Triumph lança Icon Edition: design clássico com estilo, sofisticação e avançada tecnologia

Thriumph / Divulgação

A Icon Edition, a nova série especial da Triumph combina o design clássico com estilo, sofisticação e avançada tecnologia. Inspirada nas cores lendárias da marca britânica, série traz versões exclusivas da linha Modern Classics. Os modelos da edição limitada da montadora inglesa tem preços a partir de R$67.890.

A série especial é uma homenagem aos visuais históricos da Triumph e traz de volta cores icônicas do passado com a tecnologia e a performance atualizadas.

Pintura retrô

Scrambler 1200 XE_MY25_Icon Edition, míticas cores do cores icônicas do passado com a avançada tecnologia atual.

As Icon Edition são versões exclusivas e de produção especial, baseadas nos modelos mais conhecidos da linha Modern Classics, como a Bonneville T100, Bonneville T120, Bonneville Speedmaster, Bonneville Bobber, Scrambler 900, Scrambler 1200 X e a Scrambler 1200 XE.

Cada edição apresenta pintura retrô cuidadosamente recriados, inspirados em modelos lendários das décadas de 1960 e 1970. Mantém a engenharia sofisticada das versões padrão, com motores de alto torque, eletrônica moderna e conforto para o uso diário.

Assinatura do artista

Icônico logotipo dourado e a pintura preto e prata alumínio.

Com o charme vintage, a confiabilidade da tecnologia contemporânea e produção limitada, as Icon Editions são peças de colecionador. Cada modelo contém um pouco da história da Triumph, renovada para uma nova geração de motociclistas.

O logotipo dourado de 1907 no tanque e a pintura em preto safira e prata alumínio, com detalhes dourados pintados à mão e assinatura do artista, reforçam o estilo único. A combinação do visual icônico com a versatilidade de uma moto moderna.

