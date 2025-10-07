Toyota retomará produção do Corolla e Corolla Cross no Brasil

Corolla Cross foi o quarto carro mais vendido no país em agosto. GILBERTO LEAL

A Toyota retomará a produção do Corolla e Corolla Cross após a paralisação provocada pelo vendaval que atingiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP). A operação será gradual para as versões híbridas dos dois modelos e reiniciará em 3 de novembro nas unidades de Sorocaba e Indaiatuba, no interior de São Paulo.

O retorno da produção do Corolla e Corolla Cross, suspensa em setembro, será viabilizada com a importação de motores e peças importados de outras unidades no exterior. Os Corolla e Corolla Cross serão destinados ao mercado interno e à exportação.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2025

Retomada progressiva

Produção do Corolla (foto) e Corolla Cross recomeçará pelos modelos com conjuntos propulsores híbridos. Toyota / Divulgação

Sem divulgar volumes, a Toyota explicou que o plano de produção para novembro e dezembro contempla a recuperação do volume de veículos híbridos não produzidos entre 23 de setembro e 31 de outubro.

A produção do sedã e do utilitário esportivos equipados com motores convencionais para o mercado brasileiro e exportação será retomada em janeiro de 2026.

O Yaris Hatch tem produção exclusiva para exportação. Toyota / Divulgação

A produção do Yaris Hatch, exclusivo para exportação, com motor convencional recomeçará em janeiro do próximo ano. O ritmo das linhas de montagem dos três modelos aumentará gradualmente até atingir o volume regular em fevereiro.

Porto Feliz indefinido

A fábrica de motores de Porto Feliz (SP) foi atingida por um vendaval no mês de setembro. Reprodução

O reinício das operações da fábrica de Porto Feliz segue sem prazo definido devido à grande extensão dos danos. Os trabalhos atuais na unidade priorizam a análise da condição dos equipamentos e sua transferência temporária para outras localidades.

O novo utilitário esportivo compacto híbrido Yares Cross, que seria lançado neste mês, segundo a Toyota, segue em preparação e a data do seu lançamento será informada em breve.

Leia Mais Avenger, o novo Jeep será produzido em Porto Real

Posição destacada

A produção do Corolla Cross recomeçará pela versão híbrida. GILBERTO LEAL

Entre janeiro e agosto de 2025, a Toyota vendeu mais de 10 mil unidades de híbridos flex no Brasil, sendo sete mil do Corolla Cross e três mil do Corolla Sedan.