portas, desenhos estilizados iluminados dos prédios de Xangai. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Acrescenta banco do condutor com ajustes elétricos, luz ambiente dinâmica de 256 cores, porta luvas como gaveta de 10 litros, acionamento remoto do ar-condicionado, conectividade 4G, recarga do celular por indução, monitoramento e controle do veículo via App Geely, farol alto com controle inteligente, rodas de liga leve aro 16 com pneus 205/60 U16, controle eletrônico de velocidade adaptativo, câmera panorâmica de 540 graus, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência.

As duas configurações têm preços e condições especiais de lançamento. GILBERTO LEAL / Reprodução

