Via Porto BYD inaugura em Porto Alegre 200ª concessionária da marca chinesa. GILBERTO LEAL

A Via Porto inaugura em Porto Alegre a 200ª concessionária BYD no Brasil. A operação com showroom, vendas, peças, serviços de pós-venda e eletroposto está localizada na Avenida Ipiranga,5810, Partenon.

A nova operação integra o plano de expansão do Grupo Via Porto com o investimento de R$ 30 milhões destinado a abertura de onze concessionárias da marca chinesa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Leia Mais Stranger Things, nova série especial do Pulse Abarth

Carros elétricos e híbridos

Executivos da BYD e do Grupo Via Porto, autoridades e convidados participaram do evento. Alt.Filmes / Via Porto / Divilgação

A inauguração da nova concessionária contou com a presença dos diretores da BYD, Henrique Antunes e Fábio Lage, dos representantes do Grupo Via Porto, Maria de Lourdes (presidente do conselho, Grace Correa (diretora de RH) e Emerson Soca da Silva (CEO), e deputado Frederico Antunes.

A BYD produz automóveis, utilitários esportivos, picapes, caminhões e ônibus. GILBERTO LEAL

O projeto da nova concessionária segue o conceito global da montadora. O showroom conta com a linha de veículos elétricos e híbridos da marca chinesa. O eletroposto 24 horas abastecido por energia solar, conta com estações de recarga rápida e potência total de 240 kW.

A concessionária funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, das 9h às 17h.

Leia Mais Tiggo 7 linha 2026 traz novos equipamentos e mais conectividade

Gaúchos e catarinenses

Dolphin Mini, o carro elétricos mais vendido no Brasil. BYD / Divulgação

A BYD, líder de venda de veículos elétricos no país, conta com 14 concessionárias no Rio Grande do Sul, sendo duas em Porto Alegre. Fundado há 26 anos em Santa Catarina, o Grupo Via Porto conta com 43 concessionarias de cinco marcas, das quais 27 no Rio Grande do Sul.

O Grupo Via Porto, além das operações de Porto Alegre, Gravataí, Osorio e Lajeado, inaugurará em breve a de Santa Cruz do Sul, no Estado. As cidades catarinenses de Criciúma e Tubarão terão em breve novas operações do grupo com a marca chinesa em Rio do Sul, Lages, Concordia e Caçador.

Mobilidade sustentável

Nova concessionária segue o conceito global da montadora chinesa. GILBERTO LEAL

A importância da experiência em mobilidade sustentável com a vivencia de excelência do primeiro contato até o pós-venda é destacada pelo principal executivo do Grupo Via Porto, Emerson Soca da Silva.

“Cada nova unidade é um passo na democratização da mobilidade elétrica no Brasil. Estamos comprometidos em oferecer não apenas veículos sustentáveis, mas também uma experiência completa, inovadora e conectada ao futuro”, afirmou o empresário.